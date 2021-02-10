Обзор Redmi K40: субфлагман для народа

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Хва тит ли у Redmi K40 сил, чтобы выиграть гонку, когда просто выпустить смартфон на мощной аппаратной платформе уже недостаточно?

Внешний вид

Дипслей﻿ и звук

Производительность

Камера

Автономность

Что в остатке

Формально Redmi K40 — доступный или народный полуфлагман. Говорить о его позиционировании легко — это модель для тех, у кого есть $300-400, но кто хочет получить смартфон с начинкой близкой к флагманам, где ценник устанавливают выше. Судите сами, большинство моделей с Snapdragon 888 дорогие, а Redmi K40 с его Snapdragon 870 лишь на полшага отстает, но это не мешает ему выдавать флагманскую мощь при цене вдвое меньшей.

По большинству параметров Redmi K40 претендует на звание флагмана, кроме цены и камеры. Это может привлечь в новинке многих покупателей. Наша задача — разобраться, хватит ли ему «ценностей», чтобы стать хитом продаж? Есть ли в нем подвох или же Redmi K40 определенно стоит рассматривать к покупке?





Сразу предлагаю не торопиться строчить комментарии в попытке ткнуть нас носом и напомнить, что эта модель для рынка Китая. Но это вовсе не означает, что ее нельзя купить в свободной продаже с доставкой в наши широты с AliExpress. Всегда найдутся умельцы, которые позволят установить прошивку с полным набором языков для всех «страждущих» за пределами Поднебесной. Но даже не это важно, а то, что есть все основания полагать, что у нас эта модель появится позже как Poco F3 и уже сейчас любопытно понять, что может предложить этот смартфон и что за зверь такой.

Если вы прочитали тонну новостей и текста на разных сайтах и не поняли, что люди могут найти в этом смартфоне, постараемся изложить кратко, откуда к Redmi K40 может возникнуть всенародная любовь:

все потому, что Redmi K40 предложил целый ряд близких к максимально возможным для Android-смартфона характеристик;

«цивилизованные» и б лизкие по всем характеристикам смартфоны от более именитых производителей на 40-50% дороже;

б когда Redmi K40 избавится от имиджа «свежего» смартфона и цена поползет вниз, то количество «понимающих» и разделяющих его ценности резко возрастет;

у него дисплей, который еще стоит поискать;

флагманская мощь и без наклонности к перегреву, которой обладают устройства с Snapdragon 888 на борту.

После того, как вы прослушали краткий курс «политинформации» на тему, что Xiaomi вновь выдала практически сбалансированный смартфон по соотношению цена/качество, перейдем к частностям. Поговорим о том, что приготовил Redmi K40, чтобы пользователям захотелось без сожаления опустошить свой кошелек на его приобретение.

Внешний вид

Xiaomi достаточно давно хватило мужества перестать обводить корпус iPhone и подойти творчески к дизайну корпусов. Но на смену одним объектам вдохновения пришли другие. Xiaomi стала старательно обводить корпуса Huawei. Найдутся те, кто скажет, что Redmi K40 в плане экстерьера стал прямым последователем Huawei Nova 8, пусть и с оговоркой. Субъективно, несмотря на сходство с устройством Huawei, дизайном новинка Redmi все же «пошла не туда» и ее модуль основной камеры обыграли приятнее, органичнее и элегантнее. И вроде бы ничего особенного дизайнеры не предложили, но у Redmi K40 есть свое «лицо», которое ни с одним другим не перепутаешь. Точнее «спинка».

При оформлении основной камеры постарались развести модули по размерам. Главный — выше прочих сенсоров и с металлической окантовкой. Ниже — макрообъектив и рядом заглушка для придания симметричности и органичности. А ниже прочих датчиков установили широкоугольный модуль. Чтобы сделать площадку с сенсорами более акцентированной ее заключили в серебристый ореол.

Лицевая панель Redmi K40 вполне традиционная для наших дней: прямые грани, тонкие рамки, фронталка в небольшом отверстии по центру. Компания особенно выделяла тот момент, что основательно поработала над «миниатюризацией» отверстия под селфи-камеру и сделала все, чтобы он стал малозаметным. Его диаметр составил всего 2,76 мм. Еще одно достоинство Redmi K40 — корпус толщиной 7,8 мм.

Никаких сюрпризов в Redmi K40 по части компоновки: левая сторона для функциональных элементов, правая — для аппаратных клавиш регулировки громкости и включения. ИК-порт и USB Type-C порт на месте. Сканер отпечатков тут обычный емкостный, расположен на боковой грани. Срабатывает практически мгновенно, стоит только к нему прикоснуться.

В целом выглядит Redmi K40 симпатично и благородство в дизайне прослеживается. Нет ощущения, что на доступный смартфон «натянули» внешность от флагманов ради фейкового «величия души». Нужное визуальное восприятие создается и за это дизайнерам Xiaomi можно сказать браво. Все исполнено аккуратно и в духе времени.

Дисплей и звук

В Redmi K40 стоит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+, поддерживающий HDR10+, частоту обновления 120 Гц и частоту отклика сенсора 360 Гц. У смартфона отличная цветопередача и яркость, одни из лучших в своем сегменте. Другое дело, что заявленную пиковую яркость в 1300 нит можно получить только в режиме автояркости, и только тогда, когда солнце будет с остервенением светить на датчик освещенности. Стоит понимать, что пиковая яркость она есть пиковая, чтобы держаться короткое время или на небольшой площади дисплея.

Многие не любят изогнутые экраны и в этом плане приятно, что Redmi K40 не пытается заигрывать с натянутой по самую «задницу» матрицей. Дисплей тут плоский, а тактильный и визуальный объем достигается благодаря плавным скосам на стекле, а также изогнутой тыльной панели. На ощупь все отлично, есть приятное ощущение монолитности корпуса и смартфон уверенно лежит в руке, так что за это стоит дать отдельный плюсик в карму дизайнерам.

Со звуком у Redmi K40 все обстоит достойно — есть стереодинамики. В паре с динамиком на нижней грани работает отдельный, вынесенный на верхний торец. А вот 3,5 мм разъема для наушников нет, как и переходника в комплекте. Xiaomi в числе тех производителей, которые твердой рукой ведут пользователей к беспроводному будущему и предлагают пользоваться беспроводными наушниками, благо есть поддержка AAC / LDAC / LHDC.

Производительность

Еще одна гордость Redmi K40 — это аппаратная платформа. Здесь предлагается система на чипе Snapdragon 870 и это второй смартфон с ней на борту. Платформа создана с применением 7-нанометрового техпроцесса и по сути является современным перерождением Snapdragon 865, который попросту «раскочегарили» и увеличили тактовую частоту работы ядер.

Рекордов в бенчмарке Snapdragon 870 не бьет и стоит как бы в тени Snapdragon 888, который должен предлагать каждый уважающий себя флагман 2021 года выпуска. Но это не мешает Redmi K40 демонстрировать приличный запас по производительности — любые игры пойдут на высокой кадровой частоте. А самое главное, что смартфон не раскаляется при выполнении ресурсоемких задач — тактильно нагрев едва ощутим и никак не влияет на работу смартфона. Это гарантия того, что во время продолжительных игровых сессий в требовательных играх вылеты и резкое падение кадровой частоты маловероятно.

В зависимости от модификации оперативной памяти у смартфона 6/8 Гб и даже 12 Гб. В плане постоянной памяти выбор ограничен 128 Гб и 256 Гб. Как и подобает устройству с закосом на топовый уровень, память быстрейшая на рынке: LPDDR5 и UFS 3.1. Слота для расширения памяти нет, поэтому, если планируете хранить «тонну» данных, смотрите в сторону топового варианта с максимальным объемом флеш-памяти.

Redmi K40 оснащен 5G‑модемом, что не сулит нам никакой пользы. С LTE же не должно быть проблем, скорость предлагается приличная. Но помним, что это вариант для Китая, поэтому 20 банда нет. Гаджет работает с двумя SIM-картами стандарта Nano-SIM. Беспроводные интерфейсы на месте: Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 и 802.11a/b/g, Bluetooth 5.1, NFC, двухдиапазонный GPS при поддержке ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и не забыли предложить ИК-порт. Компания упорно продвигает идею фирменной системы «умный дом».

Камера

Смартфоны с качественными камерами у Xiaomi уже есть, постепенно компания избавилась от того, что ее флагманы по камерам не особо далеко уходили от смартфонов среднего класса. Но прыгать выше головы в Redmi K40 не стали. Такая затея обошлась бы дорого, и новинка бы потеряла свой шарм «народного» смартфона или флагмана для бедных. Аппарат обеспечивает необходимый минимум и в данном случае это трехкамерная система без оптического зума.

Три датчика отвечают за разные фокусные расстояния, позволяя переключаться между ними. Основная камера построена на базе 48-мегапиксельного сенсора Sony IMX582 (физические размеры 1/2ʺ, размер отдельного пикселя 0,8 мкм). Этот датчик мы видели в Samsung Galaxy A51, Realme 5s и iQOO 3, а также его получил новоиспеченный «середняк» Redmi Note 10. Он работает с объективом светосилой f/1.79 и обеспечивает создание обычных снимков. По умолчанию камера снимает с разрешением 12-мегапикселей.

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Вторая камера Redmi K40 оснащена широкоугольным модулем на 8 Мп и угол обзора составляет 119 градусов. И завершает ансамбль сенсоров — макрообъектив на 5 Мп, который многие посчитают декорацией. Не по статусу смартфону обладать системой оптической стабилизации изображения, ее нет ни в одной из камер. И если основной модуль за свет светосильной оптики позволяет создавать нормальные снимки при недостаточном освещении, то две остальные в условиях неидеального света откровенно барахлят и халтурят. Также заметно падает детализация в темное время суток.

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Если говорить в целом, то камера Redmi K40 хорошо вытягивает качество фото от унылого до сбалансированного в условиях, когда света достаточно. Детализация, резкость и динамический диапазон нормальные. Не более. От камеры Redmi K40 пользователь точно не будет прыгать от восторга «ничосе, как это мобила умеет». «Рыхлые» изображения в условиях плохого внешнего освещения сразу ставят все на свои места и дают четкое осознание, что в руках не флагман и необходимость удешевления больно «резанула» по камере.

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По потенциалу тыльной камеры Redmi K40 сильно бьет отсутствие оптического стаба и не топовое «железо». Всегда высок риск получить снимок с артефактами или смазом при расширенном угле обзора. Т.е., если говорить шаблонно и избито, то камера Redmi K40 справляется со своими обязанностями создавать хорошие дневные снимки, которые можно смело закинуть в социальную сеть. Он все делает правильно, старается, исходя из своего потенциала. На лавры создателя фотошедевров точно не претендует, тут не поспоришь.

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Автономность

В Redmi K40 установили аккумулятор емкостью 4520 мАч — чуть меньше, чем у Xiaomi Mi 11, но чуть больше, чем у предшественника Redmi K30. При наличии большого дисплея с повышенной герцовкой производитель явно уповает на энергоэффективность платформы Snapdragon 870. Отчасти эти ожидания оправдались. Смартфон доживает до вечера при стандартном использовании, а если гонять его, не отрываясь в течение нескольких часов, то до ночной «дозаправки» может и не дожить. Придется в обязательном порядке не уходить далеко от розетки или не забывать прихватить с собой внешний аккумулятор. В режиме 60 Гц Redmi K40 проживет дольше.

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И последнее — смартфон поддерживает быструю проводную зарядку 33 Вт. По беспроводу Redmi K40 зарядить нельзя. Не самая быстрая зарядка и отсутствие всех ее типов еще один показатель удешевления на фоне флагманов. В нынешнем году зарядка на 33 Вт уже добралась до среднего уровня смартфонов компании и в случае с Redmi K40 могли предложить вариант побыстрее. Оригинальный «зарядник» в комплекте идет и с его помощью смартфон заряжается полностью за 55 минут.

Что в остатке

Redmi K40 все-таки хороший смартфон, а в чем-то даже отличный. Он верен традициям — это недорогой актуальный смартфон с мощной платформой и флагманскими фишками. Но все-таки праздник не состоялся в полной мере. Гаджет не однозначный.

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Три камеры — это здорово, но они не подкрепляются высоким качеством съемки. Дизайн предельно современный и аккуратный, но красивым его назвать нельзя. Снова видим сочетание отсутствия мини-джека и влагозащиты. В целом Redmi K40 привлекательный и, прежде всего, из-за своей цены. Его судьба на глобальном рынке в облике Poco F3 во много будет зависеть от цены. Удастся компании удержать его в рамках китайских ценников — можно ждать хороших продаж. Высокий же прайс похоронит надежды стать успешным за пределами Китая.