Где купить дешевле?

Обзор Samsung Galaxy A52: в поисках народного признания

26.03.2021 338 0

Samsung Galaxy A52 — заявка на популярный смартфон 2021 года?

 

В марте Samsung представила свои главные творения в А-серии, которые будут делать продажи: Galaxy A52 и Galaxy A72. Сегодня наш рассказ о потенциальном хите продаж и наследнике популярных смартфонов — Galaxy A52. Здесь мы видим актуальный дизайн, отказ от фирменного чипа в пользу Snapdragon, увеличенную батарею, водозащиту IP67, стереодинамики и оптический стаб в камере. Список солидный для аппарата среднего класса, но хватит ли этого, чтобы прочно обосноваться в чартах продаж?

 

Наши первые впечатления от Galaxy A52 в целом были положительными. Телефон значительно лучше своего предшественника. С дисплеем с частотой 90 Гц, стереодинамиками, надежным чипсетом среднего уровня и емкой батареей A52 является настоящим развлечением. Но помимо развлечений, Galaxy A52 также хорошо выглядит и имеет рейтинг IP. Хотя нам еще предстоит протестировать камеры, на первый взгляд они кажутся достаточно надежными. При стартовой цене 26 499 рупий Galaxy A52 является сильным претендентом на звание лучшего телефона до 30 000 рупий. Следите за обновлениями в нашем полном обзоре Samsung Galaxy A52, где мы подробнее рассмотрим производительность и качество камеры.﻿

 

В плане дизайна Galaxy A52 аккуратно следует современным трендам, предлагая почти безрамочный дисплей, заднюю панель ярких расцветок и площадку камер, исполненную на манер флагманов компании. Спинка выполнена из пластика, что можно оправдать практичностью и отсутствием насущной необходимости облачать обязательно смартфон в защитный чехол.

Galaxy A52 получил Super AMOLED-дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ и повышенной частотой в 90 Гц. Нормальные и уже привычные характеристики для современного смартфона. Принудительно активировать 90 Гц для всех приложений не удастся. Гаджет сам решает, где этот режим стоит использовать, а где отказаться. В целом цветопередача приятная, углы обзора широкие и претензий к яркости нет. А вот ШИМ на месте и специального режима для уменьшения этого эффекта нет.

 

Аппаратная платформа — Snapdragon 720G и ее присутствие не вызывает особого восторга. Правда, серьезно устареть этот чип еще не успел, как и растерять свой потенциал. Он предлагает достаточный уровень производительности для смартфона среднего уровня, но вот большого задела на будущее он не дает. В любом случае чип позволит запускать на смартфоне любые игры, но в ряде случаев придется ограничить графические настройки.

 

В плане автономности Galaxy A52 есть чем гордиться. Прирост миллиампер и времени работы на фоне предшественника есть. Смартфон спокойно живет день на одном заряде, и только нещадная его эксплуатация заставит искать розетку до конца рабочего дня. В новом смартфоне обновилась камера, и, чтобы делать выводы, лучше наглядно видеть снимки в сравнении с конкурентами. Поэтому, самое время перейти к просмотру видео обзора.

 

 

Samsung Galaxy A52
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.03.2021

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Обзор Samsung Galaxy A52: в поисках народного признания