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Новый сенсор Sony IMX966 для субфлагманов – детали, первопроходцы

09.10.2023 54 0

Новый сенсор это хорошо

 

По слухам, Sony готовит новый сенсор камеры IMX966 размером 1/1,4 дюйма и разрешением 50 Мп.

 

Новый сенсор Sony IMX966 для субфлагманов – детали, первопроходцы – фото 1

 

Ожидается, что он станет главной камерой для будущих Android-флагманов на чипе Snapdragon 8 Gen 3.

 

По слухам, первым смартфон, который получит, станет Realme GT 5 Pro. Также для увеличения возможностей камеры возможно использование 64 Мп телеобъектива OmniVision OV64B с 3-кратным оптическим увеличением в данной модели.

 

Новый сенсор Sony IMX966 для субфлагманов – детали, первопроходцы – фото 2

 

Сочетание нового сенсора Sony и чипсета Qualcomm может стать базой для создания субфлагманских Android-смартфонов 2024 года, потому что последнее большое изменение в этом сегменте случилось с выходом Sony IMX 766 - с тех пор добавился лишь немного обновленный IMX 890, в котором фотографии стали делаться скорее предшественника.

 

Источник - didgital chat station

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 09.10.2023
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Новый сенсор Sony IMX966 для субфлагманов – детали, первопроходцы