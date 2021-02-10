Nubia Z40 Pro претендует на звание одного из лучших смартфонов премиум-сегмента

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Подробности о камере раскрыл тизер компании

Вычислительная фотография стала основой для развития смартфонов, и за счет мобильных устройств это направление расцвело пышным цветом. Сегодня производители соревнуются друг с другом, у кого получилось создать самую крутую камеру. В битву лучших камерофонов своего претендента делегирует и ZTE. Им станет Nubia Z40 Pro, анонс которого устроят 25 февраля.

С акцентом на камеру компания выпускает и свои тизеры. Последний из них раскрывает ее дизайн и ряд подробностей. Основная камера Nubia Z40 Pro предложит три датчика изображения, один из которых перископический. Ключевой модуль выделяется своими размерами и окантовкой красного цвета. А чтобы всем было понятно, что перед нами монстр в деле создания фото, на тизере указали, что он получил 7 линзовую оптику, систему оптической стабилизации изображения и значение диафрагмы составило f/1.6. А еще есть упоминание о том, что фокусное расстояние здесь 35 мм.

Напомним, что ходят слухи, что Nubia Z40 Pro станет первым смартфоном на рынке с датчиком Sony IMX787 разрешением 50-мегапикселей. В тандеме с ним должны работать модули на 64 Мп и 8 Мп. В чем еще будет пионером этот флагман, так это по части способа зарядки. Он станет первым коммерческим Android-смартфоном с поддержкой магнитной зарядки. Правда, пионером этой технологии стала Apple с iPhone 12, но Nubia Z40 Pro первым привнесет ее в мир Android.

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Источник: sparronews