Обзор Samsung Galaxy A52: в поисках народного признания

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Samsung Galaxy A52 — заявка на популярный смартфон 2021 года?

В марте Samsung представила свои главные творения в А-серии, которые будут делать продажи: Galaxy A52 и Galaxy A72. Сегодня наш рассказ о потенциальном хите продаж и наследнике популярных смартфонов — Galaxy A52. Здесь мы видим актуальный дизайн, отказ от фирменного чипа в пользу Snapdragon, увеличенную батарею, водозащиту IP67, стереодинамики и оптический стаб в камере. Список солидный для аппарата среднего класса, но хватит ли этого, чтобы прочно обосноваться в чартах продаж?

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В плане дизайна Galaxy A52 аккуратно следует современным трендам, предлагая почти безрамочный дисплей, заднюю панель ярких расцветок и площадку камер, исполненную на манер флагманов компании. Спинка выполнена из пластика, что можно оправдать практичностью и отсутствием насущной необходимости облачать обязательно смартфон в защитный чехол.

Galaxy A52 получил Super AMOLED-дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ и повышенной частотой в 90 Гц. Нормальные и уже привычные характеристики для современного смартфона. Принудительно активировать 90 Гц для всех приложений не удастся. Гаджет сам решает, где этот режим стоит использовать, а где отказаться. В целом цветопередача приятная, углы обзора широкие и претензий к яркости нет. А вот ШИМ на месте и специального режима для уменьшения этого эффекта нет.

Аппаратная платформа — Snapdragon 720G и ее присутствие не вызывает особого восторга. Правда, серьезно устареть этот чип еще не успел, как и растерять свой потенциал. Он предлагает достаточный уровень производительности для смартфона среднего уровня, но вот большого задела на будущее он не дает. В любом случае чип позволит запускать на смартфоне любые игры, но в ряде случаев придется ограничить графические настройки.

В плане автономности Galaxy A52 есть чем гордиться. Прирост миллиампер и времени работы на фоне предшественника есть. Смартфон спокойно живет день на одном заряде, и только нещадная его эксплуатация заставит искать розетку до конца рабочего дня. В новом смартфоне обновилась камера, и, чтобы делать выводы, лучше наглядно видеть снимки в сравнении с конкурентами. Поэтому, самое время перейти к просмотру видео обзора.