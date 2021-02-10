Обозреваем Samsung Galaxy S22: меньше и лучше?

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Samsung Galaxy S22 — определенно флагман и заметный представитель клуба элитарных. А еще он идейно близок к iPhone 13: сходное позиционирование, одинаковые габариты и статус в линейке. Сегодня мы решили разобраться, что хорошего и что плохого в Galaxy S22, есть ли у него шанс повторить успех конкурента. Спойлер: сильно сомневаюсь.

По материалам корпуса, оформлению и эргономике серьезных претензий с Galaxy S22 нет. Он презентабельный и практичный, но при повседневной эксплуатации нужно быть готовым, что царапины он «хватает», если не пользоваться чехлом. Одна из главных характеристик любого смартфона — это экран. И вот тут к Galaxy S22 нет никаких претензий, он выигрывает у многих конкурентов. Настройки и характеристики тут таковы, чтобы выдавать яркую, насыщенную, четкую и детализированную картинку. Прибавьте сюда 120 Гц для плавности и перед вами практически идеальный дисплей. Быть отличным безо всяких оговорок мешает высокий уровень ШИМа.

Аппарат точно не подойдет для тех, кто рассчитывает получить выносливый смартфон. Тут довольно небольшая батарея, которая быстро разряжается не только в игрушках, но и при обычных сценариях использования. Серьезный «марафон» он не выдержит и это нужно постоянно держать в голове, это основательно раздражает и досаждает.

Несмотря на статус топового чипа, Exynos 2200 точно не для тяжелых игр. Играть можно, но как. Нагрев и проблемы с троттлингом не дают шанса насладиться игровым процессом. Нужно понимать, что Galaxy S22 не для игр и серьезных нагрузок. С выполнением серьезных задач с пиковой производительностью все более чем грустно.

Если не ударяться в детали, то камера в Galaxy S22 хорошая, но ничем не выделяющаяся. В любом случае снимает смартфон достойно и для большинства качество фоточек покажется чуть ли не пределом совершенства. Естественно, если не задротствовать и не пытаться сравнивать каждый пиксель со снимками от конкурентов.

Объективно, Galaxy S22 подойдет только тем, кто хочет «качество от Samsung, но подешевле» и испытывает симпатии к относительно компактным решениям. Других причин для покупки нет. Проблемы с производительностью и автономностью — весомые ограничения для большинства покупателей. Это уже не говоря о том, что здесь еще предлагают смириться с серьезными недостатками, расплатившись высоким прайсом.