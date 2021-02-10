Обновленная серия Moto Razr имеет шанс стать популярной?

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Новый подход и ценовая политика будут поспособствует этому.

Первые две модели обновленной серии Moto Razr не пользовалась особой популярностью. И это было предсказуемо, ведь они предлагали пользователям процессоры среднего уровня, весьма посредственные камеры и красивый, но крайне непрактичный дизайн по цене от 1400 долларов США. Но будущая раскладушка Moto Razr 3 призвана изменить ситуацию.

По информации, которую предоставил сетевой информатор Стив Х.МакФлай, новая версия Moto Razr будет доступен в Европе с ценником 1149 евро (примерно 1200 долларов США). Нужно также понимать, что европейские цены никогда не были низкими, и на других рынках смартфон будет стоить ещё дешевле.

И это при том, что Moto Razr 3, в отличии от предшественнмков, будет работать на флагманском Snapdragon 8 Plus Gen1, получит неплохую систему камер, состоящую из основного 50-мегапиксельного датчика, и ультраширика разрешением 13 мегапикселей, а также избавится от огромного подбородка в нижней части экрана. Да и в принципе, дизайн новинки больше будет схож с Galaxy Z Flip, чем с оригинальной Motorola Razr V3.

Презентация Moto Razr 3 состоится уже в июле. Помогут ли все эти изменения обрести раскладушка от Motorola популярность, покажет только время.

Источник: phonearena