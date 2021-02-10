Официальный анонс POCO F5 и POCO F5 Pro – возрождение легендарной F-серии

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Серия POCO F5 вышла на мировые рынки

Модельный ряд включает в себя базовый и вариант Pro, который мы не видели уже в течение двух поколений.

POCO F5 и F5 Pro — это ребрендинговые версии Redmi Note 12 Turbo и Redmi K60, которые уже продавались в Китае. Правда, старшая версия получила небольшой даунгрейд по аккумулятору, поэтому давайте расскажем поподробнее.

Начнем с дисплея, POCO F5 и F5 Pro имеют 6,67-дюймовый 12-битный OLED-экран. Оба устройства оснащены частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+.

Стандартный вариант предлагает разрешение FHD+ с яркостью 1000 нит, а "профессиональная" модель – WQHD+ с яркостью 1400 нит.

Оба телефона имеют вырез с выравненным по центру отверстием, а старший достался встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Младшая в этом плане немного проще, там сканер встроен в кнопку питания, хотя работает он просто молниеносно.

Что касается обработки изображений, POCO F5 и F5 Pro имеют тройную основную камеру: главный датчик на 64 МП, сверхширокоугольный объектив на 8 МП и макроблок на 2 МП. Имеется 16-мегапиксельная камера на передней панели.

Оба телефона имеют оптическую и электронную стабилизацию изображения. По фоточасти они очень похожи, а вот в отношении видео разница. Старшая версия умеет снимать 8к 24к/с, а младшая ограничена 4к 30к/с

Под капотом POCO F5 оснащен процессором Snapdragon 7+ Gen 2 SoC, тогда как F5 Pro оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Оба телефона имеют до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти для младшей и до 512 ГБ в “ прошки”.

Имеется паровая камера жидкостного охлаждения для отвода тепла. POCO F5 и F5 Pro оснащены элементами питания емкостью 5000 и 5160 мАч соответственно, обе поддерживают быструю проводную зарядку 67 Вт.

Старшая версия стала первым смартфоном POCO, поддерживающим беспроводную зарядку 30 Вт.

POCO F5 и F5 Pro поставляются с ОС Android 13 из коробки. Варианты подключения на смартфонах включают порт USB-C, разъем 3,5 мм (POCO F5), ИК-бластер, WiFi, Bluetooth, NFC и 5G. Устройства оснащены линейным двигателем X-Axis.

POCO F5 доступен в трех цветах: синий белый и черный. POCO F5 Pro доехал на глобальный рынок только в двух цветах – белый и черный.

Что касается глобальной цены, POCO F5 стоит 379 и 429 долларов США за варианты 8 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+256 ГБ. Кроме того, такая же конфигурация оперативной памяти и памяти F5 Pro стоит 449 и 499 долларов соответственно.

Старший вариант устройства 12 ГБ+512 ГБ стоит 549 долларов США. Оба смартфона будут доступны с 9 мая.

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Источник: POCO