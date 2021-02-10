Официальный Android 14 уже можно скачать на Xiaomi 13 и Xiaomi 12t + ссылка на скачивание
android 14
Компания Xiaomi начала выпускать стабильное обновление до Android 14 с MIUI Global для смартфонов Xiaomi 13, 13 Pro и 12T.
Обновление распространяется поэтапно и доступно ограниченному количеству пользователей, участвовавших в бета-тестировании. Тем не менее, у нас есть ссылка, чтобы загрузить его даже если вы не участвовали в тестировании бета :)
Новая версия содержит сборки MIUI с номерами 14.0.5.0 и 14.0.6.0 в зависимости от модели. Она принесет новые возможности для Android 14 и оптимизации MIUI.
Однако все еще возможны некоторые баги, поэтому пользователям советуют отчитываться о любых проблемах разработчикам.
Обновление будет постепенно поступать на все устройства указанных моделей в течение ближайших недель и месяцев, но, если вам не терпится загрузить - добро пожаловать :)
Скачать для Xiaomi 13
Скачать для Xiaomi 13 Pro
Скачать для Xiaomi 12t
Источник - xiaomiui