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ОБЗОР REALME X3 SUPERZOOM –﻿ XIAOMI ТАК УЖЕ НЕ МОЖЕТ﻿

Сколько по-вашему стоит субфлагманский смартфон с отличным набором камер, хорошей производительностью, флагманским 120 Гц экраном и отличным софтом, да так, чтобы это всё было от популярного бренда, который ни на чём не сэкономил?

На ум приходят большие, серьёзные цифры – 700 евро, 800 долларов, 60 тысяч рублей... Но у Realme нашёлся свой ответ на этот вопрос – компания выпустила полностью подходящий под описание смартфон всего за 499 евро!

Конечно, такое интересное устройство просто не могло не заинтересовать общественность, а мы не могли не рассказать о нём вам. Встречайте – обзор Realme X3 SuperZoom!





Дизайн Realme X3 SuperZoom

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Выглядит Realme X3 SuperZoom весьма прилично. Маленькие рамки спереди, удачное расположение фронтальных камер, но никаких новых идей Realme не реализовала.

Сзади тоже ничего интересного –﻿ 4 вертикально расположенных модуля камеры, своим видом напоминающие Huawei P30 Pro, неброская вспышка с привычной никому не нужной надписью рядом и логотип realme, чтобы смартфон можно было хоть как-то отличать от десятков ему подобных. Вообще, новинку можно описать как симбиоз всех главных трендов в дизайне 2019 и 2020 года.

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Многим, возможно, не хватит во внешнем виде чего-то своего, особенного, уникального. Но такой ход дизайнеров BBK понятен –﻿ зачем изобретать велосипед, если рецепт хорошего внешнего вида уже готов?

Да и рисковать, предлагая что-то броское никто не хочет, маржинальность таких смартфонов итак на совсем невысоком уровне. Интересным выглядит только сканер отпечатка пальцев совмещенный с кнопкой включения, но глобально эта мелочь ни на что не влияет.

Доступен X3 Super Zoom будет в двух цветах: арктический белый и ледниковый синий, оба можно увидеть на изображении выше, его габариты –﻿ 163,9 × 75,8 × 9,4 мм, вес –﻿ 195 г.

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В итоге мы получаем довольно красивый, но слишком обычный для флагмана внешний вид, но это кажется неудивительным ровно до того момента, пока не вспомнишь, что цена устройства совсем не флагманская –﻿ 499 евро, так что “зачёт” Realme за наружность смартфона поставить можно.

Экран Realme X3 SuperZoom

Дисплей –﻿ ещё одна очень важная составляющая любого смартфона, и в этом устройстве Realme за неё не стыдно. Дешёвый флагман оснащён 120-герцовой Full HD LCD матрицей. Конечно, качество картинки будет чуть хуже, чем у аналогов, выполненных по технологии OLED, но разве за такие деньги к этому можно придираться? В данном ценовом сегменте приходится идти на компромисс: либо AMOLED, либо 120 Гц. А если хотите и то, и другое, тогда держите кошелек шире. Гораздо шире.

Сама компания описывает экран так: «Realme X3 SuperZoom оснащён ультратонким 120 Гц дисплеем, предоставляя реалистичную и плавную картинку, которая радует глаз»﻿.﻿

Камера Realme X3 SuperZoom

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И тут мы подходим к главной гордости аппарата –﻿ отличному набору камер, главной частью которого являются 8-мегапиксельный перископический модуль, который обеспечивает пятикратный оптический зум без потерь и 64-мегапиксельный основной датчик Samsung ISOCELL GW1 с возможностью цифрового приближения вплоть до 60-ти раз!

Помимо хорошей аппаратной составляющей, Realme поработали и над софтом. Смартфон получил инновационный режим съёмки Nighscape 4.0, который позволяет делать прекрасные снимки ночного неба и просто хорошо справляется в условиях недостаточной освещённости. Также доступен профессиональный режим с ручными настройками.

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Естественно такие громкие слова всегда нужно проверять, и Realme выложила немало очень красивых снимков, на которых работа камеры выглядит просто безупречной. Но подобные промо-материалы нередко бывают сфабрикованными, так что мы лучше обратим внимание на независимые тесты редакции авторитетного сайта Forbes.





Зум

﻿На снимке выше наглядно показано, насколько хорошо камера справляется с приближением. В режиме двадцатикратного зума видны многие мелкие детали, текстура земли, неплохо выглядят тени. Приближать сильнее не рекомендуем, да и сценариев, когда придётся зумить настолько сильно совсем немного.

Ночная съёмка

Ночью устройство фотографирует отлично, обратите внимание –﻿ ни одна вывеска не пересвечена, источники света выглядят приемлемо, видно даже высокое здание вдалеке, которое вряд ли мог бы заметить даже человеческий глаз.﻿

Фронталка





Селфи-камера –﻿ это та вещь, от которой никто никогда не ждёт ничего сверхъестественного, но даже здесь компания постаралась. Спереди установлено сразу два модуля, ультраширокоугольный (угол - 105 градусов) и основной на внушительные 32 Мп. С примерами фото можно ознакомиться ниже.

основной модуль

широкоугольный

Производительность и автономность





Realme X3 SuperZoom построен на базе прошлогоднего Snapdragon 855+, и в этом заключается его главное отличие от флагманов, которые сейчас стоят в 2-3 раза дороже. Как бы то ни было, Snapdragon 855+ –﻿ это очень хороший восьмиядерный процессор с графическим ускорителем Adreno 640, который способен удовлетворить любую потребность самого требовательного пользователя.

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В смартфоне установлена память типа UFS 3.0, что тоже является не слишком хорошей новостью –﻿ более новая UFS 3.1 смотрелась бы в устройстве несколько лучше, но, по правде говоря, это мелочь.

По поводу автономности беспокоиться не стоит –﻿﻿ ёмкость аккумулятора составила солидные 4200 мАч, которых, которых должно хватить минимум на день активного использования. Благодаря 30-ваттной быстрой зарядке АКБ заряжается всего за 55 минут (отличный результат для такой большой ёмкости).

В AnTuTu новинка показала лучший результат среди всех смартфонов на этом чипсете, но показатели конечно ниже, чем у флагманов на новейшем процессоре. Однако мы не рекомендуем делать какие-либо выводы исходя из результатов синтетических тестов.

Лучше посмотрите, в сравнении с какими смартфонами Realme X3 SuperZoom одержал победу –﻿ OnePlus 7T, Meizu 16s Pro, Vivo NEX 3 и ещё несколько настоящих флагманов, многие из которых сейчас стоят дороже предложенного Realme варианта. Хотя, согласимся с тем, что сравнивать результаты в бенчмарке - это как обманывать самого себя.

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Очередным аргументом в пользу Realme X3 SuperZoom стала система водяного охлаждения, которой оснащен смартфон. Примечательно, что далеко не все флагманы (за гораздо большие деньги) могут похвастаться этой функцией.﻿

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Итог





Realme X3 SuperZoom –﻿ отличный смартфон, предлагающий флагманские фишки за невысокую по современным меркам цену. Он вобрал в себя все идеи, которых в начале своего пути придерживались такие гиганты, как OnePlus и Xiaomi - субфлагман предложил оптимальные характеристики за максимально демократичную цену, что очень похвально и однозначно положительно отразится на репутации бренда.

Мы уверены, что прошлогодний процессор и нетривиальный дизайн –﻿ не те вещи, которые способны оттолкнуть от покупки. Главное, что устройство получило множество эксклюзивных фишек, отличный набор камер, флагманский дисплей и хороший софт.

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Вокруг новинки неминуемо образуется большое фан-сообщество, которое из года в год будет выпускать интересные кастомные прошивки и обновления Android, ведь именно энтузиасты часто выбирают такие сбалансированные решения.



Но не стоит полагать, что Realme X3 SuperZoom подойдёт только гикам –﻿ это универсальный смартфон, которой вобрал в себя всё хорошее от устройств других брендов. Он красив, работает шустро, хорошо фотографирует, быстро заряжается и его заряда хватит минимум на целый день активного использования. А что нам ещё нужно от смартфона за 499 евро?

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Источник: Forbes