Официальные характеристики Nubia Red Magic 9 Pro – большой аккумулятор, топовая камера и мощное охлаждение

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Не только выдающийся дизайн, но и интересные аппаратные характеристики

Бренд Red Magic обнародовал несколько исключительных аппаратных характеристик телефона Nubia Red Magic 9 Pro. Среди них один из самых выносливых аккумуляторов, продвинутые камеры, мощная система охлаждения и инфракрасный порт. Игровой смартфон RedMagic 9 Pro выйдет 23 ноября.



Несмотря на то, что камеры утоплены в корпус и не выступают над поверхностью, Nubia Red Magic 9 Pro сохраняет элегантный дизайн и тонкий профиль – всего 8,9 мм. Тем более интересно, что место внутри занимает еще мощный аккумулятор на 6500 мАч. По утверждению компании, это означает 2 дня автономной работы. Предыдущий смартфон, Red Magic 8S Pro, имел такую же толщину с аккумулятором 6000 мАч.



Кроме игровой мощности и выносливости серия Red Magic 9 Pro оснащена качественными камерами. Смартфон имеет 50 МП основную камеру с датчиком ISOCELL GN5 и оптической стабилизацией и 50 МП сверхширокоугольного объектива ISOCELL JN1. Кроме того, будет третья, пока не идентифицированная камера.



Чтобы добиться максимальной производительности в играх, RedMagic оснащает 9 Pro передовой технологией охлаждения. Несмотря на элегантный дизайн, устройство представляет 10 000-уровневый охладитель, охватывающий площадь 10 182 мм². Благодаря ему температура ядра ЦП понижается до 25°C, обеспечивая стабильную работу ядер процессора на больших частотах. Активный вентилятор способствует выведению теплого воздуха.



RedMagic 9 Pro оснащен NFC и инфракрасным ПДК. Также он имеет 3,5-мм разъем для проводных наушников. Скорый выход Nubia RedMagic 9 Pro порадует не только поклонников игр, но и тех, кто хочет технически продвинутый и стильный смартфон.

Источник: Sparrows News