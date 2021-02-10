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Фото и промо новинок от Samsung

За несколько часов до официальной презентации в сети появились слайды с новыми устройствами Samsung и их основными фишками. Очень часто у крупных компаний такая информация уходит в свободный доступ и представители судорожно пытаются удалить ее из всех источников. Но интернет помнит все, и что туда попало уже обратно достать почти невозможно.

Продуктов будет достаточно много и вот их перечень с кратким описанием:

Galaxy Z Fold 5 получит новый шарнир, мощный процессор и чехол с крепежом для стилуса. Прорыва нет, поэтому даже сравнивают его с третьей версией, чтобы была хоть какая-то серьезная разница.

Galaxy Z Flip 5 немного более инновационный. Большой внешний экран позволяет кастомизировать устройство и добавляет несколько новых сценариев взаимодействия.



Линейка Galaxy Tab S9 поражает своей толщиной и внешностью. По-прежнему варианты будет три, с разными диагоналями и самым тонким будет именно "Ультра". Конечно внутри топовое железо и дисплеи.



Galaxy Watch 6 получит более тонкие рамки, новые алгоритмы отслеживания сна, а также расширенный набор ремешков и циферблатов.

В целом большинство продуктов это эволюционное развитие предшественников и ничего прорывного, по крайней мере, на этих промо увидеть не удалось. Возможно, на самой презентации нас ждет какой-то сюрприз. Будем смотреть презентацию и расскажем все подробности о новых устройствах от корейского гиганта.

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