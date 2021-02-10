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Обзор Xiaomi Mi 11 Lite – флагман Mi 11 по народной цене?

Комплектация и дизайн

Дисплей

Производительность

Интерфейс

Автономность

Камеры

Особенности

Цена

Вывод

Видеообзор

В начале апреля — конце марта компания Xiaomi выпустила большое количество новых моделей. Среди них и Xiaomi Mi 11 Lite. Но по опросам нашей аудитории, он — самая обсуждаемая новинка бренда за последнее время.

Главные черты смартфона, которые призваны увеличить количество продаж:

Лучшая эргономика среди бюджетных смартфонов;

Шикарный Amoled-дисплей;

Дорогие материалы корпуса и сходство с флагманским Mi 11 по внешнему виду.





Уже чувствуется ваше удивление. А какое железо? А что по камере?

Забегая наперед, можно сказать, что Mi 11 Lite все-таки не смог усидеть на всех стульях и собрать хайп. Смартфон не является топом за свои деньги и не вызывает бурю эмоций. Итак, давайте разберемся подробнее.

Распаковка и внешний вид

Комплект поставки Mi 11 Lite соответствует стандартам китайских смартфонов. Кроме самого смартфона, в упаковке:

Силиконовый прозрачный чехол;

Переходник 3.5 Jack для наушников;

Блок питания и кабель USB Type-C

Скрепка для открытия SIM-лотка;

Инструкция по использованию.





Куда большего внимания заслуживает внешний вид Сяоми Ми 11 Лайт:

Благородная стеклянная задняя крышка с приятным матовым покрытием.

Вес смартфона составляет всего 157 г.

Блок камер обыгран по последним трендам, чувствуется оригинальный подход, который достался от топового Mi 11.

На правой грани смартфона мы видим сканер отпечатка пальца в кнопке питания и кнопки регулировки громкости. Левая грань цельная, без каких-либо элементов. Зато весь нижний торец заполнен – здесь слот для сим-карт, USB-type C для зарядки микрофон и динамик. А вот отдельного порта для наушников нет, придется использовать переходник. Сверху – дополнительный микрофон и ИК-порт. Стерео не убрали, используется разговорный динамик между рамкой и дисплеем.

Резюмируем — очень приятный смартфон как внешне, так и тактильно. Mi 11 Lite действительно легкий и тонкий. Можно сказать, что это одна из самых компактных моделей из последних новинок. В общем, первое мнение — «по красоте». Дальше смартфон скорее удовлетворяет, чем радует.

Дисплей

Mi 11 Lite получил матрицу AMOLED разрешением 2400х1080 пикселей. Частота обновления дисплея составляет 90 Гц с Touch сенсором в 240 Гц. Диагональ экрана — 6,55 дюймов.

Сразу видно, что матрица не самого высокого качества. У Ми 11 Лайт отсутствует DC Dimming (подавление мерцания) и полноценный Always on Display. AOD работает всего 10 секунд: он совершенно бесполезный.

Однако стоит заметить, что дисплей приятный для глаз (если вы не обращаете внимание на ШИМ) и радует хорошей цветопередачей. По углам нет искажений, в отличие от более дешевых матриц AMOLED в Redmi Note 10 и Note 10 Pro. Даже HDR 10 завезли.

Целесообразность 90 Гц, а не 120, как у «топов за свою цену», полностью оправдана. Телефон за это даже похвалить хочется, но подробнее об этом позже.

В целом, дисплей приятный и качественный. Единственное — огорчают вышеописанные особенности ПО для него. Но за счет не самой высокой частоты обновления в связке с AMOLED повышается его энергоэффективность: благодаря этому смартфон спокойно держит заряд чуть больше суток.

Лицевая сторона смартфона выглядит симпатичнее, чем у конкурентов, так как AMOLED позволил производителю уменьшить рамки, вес и ширину корпуса. Такое творение очень приятно держать в руках.

Процессор

Про Snapdragon 732G на борту Xiaomi Mi 11 Lite можно сказать в двух словах — «не топ за свои деньги». Процессор, сердце любого смартфона, в данном случае совсем не радует. Так как это всего лишь Snapdragon 720G, только с разогнанным видеоядром Adreno 618, который совсем не впечатляет. Справедливости ради, стоит отметить, что для повседневных задач такой производительности будет вполне достаточно.





На удивление смартфон работает лучше и стабильнее того самого хита — Poco X3. Почему так? Все просто! Вместо маркетинговых 120 Гц в хваленом Poco X3, в Mi 11 Lite используется частота 90 Гц. По сути, во время использования разницы вы не заметите, а вот нагрузка процессора будет примерно на 25% меньше. Как раз столько не хватает Poco X3 для стабильной работы без фризов.

С цифрами ясно, а что на практике в играх? На ультравысоких настройках графики FPS проседает, ощущается заметный нагрев корпуса и сильные подвисания. Так что лучше выставить высокие или средние параметры, особенно в мощных топовых играх.

Интерфейс и его стабильность

Из коробки смартфон поставляется с Android 11 и фирменным интерфейсом MIUI 12.

Ранее упоминалось о довольно стабильной работе смартфона благодаря балансу процессора и оптимальной частоты обновления дисплея. В данном случае, первая сборка еще сыровата. Есть несколько багов:

Иногда смартфон терял доступ к интернету, даже при стабильном сигнале роутера. Особенно это огорчает во время интернет-звонков.

Встречаются проблемы с оповещениями. Иногда не появляются уведомления о новых сообщениях из соц. сетей и письмах.

В уведомлениях от некоторых приложений могут отображаться только первые слова или сам текст может быть обрезан, как в случае с Facebook.

Ну и самый нашумевший баг связан с дисплеем смартфона. Некоторые владельцы жалуются, что при включении темной темы на экране могут появиться белые пятна и разводы, хотя в нашем образце такого не замечалось. Недавно у Xiaomi подтвердили, что этот баг возникает из-за прошивки, и над устранением неполадки ведется работа.

Если подытожить — это первая (сырая) прошивка MIUI для новой модели. Проблемы есть, но могло быть и хуже.

Батарея

Несколько слов об автономности. Сперва может показаться, что 4250 мАч — это мало. Однако благодаря все той же удачной связке AMOLED + 90 Гц, смартфон держит заряд неплохо, уверенных полтора дня использования. В нашем фирменном тесте автономности, смартфон оказался на 26 месте из 140 протестированных, продержавшись 8 часов и 51 минуту.

Камеры

В отличие от Redmi Note 10 Pro, камера Mi 11 Lite не ударилась в маркетинг. Фотки на уровне одноклассников (Poco X3/X3 Pro, Redmi Note 10 Pro) — прорыва нет, но результат отличный.

Основной модуль — 64 Мп.





Стоит сказать, что Xiaomi и не заявляли о невероятных фото-возможностях смартфона. Детализация не проигрывает Redmi Note 10 Pro, у которого мощные 108 мегапикселей.

В приложении камеры появился новый режим «Киноэффекты». Это набор настроек для желающих почувствовать новые ощущения от съемки видео. По большей части это фишка ради фишки, однако чувствуется преемственность флагманской серии Mi 11.





Ночная съемка





В более трудных условиях ночной режим на Ми 11 Лайт отрабатывает тоже достаточно неплохо. Точно так же появляются шумы из-за недостатка света и начинает страдать детализация. Ультраширокий модуль в Mi 11 Lite посредственный, здесь смартфон проигрывает собратьям. Но зато в нем есть функция ночного режима, а такая роскошь встречается только у флагманов.





Фронтальная камера – 16 Мп





Смартфон позиционируется как молодежный. Это заметно не только в цветовых решениях корпуса, но и в качественной фронтальной камере.





Фронталка с 16 мегапикселями фотографирует на ровне с одноклассниками, иногда даже лучше. Фронтальная камера Mi 11 Lite обзавелась режимом записи видео с разрешением 1080p 60fps. Стабилизация отрабатывает отменно, да и с детализацией все так же хорошо. Разве что снимок получается слегка светлее.





Широкоугольный модуль — 8 Мп





Если говорить о косяках камер Xiaomi Mi 11 Lite, то обязательно нужно знать про ширик. Поскольку это главная проблема данного смартфона по части фото, к которой стоит придраться. В отличие от конурентов, которые стоят на 70-100 долларов дешевле, широкоугольный объектив у Ми 11 Лайт не радует. Мало того, что его разрешение на 8 мегапикселей вместо 13 Мп, как в том же Poco X3 NFC, так еще и снимает Full HD максимум в 30fps. Ну хоть стабилизацию завезли…

Видеосъемка





Съемка видео с основного модуля доступна в 4К 30фпс и 1080р 30/60фпс. Все режимы имеют добротную электронную стабилизацию. Все так же на уровне конкурентов, не лучше и не хуже.





Еще производитель не стал экономить на бесполезных сенсорах, поставил теле-макромодуль с 5 мегапикселями. Его достаточно для записи посредственных 1080р видео…. Но о каких видео с такого датчика вообще может быть речь? Вы можете придумать хоть какое-то применение этому модулю, за который заплатите?

Фишки и особенности

Особенностей у смартфона немного, но они все же есть:

NFC;

Добротные стереодинамики;

Bluetooth 5.1 и ИК-порт;

Быстрая 33-ваттная зарядка;

Версии памяти 6/64 и 6/128 Гб стандарта UFC 2.2;

Пастельно-розовая, голубая и черная расцветка.





Цена

Ну что, пора поговорить о самой большой проблеме данного смартфона. Старт продаж в Украине прошел успешно и был чуть ли не самым первым в мире. Xiaomi сделала хорошую скидку: версия на 64 Гб стоила 7000₴/250$/20000₽ вместо планируемых 8500₴/300$/24000₽. Поэтому большинство пользователей отнеслись нейтрально к балансу характеристик Mi 11 Lite и его цене.

Однако, такая цена продержалась всего два дня, и теперь смартфон в минимальной комплектации 6/64 по всему миру стоит 8500₴/300$/24000₽ — а вот это уже совсем другой разговор!

Минусы:

Очень слабый процессор

Урезанная AMOLED матрица.

Далеко не лучший широкоугольный объектив среди конкурентов.

Плюсы:

Смартфон очень легкий и тонкий, приятно держать в руке.

Дизайн выглядит эффектно и дорого.

Из-за урезанного дисплея смартфон работает стабильнее конкурентов Poco X3 и Redmi Note 10 Pro;

Выводы

Xiaomi Mi 11 Lite — не топ за свои деньги, ни на старте продаж, ни по фул-прайсу. Людям, которые купили Ми 11 Лайт во время распродажи в Украине, можно сказать, что у вас в руках очень приятный смартфон.

Но эта модель будет продаваться еще год по высокой цене. Теперь на это можно взглянуть под другим углом:

Если вы не играете в игры и являетесь поклонником бренда Xiaomi, то этот смартфон вас не разочарует. Так как повторюсь: девайс приятный, красивый, работает стабильно.

Но если ваш выбор – рациональность, присмотритесь в сторону Redmi Note 10 Pro. Так как, по сути, это копия Mi 11 Lite по характеристикам, но с простым дизайном и на 100$ дешевле.

Если вы готовы выделить суму больше 300$, стоит обратить внимание на Poco F3. Это совершенно другой уровень по камере, скорости процессора и памяти.

Видеообзор

Всем добра и да пребудет с вами Андроид!