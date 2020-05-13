Обзор OnePlus 8 Pro - самый долгожданный смартфон 2020 года

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Обзор OnePlus 8 Pro - лучший Android смартфон 2020 года?



Содержание:

Дизайн и комплектация

Экран

Батарея и производительность

Камера

Операционная система и особенности

Звук

Итог

Где купить OnePlus 8 Pro?

Один из самых долгожданных флагманов 2020 года, OnePlus 8 Pro, наконец вышел на европейский рынок.

Во времена, когда компания OnePlus ещё только завоёвывала свою аудиторию, их смартфоны считались «убийцами флагманов» - то есть предлагали всё то же, что и конкуренты, или даже больше – но за меньшую стоимость.

Собственно, компания и сейчас не изменяет данной политике: даже став узнаваемым брендом, OnePlus в своих смартфонах предлагает всё лучшее, что может предложить современный флагман, но по цене хотя бы ненамного, но ниже, чем у основных конкурентов. Конечно, всегда хочется «хоть чуть подешевле», но тем не менее – OnePlus 8 Pro стоит каждого доллара.

Наш обзор OnePlus 8 Pro поможет разобраться, есть ли у новинки слабые стороны, и если есть – то какие?

Дизайн и комплектация OnePlus 8 Pro

Первое, что бросается в глаза – это очень длинная (ну, или высокая) коробка, в которой и продают OnePlus 8 Pro. Ещё до распаковки подсознательно ждёшь длинный и относительно узкий аппарат. Тут, в принципе, всё верно: смартфон по габаритам сопоставим с Samsung Galaxy S20 Ultra, и лишь на несколько миллиметров ниже и шире оппонента. Нельзя сказать, что пользоваться им неудобно, в конце концов, действительно компактных смартфонов в наше время практически не делают, но, если Вы вдруг переходите на эту модель с какого-нибудь, скажем, OnePlus 5 – некоторое время придётся привыкать.

В комплекте, помимо зарядного устройства на 30Вт, фирменного красного кабеля и макулатуры со скрепкой для извлечения лотка сим-карт, есть целых две защитных плёнки (или одна уже наклеенная, если вы покупаете китайскую версию) и прозрачный силиконовый чехол с фирменной надписью Never Settle (которая несколько мешает любоваться красотой задней панели смартфона, особенно в синем и зелёном цвете).

Аппарат из стекла и металла в руке чувствуется монолитным и умеренно тяжёлым, но не «кирпичом», руку не оттягивает (хотя немалая диагональ как бы намекает на необходимость в большинстве сценариев пользоваться смартфоном двумя руками). Представлены три цвета: классический чёрный, нежный зелёный и пронзительно-синий.

Экран немного закруглён по краям, это не «водопад», но скругление ощутимо. Хорошо это или плохо, сказать нельзя, тут уж дело вкуса. Камера немного выдаётся за пределы корпуса, но чехол это нивелирует.

И на вид, и наощупь OnePlus 8 Pro – смартфон флагманского уровня, нет ни малейшего ощущения, что на чём-то сэкономили или где-то схалтурили.

Экран OnePlus 8 Pro

Раз уж речь зашла о флагманском уровне устройства, необходимо подробнее остановиться именно на экране, который, по мнению специалистов из студии Displaymate, на данный момент является лучшим в мире.

Можно перечислить все «звания» данного дисплея, но мы, пожалуй, остановимся на том, что реально можно увидеть и ощутить.

Во-первых, частота обновления экрана OnePlus 8 Pro – 120 герц. Это не первый аппарат с такой герцовкой, есть ещё Galaxy S20 Plus и OPPO Find X2,но, пожалуй, самый сбалансированный, то есть крутой экран установлен не в ущерб звуку, камере или дополнительным модулям типа NFC – тут всё есть.

Во-вторых, его разрешение – 3168х1440, QHD. Возможно, это избыточно для столь небольшой диагонали, но всё равно круто. Для экономии батареи можно включить классическое разрешение FullHD – картинка всё равно останется чёткой и насыщенной, хоть разница и будет заметна.

В-третьих, яркость экрана – 1300нит. Это рекорд. Правда, вручную можно установить максимум 800нит, чего всё равно достаточно для использования аппарата даже при ярком дневном свете, а вывести яркость на максимальный уровень может только автояркость.

В-четвертых, появился аналог TrueTone от Apple: баланс белого корректируется в зависимости от окружающего освещения, при том работает это мягче и плавнее, чем даже на iPhone 11 Pro.

В-пятых, это первый в мире смартфон с 10-битным отображением цвета. То есть, в то время как остальные, 8-битные смартфоны, передают порядка 16.7млн оттенков, то этот способен передать более 1млрд. Это не значит, что мир засияет новыми невероятными красками, но переходы между цветами и оттенками ощущаются хоть немного, но плавнее.

Это не все фишки дисплея, но те основные, которые может заметить обычный пользователь без специальной аппаратуры. Если напрямую сравнивать 8 Pro с предшественником, то колоссального разрыва, конечно, не увидишь, однако разница всё же есть, и она ощутима.

С ШИМом тоже проблем нет, по крайней мере для AMOLED тут всё в пределах нормы, DC Dimming работает, так что даже обладателям чувствительных к ШИМу глаз не стоит сходу списывать аппарат со счетов.

Батарея и производительность OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro получил свежий Snapdragon 865, 8 или 12 гигабайт оперативной стандарта LPDDR5 и 128 или 256 гигабайт встроенной памяти UFS 3.0. Простому «юзеру» такие характеристики могут показаться избыточными – ведь, действительно, не появилось ещё мессенджеров, которые не способен вытянуть без тормозов какой-нибудь Snapdragon 730, однако в играх такое железо вкупе с экраном 120 герц показывает себя просто потрясающе. PUBG, WoT, ShadowGun Legends – всё просто летает на максимальных настройках и с отличными показателями FPS. Да и запас на будущее лишним не бывает – не все же меняют смартфон каждый год.

В бенчмарках аппарат нагревается до 44-45 градусов – не критично, но ощутимо. При проведении троттлинг-теста процессор теряет порядка 10-15% производительности. Однако по факту, в быту, даже в тяжёлых играх и при максимальных настройках этого не ощущается – аппарат мощнее, чем требуется для игрушек, а потому он не задействует весь свой потенциал, а соответственно, не сбрасывает частоты и не теряет FPS.

Аккумулятор под стать остальному железу – при ёмкости батареи 4510мАч OnePlus 8 Pro запросто проработает весь день при довольно активном использовании и с включенными режимом 120 герц и разрешением QHD. Если перейти на 60 герц и FullHD – вполне можно рассчитывать на пару дней довольно активного пользования.

От родного блока мощностью 30Вт OnePlus 8 Pro за полчаса заряжается до 60%, а до 100% - за 75 минут. Это не рекордный результат, но вполне достойный, учитывая ёмкость аккумулятора и автономность смартфона.

Помимо проводной, аппарат поддерживает беспроводную зарядку. Правда, если отказаться от покупки фирменной зарядки от OnePlus, придётся смириться с довольно медленным пополнением аккумулятора, так как стандартный Quick Charge смартфоны от OnePlus не поддерживают.

Камера

OnePlus 8 Pro наконец справился с болезнью, поражавшей прошлые поколения смартфонов этой фирмы – посредственной камерой. Вплоть до «семёрки» камеры аппаратов Oneplus были не то, чтобы плохими, скорее – довольно посредственными, особенно если учитывать их позиционирование и остальные характеристики. У новой «прошки» фотографии получаются хоть и не идеальными, но вполне способными конкурировать с флагманами А-брендов. Во всяком случае, тут реально нет необходимости ставить GCam, чтобы получить чёткий снимок с хорошей детализацией и нормальной цветопередачей.

В условиях дневного света OnePlus 8 Pro снимает примерно так же, как Samsung Galaxy S20 Plus, и даже обходит его по динамическому диапазону.

При искусственном же свете OnePlus, напротив, теряет своё преимущество, однако сохраняет хорошую детализацию. При съёмке в помещении сабж слегка пересветил лампу, но не уступил самсунгу по количеству деталей, так что общее качество изображения сохранилось на приличном уровне.

При использовании телевика и с трёхкратным зумом OnePlus неотличим от Galaxy S20 Plus и обходит Xiaomi Mi 10 Pro по количеству деталей, однако при пятикратном зуме уступает Xiaomi.

При съёмке на ширик угол обзора OnePlus аналогичен самсунговскому, но детализация у него выше. Однако Mi 10 Pro обходит его и по ширине кадра, и по количеству деталей – пока на Oneplus 8 Pro не включается режим 48 мегапикселей, и тогда по детализации он оказывается на голову выше конкурентов.

В условиях недостаточной освещённости при авторежиме страдает контрастность, а при использовании специального «ночного режима» теряются детали и появляются шумы, хотя точность цветопередачи возрастает. Складывается впечатление, что модули «могут», а ПО «не дотягивает». Если это действительно так – есть надежда на улучшение ситуации в будущих обновлениях. Если нет – останется смириться с достаточно посредственной съёмкой в тёмное время суток.

Фронтальная камера, врезанная в экран, делает отличные снимки с хорошей детализацией, разве что цвета получаются немного перенасыщенными.

Операционная система и особенности

OnePlus 8 Pro работает под управлением свежего Android 10 и оболочки Oxygen OS 10 и будет обновляться в течение 2-3 лет, как и все смартфоны OnePlus, получая свежайшие версии андроида со всеми новыми функциями, фишками и патчами безопасности.

Именно оболочка зачастую играет главную роль при выборе смартфона. Oxygen OS – это почти чистый андроид с минимальным набором фирменных «улучшайзеров» вроде игрового режима, который автоматически включается при запуске добавленных в «игровое пространство» приложений.

Главный провал Oxygen на момент выхода – это отсутствие функции Always On Display. Разработчики обещали вернуть её в последующих обновлениях, но не ясно, зачем вообще было эту функцию убирать?

Всё остальное в наличии. От NFC и AptX HD до отличного вибромоторчика и пыле-влагозащиты стандарта IP68. В принципе, из всего, что хотелось бы видеть в смартфоне, у Oneplus 8 Pro отсутствует только разъём для проводных наушников, но его наличие в наше время скорее исключение, чем правило, так что с этим приходится просто смириться.

Звук

OnePlus 8 Pro получил полноценные стереодинамики и в целом очень качественный звук, хоть и не лучший в своём классе. Нельзя сказать, что через динамики или, тем более, через наушники аппарат звучит плохо, но, если придираться, – он немного уступает тому же Galaxy S20 Plus, хоть и не во всех сценариях. В любом случае бывалые меломаны с тонким слухом, пожалуй, в любом смартфоне найдут изъян, а для «простых смертных» качества звука будет более чем достаточно для получения удовольствия от музыки, просмотра фильмов или игр.

Главное, что нужно знать – это то, что тут присутствует Dolby Atmos, AptX и AptX HD, то есть все фишки, которые просто обязаны быть у любого уважающего себя флагмана, а значит отстойного звука, глухих басов или звучания «как из ведра» нет и не будет, а в остальном – каждый сам решит для себя, насколько звук OnePlus 8 Pro ему нравится и с какими наушниками смартфон звучит лучше всего.

Итоги

Идеального смартфона для всех не существует и не может существовать, так как вкусы и предпочтения у всех разные. Кто-то любит компактные смартфоны, кому-то не импонируют дырки в экране, кто-то на дух не переносит AMOLED-экраны, стеклянные корпуса или отсутствие разъёма для наушников.

Однако если посмотреть объективно, OnePlus 8 Pro – один из самых продвинутых и сбалансированных смартфонов на данный момент. Мощный процессор и высокую игровую производительность подчёркивает большой QHD-экран с частотой обновления 120 герц, влагозащита компенсирует отсутствие mini-jack, а хорошим звуком, получаемым благодаря кодеку AptX HD, позволяет подолгу наслаждаться ёмкая батарея и новейший стандарт Bluetooth 5.1. Конечно, неидеальность камеры и отсутствие официальных продаж и сервисных центов в наших странах немного портят малину, но общее качество исполнения и длительная поддержка производителя вполне способны компенсировать некоторые неудобства.

Если вам было бало прочтения текстового обзора, вы можете посмотреть наш видеообзор в Youtube. В этом же видео мы разыгрываем крутые наушники OnePlus Bullets 2. Приятного просмотра!

Где купить OnePlus 8 Pro?

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