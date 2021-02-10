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Ну что, друзья, мы врываемся к вам с очень нестандартным обзором. В том плане, что сегодняшним гостем будет не смартфон, а новенький планшет, выпущенный компанией Xiaomi – Pad 5. Наверно, вы уже знаете, что фирма впервые за 3 года представила планшет. Поэтому интерес к новинке просто огромный. Если задумываетесь над приобретением подобного устройства – добро пожаловать в статью.













Основные характеристики Xiaomi Pad 5

Диагональ дисплея 11″, соотношение сторон 16:10

Матрица IPS

Разрешение экрана 1600x2560 пикселей

Дополнительные параметры экрана Частота обновления 120 Гц, поддержка режимов Dolby Vision, HDR10 и True Tone, распознавание 1 млрд цветов, максимальная яркость 500 нит

Габариты 254,7x166,3x6,9 мм, вес 511 г.

Материал Пластиковый корпус и алюминиевые рамки

Цвета Cosmic Gray (Серый), Pearl White (Белый), Green (Зеленый)

Процессор 7-нанометровый Qualcomm Snapdragon 860, графический ускоритель Adreno 640; 1 ядро Kryo 485 Gold с частотой 2,96 Ггц, 3 ядра Kryo 485 Gold с частотой 3,42 Ггц и 4 ядра Kryo 485 Silver с частотой 1,78 Ггц

Варианты памяти 6/128 ГБ и 6/256 ГБ

Основная камера 13 Мп с диафрагмой f/2.0

Фронтальная камера 8 Мп с диафрагмой f/2.0

Технологии Wi-Fi, Bluetooth 5.2

Аккумулятор 8720 мАч, быстрая 33-ваттная зарядка

Дополнительные аксессуары Стилус и чехол-клавиатура

Цена €349 (6/128 ГБ), €399 (6/256 ГБ)





Заявленные технические характеристики Xiaomi Pad 5 выглядят по-царски. Особенно внимание привлекает обновление дисплея с частотой 120 Гц, разрешение 2.5K и крутой процессор Snapdragon 860. Емкость аккумулятора тоже заслуживает уважения, а за быструю 33-ваттную зарядку мы ставим жирный плюс. Погнали разбираться, как ведет себя планшет в жизни.





Комплектация





Базовая комплектация Xiaomi Pad 5 очень скудная. Вы получаете только сам планшет и блок питания на 22,5 Вт. Более мощную зарядку придется докупать отдельно, как и дополнительные аксессуары. Компания выпустила фирменный стилус с официальной стоимостью 99 евро и чехол-клавиатуру, за который нужно отдать 55 евро. Радует, что данные гаджеты вообще предусмотрены, и не придется приобретать сторонние аксессуары низкого качества от левых производителей.













В какой-то степени даже хорошо, что стилус и клавиатура не идут в комплекте, поскольку они значительно увеличили бы стоимость устройства. Но не всем пользователям нужны такие аксессуары, так зачем же они будут переплачивать? Поскольку комплект поставки планшета минимальный, вы сами должны решить, нужен ли именно вам стилус и клавиатура, и готовы ли вы заплатить за них немаленькую сумму (хотя по сравнению с аксессуарами Apple стоимость гаджетов Xiaomi покажется даже низкой).





Смотрите, стилус пригодится для рисования и рукописного ввода текста. То есть, он будет полезен школьникам и студентам, которые хотят заменить обычные тетради планшетом. Чехол-клавиатура понадобится для комфортного набора текста, что будет актуально для копирайтеров и других людей, чья работа связана с печатанием.





Дизайн и габариты





Выглядит Xiaomi Pad 5 премиально и стильно. Размеры планшета составляют 254,7x166,3x6,9 мм при массе 511 грамм. Устройство тонкое и легкое, несмотря на внушительные размеры. Толщина рамок минимальная по современным меркам. В общем, дизайн новинки крутой и ничуть не хуже, чем у планшетов с более высоким ценником.





Корпус выполнен из пластика с матовым напылением, зато боковые грани алюминиевые. На ощупь задняя крышка приятная, но следы пальцев собирает. Новинку можно приобрести в трех спокойных и ненавязчивых цветах: темно-сером, белом и зеленом.





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Сканера отпечатков пальцев, к сожалению, нет, и это большое разочарование. Ведь до презентации все инсайдеры и СМИ упорно твердили о наличии дактилоскопического датчика. Поэтому единственные варианты защиты – использовать обычный цифробуквенный пароль или включить Face ID.





Слота для карты памяти нет, как и аудиоджека. Практически во всех новых смартфонах данные элементы тоже отсутствуют, поэтому придется мириться с такой реальностью. Скажем еще пару слов о дополнительных гаджетах: стилус крепится на магните к боковой части планшета, а клавиатура подключается с помощью специального коннектора на левой грани.





Качество дисплея





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Экран у Pad 5 просто отличный. Да, некоторых может смущать матрица IPS вместо АМОЛЕДа, но найдем здесь и положительную сторону – не будет сильной нагрузки на глаза и, соответственно, дискомфорта. Диагональ дисплея составляет 11 дюймов, что является оптимальным вариантом. Разрешение 2.5K, поддерживается технология True Tone, которая работает вполне нормально.





Пиковая яркость достигает 500 нит. Этого может показаться недостаточно: хотелось бы 800 нит или хотя бы 600. Но в реальности никаких проблем с яркостью не возникает. Даже под прямыми солнечными лучами можно с легкостью разобрать информацию, отображающуюся на дисплее. Частота 120 Гц полностью себя оправдывает: все работает очень быстро, плавно и красиво.

Производительность в играх и скорость работы





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На борту у Xiaomi Pad 5 стоит процессор Qualcomm Snapdragon 860. Это чип флагманского уровня, который должен справляться со всеми мощными играми и ресурсоемкими приложениями. На деле так и есть: планшет был протестирован в играх Shadowgun Legends и Genshin Impact. Результат нас приятно удивил. В Shadowgun получаем стабильные 60 FPS, в Genshin – 48 FPS. Это правда отличные показатели. Радует и отсутствие сумасшедшего нагрева, поскольку задняя крышка на протяжении всей игры остается просто теплой. Давайте вспомним, какой ужас с нагревом творится в Снапдрагоне 888 и 888 Плюс.





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Заниматься монтажом видео тоже можно, хоть условия далеко не такие комфортные, как на Айпадах. Pad 5 упорно отказывался монтировать ролик с разрешением 4K, а вот FHD тянет без проблем (спасибо процессору).





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К работе прошивки тоже не придерешься. Сяоми смогла оптимизировать свою оболочку для планшетов, поэтому с крупными глюками вы не столкнетесь. Мелкие зависания иногда случались, но это не критично. В целом новинка работает максимально быстро.





Адаптация приложений









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Поговорим об еще одном важном моменте – адаптации приложений. Здесь чудес не произошло. Да, компания потрудилась над отображением программ, с этим не поспоришь. Но многие приложения по-прежнему растягиваются, либо по бокам остается ненужное свободное место. Сам интерфейс Миюай выглядит неплохо, хоть некоторые функции и убрали: нет иконки настроек в шторке уведомлений, рабочий стол настроить по своему вкусу проблематично, персонализированная лента от Google отсутствует.

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К счастью, многие популярные приложения отображаются правильно. В их число входит YouTube, Spotify, Telegram, Instagram, TikTok, Netflix, ibisPaint X, VLC, Photoshop Express, Lightroom, Adobe Photoshop Fix, 2GIS и большинство сервисов Гугл. Зато значительные косяки наблюдаются в Glovo, AliExpress и Google Files. Возможно, не адаптированы и другие менее известные программы, которые мы не протестировали. В принципе, ситуация с приложениями обстоит неплохо. Но будьте готовы к тому, что некоторые программы могут выглядеть совсем не комильфо.





Коммуникационные технологии

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В плане коммуникаций все очень базово и даже неинтересно. Поддержку LTE не завезли, она есть только в Xiaomi Pad 5 Pro, который не будет официально продаваться в Европе. Pad 5 имеет только Wi-Fi. Это не критично, поскольку в условиях отсутствия Вай-фая вы можете раздать на планшет мобильный интернет с телефона. Еще есть Bluetooth 5.0. GPS нет. НФС тоже отсутствует, что вполне логично (просто представьте, как вы будете расплачиваться 11-дюймовым планшетом в магазине). Еще Pad 5 может похвастаться крутым звуком за счет четырех стереодинамиков. Играть и смотреть фильмы очень приятно.





Основная и фронтальная камера

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Камеры у Сяоми Пад 5 посредственные, чего и следовало ожидать. Согласитесь, что фотографировать на планшет неудобно, и мало кто этим занимается. Поэтому среднее качество фото можно простить. Основная камера фоткает неплохо при дневном освещении. Селфи получаются так себе. А вот общаться по видеосвязи можно без проблем. Отдельный жирный плюс хочется поставить за отличный микрофон и динамики: вы будете хорошо слышать собеседника, как и он вас.





Аккумулятор

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Xiaomi Pad 5 оснащен батареей на 8720 мАч. Учитывая диагональ экрана, это оптимальная емкость. При активном использовании заряда вполне хватит на день-полтора. При желании время автономной работы можно растянуть до двух полноценных дней. Заряжается планшет примерно за два часа, в чем услуга быстрой зарядки.





Цена

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Версия на 6/128 ГБ стоит 349 евро, а 6/256 ГБ – 399 евро. На AliExpress цены практически не отличаются: за базовую модификацию нужно отдать 400 долларов, за расширенную – на 50 долларов больше. Мы рекомендуем тщательно отслеживать все распродажи на АлиЭкспресс и пользоваться купонами. Ведь 23 сентября планшет можно было приобрести всего за 300 баксов.









Итоги

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Xiaomi Pad 5 – крутой планшет, у которого нет конкурентов в этом ценовом сегменте. Даже модели, которые стоят в несколько раз дороже, имеют более или менее похожие параметры. Лично я не вижу смысла переплачивать за дорогущие модели Samsung или приобретать б/у iPad с устаревшим дизайном. Для базового использования Xiaomi Pad 5 будет хватать с головой. Вы сможете и поиграть, и фильмы посмотреть, и в соцсетях посидеть, и даже заняться работой в офисных приложениях (Word и Excel работают отлично).





Плюсы:

• Стильный дизайн и тонкие рамки.

• Небольшой вес.

• Крутая производительность.

• Обновление экрана 120 Гц.

• Хорошее качество дисплея.

• Мощный звук.

• Поддержка фирменного стилуса и клавиатуры.

• Доступная стоимость.

Минусы:

• Нет аудиоджека и карты памяти.

• Отсутствует 4G.

• Средние камеры.

• Не все приложения адаптированы.

Обязательно оставляйте в комментариях свое мнение о Xiaomi Pad 5!

Видеообзор Xiaomi Pad 5