Один из самых лучших смартфонов realme 11 4G: камера 108 МП, процессор Helio G99 всего за 8 699

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Максимально универсальный

Realme 11 – великолепный смартфон по доступной цене. В нем производитель постарался объединить самые актуальные тренды года: платформу MediaTek Helio G99, быстрый AMOLED-экран 90 Гц, камеру на 108 мегапикселей, большую батарею с быстрой зарядкой. Все это – в тонком и довольно легком корпусе.

Смартфон оснастили Super AMOLED-дисплеем диагональю 6,4 дюйма и разрешением 2400×1080 пикселей. Экран может работать с повышенной частотой – до 90 Гц.

Смартфон получил хитовую платформу MediaTek Helio G99 – вероятно, самую популярную на сегодняшний день из актуальных. Это один из лучших процессоров, которые сейчас можно найти.

Единственным "нюансом" смартфона является разве что поддержка LTE сети, здесь нет 5G.

В realme 11 установлены две камеры, причем сопровождаемые необычным программным решением. Основной сенсор здесь на 108 мегапикселей. Вторая камера получила двухмегапиксельный сенсор. Также realme 11 пытается сломать систему одинаковых по набору опций камер и предлагает не двухкратный, а трехкратный зум. Фотографию здесь выходят действительно флагманского уровня.

В realme 11 установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч. В сочетании с энергоэффективной платформой, хорошо себя зарекомендовавшей в плане теплоотдачи, и относительно небольшим OLED-экраном – это обеспечивает хорошую автономность. В комплекте со смартфоном идет очень быстрое зарядное устройство мощностью 67 Вт, которое заряжает смартфон полностью примерно за 40 минут.

По сути мы имеем дело с максимально универсальным аппаратом, созданным, чтобы понравиться более или менее всем, без конкретной аудитории с конкретными запросами. Если вам заинтересовал данный смартфон, приобрести вы можете по ссылке ниже:

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