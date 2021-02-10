680

﻿

Huawei Band 6 – отличная замена Xiaomi Band 6! Или нет?

Внешний вид и дисплей

Эргономика

Характеристики

Взаимодействие с телефоном

Функции и интерфейс

Автономность

Итог

Потихоньку все начинают забывать о компании Huawei. Новинки продолжают выходить, но такого ажиотажа, как раньше, они не вызывают. Смартфоны без Гугл сервисов, что еще там смотреть? Создается картина, что и все остальные гаджеты от этого былого лидера тоже не представляют интереса. Но не тут-то было! Сегодня у нас на обзоре чудесные фитнес-часы Band 6 от Huawei.

Сразу можно отметить путаницу из-за схожей модели от дочернего бренда Honor. И называется их модель тоже идентично – Band 6. Да действительно, часы очень похожи между собой и внешне, и по функциональности. Отличия есть, например, в расцветках, размещении боковой кнопки и в логотипе на торце; небольшие отличия в интерфейсе и количестве тренировочных режимов (у Honor их всего 10). В остальном ﻿все одинаковое.

Интересно, что 5-ой модели в линейке не было. Последней версией были часы Band 4 и сразу Band 6. Опять же, это не смарт-часы, а фитнес-трекер – с его помощью нельзя звонить или отвечать на звонки, обмениваться сообщениями и т.д. (кроме одной функции – об этом позже). Поэтому мы будем сравнивать Band 6 с Band 6, только от Xiaomi. Все логично.

Внешний вид и дисплей

По внешнему виду часы имеют классический для них прямоугольный корпус с закругленным по краям дисплеем. Радиус закруглений не такой сильный, как например у Apple Watch, а более сдержанный. На правом торце имеем физическую кнопку управления.

Форма часов – это дело вкуса, тут на любителя. Кому-то пользоваться удобнее овальными и вытянутыми часами Xiaomi, а для кого-то удобнее прямоугольная форма. У Xiaomi Band 6 диагональ дисплея больше – 1,56 дюйма против 1,47. Но на практике площадь экрана больше у Huawei. Да и соотношение к рамкам корпуса выше, 64,7% против 61,4%.

А вот из-за невысокого разрешения плотность пикселей получилась, наоборот, меньше – всего 282 ppi. То есть, если уж сильно присматриваться, слегка будет заметна зернистость. В то же время мы понимаем, что, увеличив разрешение экрана, производитель жертвует автономностью батареи. Или можно было пожертвовать толщиной корпуса, если увеличить ее емкость. Но тогда на порядок увеличится и цена…

Если сравнивать с предыдущим поколением Хуавей Бенд, то экран у 6-й модели подрос в 1,5 раза! Вообще, надо признать, дисплей получился зачетный! С некоторыми циферблатами смотрится еще более круто. Яркости, интенсивностью которой можно управлять вручную, вполне хватает в солнечный день. Угол обзора тоже не вызовет нареканий.

Эргономика

Силиконовые ремешки из комплекта довольно приятные на ощупь и удобные, даже немного мягче, чем у Xiaomi. Материал гипоаллергенный. Заявлено, что они даже обработаны УФ-излучением (еще бы заявили, что спиртом протирали). Из расцветок доступны три варианта на выбор: черный, зеленый и коралловый. Последний идет в комплекте с золотым цветом корпуса и очень оригинально смотрится, как на женской, так и на мужской руке.





Сзади на корпусе выведены контакты для магнитной зарядки. Кстати, на толщину корпуса часов от Хуавей тоже обратите внимание – 11 мм; у его земляка-конкурента корпус толщиной 12,7 мм.

По удобству взаимодействия с сенсорным дисплеем нареканий никаких нет. Отвечает дисплей на касания хорошо, чувствительность достаточная. Читать сообщения, например из telegram, намного удобнее на таком большом дисплее, только эмодзи он не поддерживает.

Характеристики

Характеристики Huawei Band 6:

· Размер: 43 × 25,4 × 10,99 мм

· Дисплей: 1,47 дюйма AMOLED, разрешение 194x368 пикселей, плотность пикселей 282 ppi

· Аккумулятор: 180 мАч, до 14 дней работы без подзарядки

· Системные требования: Android 6,0 или более поздней версии; iOS 9,0 или более поздней версии

· Датчики: Датчик измерения пульса и кислорода, акселерометр, гироскоп

· Водонепроницаемость: 5 ATM

· Коммуникации: NFC (опционально), Bluetooth 4,2 GHz, BT5.0, BLE

· Функции: 96 режимов тренировки, контроль сна и сердечного ритма, шагомер, мониторинг потраченных калорий, мониторинг менструального цикла, оповещения о звонках и сообщениях, SMS-ответ на звонок, управление камерой и музыкой на смартфоне, вибрация

· Цвета: Amber Sunrise (коралловый), Forest Green (темно-зеленый) и Graphite Black (черный матовый)

· Вес: 18 г

Взаимодействие с телефоном

Для того, чтобы полноценно пользоваться фитнес-часами, их нужно "подружить" со смартфоном. Не важно, какой модели телефон, главное, чтобы операционная система поддерживалась – минимум Android 6.0 или IOS 9.0. Для взаимодействия предлагается собственное приложение Huawei Health, которое доступно в Playmarket или AppStore.

С помощью часов можно управлять некоторыми функциями смартфона, как например:

- воспроизведение музыки в плеере

- нажимать на спуск затвора камеры

- смотреть погоду

- отклонять входящие звонки с помощью быстрых ответов

- читать входящие сообщения (русский язык присутствует)

Находить телефон можно с помощью браслета – это очень удобная функция для тех, кто часто забывает, куда его положил.

Функции и интерфейс

В своем рекламном ролике Huawei недвусмысленно намекает на круглосуточный мониторинг уровня кислорода в крови. Конкурент от Xiaomiэтого не может. Сердечный ритм анализируется 24/7. Помимо этого, маленький помощник будет контролировать качество вашего сна. Названы эти функции такими громкими словами, как TrueSeenTM 4.0 и TrueSleepTM 2.0.

Функция TrueRelaxTM 2.0 заботится о контроле стресса и предложит успокоиться, если что. Да и вообще, здесь реализовано более 200 полезных советов и предложений в различных ситуациях.

Помимо того, что показатели фиксируются в самих часах и приложении на смартфоне, все эти функции призваны предупреждать вас, если появятся какие-то тревожные симптомы. Например, это может быть в случае риска апноэ во сне. Браслет будет вибрировать, если заметит что-то подозрительное. Да, в наше время контролировать состояние своего здоровья весьма актуально.

Для тренировок здесь предусмотрено целых 96 режимов. Опять же, если сравнить с Xiaomi, то там их всего 30. Работает также и автоопределение режима тренировки. Предусмотрены ежедневные цели, а их выполнение выглядит в виде заполняющихся разноцветных колец на экране.

А что касается циферблатов, то Хуавей Бенд 6 в этом тоже старается не отставать. В Huawei Health доступно огромное множество циферблатов, можно использовать и свои фотографии. Но даже без приложения внутри встроены уже больше 100 родных циферблатов. Для его смены достаточно зажать пальцем на главном экране и свайпами пролистать до нужного.

Сам интерфейс реализован очень удобным и схожим со смартфонами образом – опуская шторку на главном экране, можно посмотреть состояние и активные/неактивные элементы настроек. Если провести пальцем снизу вверх, то открываются последние сообщения. Свайпом влево открываются элементы анализа здоровья. А дополнительные приложения (тренировки, будильник, фонарик, настройки и т.д.) открываются при нажатии боковой кнопки.

Функции для женщин тоже присутствуют. Часы помогают контролировать календарь циклов.

Автономность

Живучесть часов обеспечивает более емкая, по сравнению с Xiaomi Band 6, батарея на 180 мАч. Это должно означать, что Huawei-часы проживут примерно на 45% дольше. Производители заявляют 2 недели в обычном, умеренном режиме использования и до 10 дней – в активном. Но мы-то с вами знаем, что на практике эти показатели всегда меньше, как минимум на треть.

Зарядный разъем заменили на магнитные контакты. Полная зарядка длится 1,5 часа. И даже после всего 5 минут подзарядки часы должны прожить еще как минимум 2 дня.

Влагозащита заявлена стандартная для такого уровня и подразумевает 5 АТМ. Спокойно мойтесь вместе с часами – ﻿от этого они только чище будут!

Итоги

Что касается сравнения, то это часы похожи настаршего брата, Huawei Watch Fit, но только меньше, без анимаций для тренировок и, по всей вероятности, с более слабым чипом. Стоимость часов Huawei Band 6 составляет 43$ за версию без NFC. На момент написания статьи их можно купить на AliExpress со скидкой 12,90$.

Купить Huawei Band 6 со скидкой можно по этой ссылке. Поспешите, пока не закончились!

Надо сказать, что за такие деньги это вполне достойный фитнес-браслет! Особенно для тех, кому не очень симпатизирует продолговатая форма часов Xiaomi, а остальные представители рынка – это либо никакущие ноунейм-бренды, либо дорогие продукты от элиты. Но даже, если не сравнивать формы, все равно Huawei Band 6 выглядит более мускулистым парнем в плане возможностей.

Давайте еще раз посмотрим на достоинства модели:

полноразмерный (но не слишком большой) дисплей

все современные датчики, включая SpO2

96 режимов для тренировок

круглосуточный мониторинг здоровья

невысокая цена

емкий аккумулятор

большое разнообразие циферблатов

удобные интерфейс и управление

приятный материал ремешка

Недостатки на этом фоне выглядят не очень серьезно:

отсутствие поддержки эмодзи

отсутствие анимированных тренировок (по сравнению со старшей моделью)

невысокое разрешение экрана

нет функции Always On Display





Если же вам нужен больший экран с более высоким разрешением, анимациями для тренировок, Always On Display, но при этом вы готовы пожертвовать временем автономной работы, то можете заплатить вдвое больше за Huawei Watch Fit.

Всем доброго здоровья и да пребудет с вами Android!﻿