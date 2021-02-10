Ну, наконец! В Nubia Red Magic 9 Pro не будет выступающей камеры – абсолютно плоская задняя грань на официальных постерах

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Первый современный смартфон без выступающей камеры

Камера торчит из смартфона на несколько миллиметров, и вам это не нравится? Смартфон качается как качели, когда лежит на столе? Nubia положила конец этим проблемам – Red Magic 9 Pro выйдет без выступа для камеры, с полностью плоской задней гранью. Не беспокойтесь, камера в нем есть.



Nubia тизерит изображение смартфона Red Magic 9 Pro со всеми полностью плоскими гранями. Да, чуда не произошло, объективам нужно место – так что толщина смартфона достигает 8,9 мм. Другой интересный элемент дизайна – вентиляционные отверстия на боковых гранях.



Также постеры подтверждают ранее объявленную дату выхода Red Magic 9 Pro – 23 ноября. Младший смартфон Red Magic 9 также может появиться в этот день, но точно об этом не известно.



По предварительным данным, Red Magic 9 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 3, операционную систему Android 14 из коробки и 12 ГБ оперативной памяти. Ожидаются и конфигурации с 16/18 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ накопителя UFS 4.0.

Источник: TheTechPowerup