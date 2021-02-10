Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Ну, наконец! В Nubia Red Magic 9 Pro не будет выступающей камеры – абсолютно плоская задняя грань на официальных постерах

Ну, наконец! В Nubia Red Magic 9 Pro не будет выступающей камеры – абсолютно плоская задняя грань на официальных постерах

14.11.2023 64 0

Первый современный смартфон без выступающей камеры

Камера торчит из смартфона на несколько миллиметров, и вам это не нравится? Смартфон качается как качели, когда лежит на столе? Nubia положила конец этим проблемам – Red Magic 9 Pro выйдет без выступа для камеры, с полностью плоской задней гранью. Не беспокойтесь, камера в нем есть.

 

Nubia Red Magic 9 Pro


Nubia тизерит изображение смартфона Red Magic 9 Pro со всеми полностью плоскими гранями. Да, чуда не произошло, объективам нужно место – так что толщина смартфона достигает 8,9 мм. Другой интересный элемент дизайна – вентиляционные отверстия на боковых гранях.

 

Nubia Red Magic 9 Pro


Также постеры подтверждают ранее объявленную дату выхода Red Magic 9 Pro – 23 ноября. Младший смартфон Red Magic 9 также может появиться в этот день, но точно об этом не известно.

 

Nubia Red Magic 9 Pro


По предварительным данным, Red Magic 9 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 3, операционную систему Android 14 из коробки и 12 ГБ оперативной памяти. Ожидаются и конфигурации с 16/18 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ накопителя UFS 4.0.

 

Источник: TheTechPowerup

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 14.11.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Ну, наконец! В Nubia Red Magic 9 Pro не будет выступающей камеры – абсолютно плоская задняя грань на официальных постерах