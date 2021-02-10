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Официальное живое фото Meizu 21 от CEO компании

17.11.2023 122 0

Сверхузкие рамки вживую

Шен Цзию, CEO Star Chronicles Meizu Group, обнародовал в Weibo первый взгляд на будущий Meizu 21. На фото смартфон показан только спереди, сохраняя интригу. Также Цзию поделился мыслями о трудностях, с которыми компания столкнулась на этапе создания смартфона с узкими рамками.

 

Meizu 21


Из опубликованного изображения видно, что версия Meizu 21 с белой панелью черпает вдохновение в серии Meizu 17. По словам руководителя Meizu 21, цель обеспечить «физические четырехугольные края», имея рамки 1,74 мм со всех четырех сторон. Смартфон получит﻿ 6,5-дюймовый плоский экран Samsung.

 

Meizu 21


Серия Meizu 21 охватывает ажиотаж, поскольку официально открыт предварительный заказ всего за 1 юань с эксклюзивными преимуществами для первых энтузиастов. По слухам, официальный выпуск запланирован на конец этого месяца, что усиливает ожидания.

 

Источник: Sparrows News

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 17.11.2023
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Официальное живое фото Meizu 21 от CEO компании