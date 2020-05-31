Обзор Realme X3 SuperZoom – Xiaomi так уже не может
ОБЗОР REALME X3 SUPERZOOM – XIAOMI ТАК УЖЕ НЕ МОЖЕТ
Дизайн
Экран
Камера
Производительность и автономность
Итоги
Сколько по-вашему стоит субфлагманский смартфон с отличным набором камер, хорошей производительностью, флагманским 120 Гц экраном и отличным софтом, да так, чтобы это всё было от популярного бренда, который ни на чём не сэкономил?
На ум приходят большие, серьёзные цифры – 700 евро, 800 долларов, 60 тысяч рублей... Но у Realme нашёлся свой ответ на этот вопрос – компания выпустила полностью подходящий под описание смартфон всего за 499 евро!
Конечно, такое интересное устройство просто не могло не заинтересовать общественность, а мы не могли не рассказать о нём вам. Встречайте – обзор Realme X3 SuperZoom!
Дизайн Realme X3 SuperZoom
Выглядит Realme X3 SuperZoom весьма прилично. Маленькие рамки спереди, удачное расположение фронтальных камер, но никаких новых идей Realme не реализовала.
Сзади тоже ничего интересного – 4 вертикально расположенных модуля камеры, своим видом напоминающие Huawei P30 Pro, неброская вспышка с привычной никому не нужной надписью рядом и логотип realme, чтобы смартфон можно было хоть как-то отличать от десятков ему подобных. Вообще, новинку можно описать как симбиоз всех главных трендов в дизайне 2019 и 2020 года.
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Многим, возможно, не хватит во внешнем виде чего-то своего, особенного, уникального. Но такой ход дизайнеров BBK понятен – зачем изобретать велосипед, если рецепт хорошего внешнего вида уже готов?
Да и рисковать, предлагая что-то броское никто не хочет, маржинальность таких смартфонов итак на совсем невысоком уровне. Интересным выглядит только сканер отпечатка пальцев совмещенный с кнопкой включения, но глобально эта мелочь ни на что не влияет.
Доступен X3 Super Zoom будет в двух цветах: арктический белый и ледниковый синий, оба можно увидеть на изображении выше, его габариты – 163,9 × 75,8 × 9,4 мм, вес – 195 г.
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В итоге мы получаем довольно красивый, но слишком обычный для флагмана внешний вид, но это кажется неудивительным ровно до того момента, пока не вспомнишь, что цена устройства совсем не флагманская – 499 евро, так что “зачёт” Realme за наружность смартфона поставить можно.
Экран Realme X3 SuperZoom
Дисплей – ещё одна очень важная составляющая любого смартфона, и в этом устройстве Realme за неё не стыдно. Дешёвый флагман оснащён 120-герцовой Full HD LCD матрицей. Конечно, качество картинки будет чуть хуже, чем у аналогов, выполненных по технологии OLED, но разве за такие деньги к этому можно придираться? В данном ценовом сегменте приходится идти на компромисс: либо AMOLED, либо 120 Гц. А если хотите и то, и другое, тогда держите кошелек шире. Гораздо шире.
Сама компания описывает экран так: «Realme X3 SuperZoom оснащён ультратонким 120 Гц дисплеем, предоставляя реалистичную и плавную картинку, которая радует глаз».
Камера Realme X3 SuperZoom
И тут мы подходим к главной гордости аппарата – отличному набору камер, главной частью которого являются 8-мегапиксельный перископический модуль, который обеспечивает пятикратный оптический зум без потерь и 64-мегапиксельный основной датчик Samsung ISOCELL GW1 с возможностью цифрового приближения вплоть до 60-ти раз!
Помимо хорошей аппаратной составляющей, Realme поработали и над софтом. Смартфон получил инновационный режим съёмки Nighscape 4.0, который позволяет делать прекрасные снимки ночного неба и просто хорошо справляется в условиях недостаточной освещённости. Также доступен профессиональный режим с ручными настройками.
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Естественно такие громкие слова всегда нужно проверять, и Realme выложила немало очень красивых снимков, на которых работа камеры выглядит просто безупречной. Но подобные промо-материалы нередко бывают сфабрикованными, так что мы лучше обратим внимание на независимые тесты редакции авторитетного сайта Forbes.
Зум
На снимке выше наглядно показано, насколько хорошо камера справляется с приближением. В режиме двадцатикратного зума видны многие мелкие детали, текстура земли, неплохо выглядят тени. Приближать сильнее не рекомендуем, да и сценариев, когда придётся зумить настолько сильно совсем немного.
Ночная съёмка
Ночью устройство фотографирует отлично, обратите внимание – ни одна вывеска не пересвечена, источники света выглядят приемлемо, видно даже высокое здание вдалеке, которое вряд ли мог бы заметить даже человеческий глаз.
Фронталка
Селфи-камера – это та вещь, от которой никто никогда не ждёт ничего сверхъестественного, но даже здесь компания постаралась. Спереди установлено сразу два модуля, ультраширокоугольный (угол - 105 градусов) и основной на внушительные 32 Мп. С примерами фото можно ознакомиться ниже.
основной модуль
широкоугольный
Производительность и автономность
Realme X3 SuperZoom построен на базе прошлогоднего Snapdragon 855+, и в этом заключается его главное отличие от флагманов, которые сейчас стоят в 2-3 раза дороже. Как бы то ни было, Snapdragon 855+ – это очень хороший восьмиядерный процессор с графическим ускорителем Adreno 640, который способен удовлетворить любую потребность самого требовательного пользователя.
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В смартфоне установлена память типа UFS 3.0, что тоже является не слишком хорошей новостью – более новая UFS 3.1 смотрелась бы в устройстве несколько лучше, но, по правде говоря, это мелочь.
По поводу автономности беспокоиться не стоит – ёмкость аккумулятора составила солидные 4200 мАч, которых, которых должно хватить минимум на день активного использования. Благодаря 30-ваттной быстрой зарядке АКБ заряжается всего за 55 минут (отличный результат для такой большой ёмкости).
В AnTuTu новинка показала лучший результат среди всех смартфонов на этом чипсете, но показатели конечно ниже, чем у флагманов на новейшем процессоре. Однако мы не рекомендуем делать какие-либо выводы исходя из результатов синтетических тестов.
Лучше посмотрите, в сравнении с какими смартфонами Realme X3 SuperZoom одержал победу – OnePlus 7T, Meizu 16s Pro, Vivo NEX 3 и ещё несколько настоящих флагманов, многие из которых сейчас стоят дороже предложенного Realme варианта. Хотя, согласимся с тем, что сравнивать результаты в бенчмарке - это как обманывать самого себя.
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Очередным аргументом в пользу Realme X3 SuperZoom стала система водяного охлаждения, которой оснащен смартфон. Примечательно, что далеко не все флагманы (за гораздо большие деньги) могут похвастаться этой функцией.
Итог
Realme X3 SuperZoom – отличный смартфон, предлагающий флагманские фишки за невысокую по современным меркам цену. Он вобрал в себя все идеи, которых в начале своего пути придерживались такие гиганты, как OnePlus и Xiaomi - субфлагман предложил оптимальные характеристики за максимально демократичную цену, что очень похвально и однозначно положительно отразится на репутации бренда.
Мы уверены, что прошлогодний процессор и нетривиальный дизайн – не те вещи, которые способны оттолкнуть от покупки. Главное, что устройство получило множество эксклюзивных фишек, отличный набор камер, флагманский дисплей и хороший софт.
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Вокруг новинки неминуемо образуется большое фан-сообщество, которое из года в год будет выпускать интересные кастомные прошивки и обновления Android, ведь именно энтузиасты часто выбирают такие сбалансированные решения.
Но не стоит полагать, что Realme X3 SuperZoom подойдёт только гикам – это универсальный смартфон, которой вобрал в себя всё хорошее от устройств других брендов. Он красив, работает шустро, хорошо фотографирует, быстро заряжается и его заряда хватит минимум на целый день активного использования. А что нам ещё нужно от смартфона за 499 евро?
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Источник: Forbes
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