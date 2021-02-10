Интерес к OnePlus Ace 3 поднимается новыми инсайдами от Didgital Chat Station – крутые тактильные впечатления, премиальный дисплей.

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Очередной субфлагман.

Появилась новая информация о будущем смартфоне OnePlus Ace 3 от известного инсайдера Digital Chat Station.

Согласно слухам, OnePlus Ace 3 получит металлический корпус, похожий на матовый алюминиевый сплав корпуса Apple Watch – также смартфон сможет похвастаться 1,5К дисплеем (яркость – 2600 болт) с изогнутыми краями и корпусом из металлического каркаса.

OnePlus Ace 3 будет оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 2, позиционирующим его как субфлагман. Ожидается аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

Также смартфон получит три полезные камеры: 50 Мп основная – Sony IMX 890, 32 Мп телефото, 8 Мп широкоугольная.

По предварительным данным, анонс OnePlus Ace 3 состоится в начале 2023 г. в Китае, а глобально он может появиться как OnePlus 12R, как это обычно бывает со смартфонами OnePlus для китайского рынка.

Источник - didgital chat station