Официально: мобильный бизнес LG закрывается

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То, о чем говорили давно случилось — производство смартфонов LG завершено

Тревожные сигналы, что с мобильным бизнесом LG не все в порядке начали исходить давно: продажи устройств падали и убытки росли. На фоне проблем компания даже попыталась сменить владельца подразделения, но из этой затеи ничего не вышло. В итоге LG решила покончить с производством смартфонов.

Сегодня она сделала официальное заявление о том, что уходит из смартфонного бизнеса. Это решение «позволит компании сосредоточиться на таких перспективных областях как компоненты для электромобилей, умные дома, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и услуги».

В официальном заявлении LG сказано, что уже выпущенные смартфоны по-прежнему можно приобрести, а также компания продолжит поддержку своих продуктов «в течение времени, которое будет зависеть от региона». Что касается возможного сокращения штата и увольнения сотрудников, то компания лишь ограничилась сообщением, «что детали, связанные с трудоустройством, будут определяться на местном уровне».

Все процедуры, связанные с закрытием мобильного бизнеса, будут завершены к 31 июля, но некоторые продукты будут доступны к покупке и по истечение этого времени.

Уход LG с мобильного рынка не стал открытием, это было предсказуемо на фоне тех убытков, которые компания несла на этом поприще на протяжении 5-ти лет. Компания пыталась спасти это направление бизнеса, проводя реорганизацию, меняя управленцев и экспериментируя с необычными устройствами. Стояла даже цель сделать мобильное подразделение прибыльным к 2021 году.

LG не стала уточнять, но, похоже, что раздвижной смартфон, который был показан в небольшом ролике компании на CES 2021, не увидит свет. Компания оказалась не готова к той жесткой конкуренции, которая царит на рынке смартфонов последние несколько лет. Активы LG начали таять и тянули компанию на дно. Все это привело к тому, что один из старейших и авторитетных производителей телефонов принял решение о закрытии.

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Источник: lg