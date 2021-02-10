Объявлены самые мощные смартфоны апреля

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От флагманов до аппаратов среднего класса

Разработчики синтетического теста AnTuTu опубликовали рейтинг смартфонов-лидеров по производительности среди всех Android-устройств. Данные собраны с 1 по 30 апреля и речь идет о тех моделях, которые доступны на китайском рынке. Для объективности рейтинга в основу составления рейтинга положены средние баллы, а не максимальные.

При сравнении рейтингов за апрель и март в глаза бросается главное их отличие — появление устройств с актуальными чипами от MediaTek. Так, однообразие моделей с процессором Snapdragon 8 Gen 1 разбавило присутствие Vivo X80 на базе Dimensity 9000, сумевший занять четвертую строчку. Лидером же табеля рангов стал Black Shark 5 Pro с результатом 1 062 747 баллов, а построен игровой смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 1.

Именно эта платформа от Qualcomm лежит в основе Nubia Red Magic 7 и Lenovo Legion Y90, расположившихся на втором и третьем местах соответственно. С пятого по десятое место также поделили между собой модели с актуальным флагманским процессором от Qualcomm: iQOO 9, iQOO 9 Pro, Vivo X Note, iQOO Neo6, Xiaomi 12 Pro и realme GT 2 Pro.

В рейтинге самых производительных среди субфлагманов также произошли подвижки с выходом смартфонов на базе Dimensity 8100. Этот процессор позволил возглавить рейтинг самых мощных Redmi K50 и поставил на второе место Realme GT Neo 3.

Чипсет Snapdragon 870 все еще в строю и не теряет своей актуальности. Сразу семь смартфонов с ним на борту попали в рейтинг и заняли с третьего по девятое место: iQOO Neo5 Vitality, Realme GT Neo 2, Realme GT, iQOO Neo5 SE, Oppo Find X3. Замкнул десятку самых производительных Realme GT Neo 2T с Dimensity 1200-AI.

Если говорить о рейтинге самых мощных среди устройств среднего класса, то тут вне конкуренции модели на базе Snapdragon 778G/778G+. Они взяли восемь мест из десяти и этот процессор установлен в аппаратах, сформировавших тройку лидеров: iQOO Z5, Xiaomi Civi 1S и Honor 60 Pro. Успехом можно считать четвертое место Oppo Reno7 5G на базе Dimensity 900. Пятым стал Realme Q3s, на шестую строчку поставили Xiaomi Mi 11 Lite, а на седьмой позиции оказался Honor 60. Замкнули топ-10 Honor 50 Pro, Honor 50 и Huawei Nova 9, которые также обладают Snapdragon 778G.

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Источник: antutu