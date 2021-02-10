Обновился рейтинг самых производительных флагманов по версии AnTuTu

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Названы самые мощные смартфоны марта. Весь чарт флагманов за моделями на базе Snapdragon 888

Позади март и разработчики бенчмарка AnTuTu взялись за свое излюбленное дело — составлять ежемесячный рейтинг наиболее производительных смартфонов. Учитывая то, что на рынке все больше появляется устройств Snapdragon 888, вполне предсказуемо, что они вытеснили прочие аппараты. И обратите внимание, что рейтинг составлен с ориентиром на смартфоны, доступные на китайском рынке.

Все десять мест в рейтинге AnTuTu оккупировали модели с флагманской платформой Snapdragon 888. На вершину взобрался Black Shark 4 Pro с результатом 765 579 баллов, который обошел Oppo Find X3 Pro, взявший «серебро». А на третьем месте оказался игровой Nubia Red Magic 6 Pro, сумевший потеснить на четвертую строчку Asus ROG Phone 5 с 16/256 Гб памяти на борту.

Пятым в рейтинге оказался Vivo X60 Pro+, и шестая позиция досталась iQOO 7, который по итогам февраля был лидером рейтинга AnTuTu.

Оставшиеся четыре места поделили между собой Redmi K40 Pro, Xiaomi Mi 11, Meizu 18 и Meizu 18 Pro. И это все модели с Snapdragon 888 и 12/256 Гб памяти.

Взялись разработчики AnTuTu ранжировать по производительности и смартфоны среднего уровня. Здесь расстановка сил по сравнению с прошлогодним хит парадом практически не изменилась, смартфоны с Dimensity 1100, Dimensity 1200 и Snapdragon 780G еще не успели прогнать через AnTuTu.

Первые три строчки рейтинга самых мощных среди устройств среднего класса заняли аппараты с Dimensity 820: Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro и Vivo S7t. Вплоть до девятого места — царство моделей с Kirin 985: Huawei Nova 7 Pro, Nova 7, Nova 8 Pro, Honor 30 и Huawei Nova 8. Замкнули десятку производительных Honor X10 и Honor 30S и чипом Kirin 820.

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Источник: antutu