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Всем привет! Сегодня у нас на обзоре новинка от которой в восторге все. Blackview Tab 18 – это несомненно удачный выбор на любой случай. Нужен планшет для игр или бизнеса, для просмотра видео или прослушивания музыки? Тогда нечего ждать, нужно заказывать. Так, по крайней мере, нам говорят разработчики.

А как все на самом деле? Действительно ли эта новинка, так сказать, запихнет всех за пояс? Неужели китайские мастера создали планшет, который идеальный во всем? Предлагаем узнать вместе с нашим материалом.

Blackview Tab 18 – супер-планшет или супер-обман?

Технические характеристики

Комплектация

﻿Дизайн

Дисплей

Производительность

Операционная система

﻿Камеры

﻿Баторея

﻿Цена и выводы

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Технические характеристики

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Параметр Blackview Tab 18 Матрица: IPS LCD Диагональ экрана: 12.0 дюйма, 409.9см 2 Соотношение площади экрана к корпусу ≈ 85.2% Разрешение экрана: 2000 х 1200 пикселей Другие параметры дисплея: Частота развертки – 120 Гц, плотность пикселей – 194 ppi Операционная система: Android 13, Doke OS_P 4.0 Процессор: 6-нанометровый Mediatek Helio G99 Количество ядер: Два ядра Cortex-А76 с тактовой частотой 2.2 ГГц + 6 ядер Cortex-А55 с тактовой частотой 2.0 ГГц Графический ускоритель: ARM G57 MC2 Варианты памяти: 12/256 Гб Основная камера: Разрешение 16 Мп, диафрагма f/1.8, PDAF Запись видео 1080@30 fps Фронтальная камера: Разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.0 Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, USB Type-C Звук: Стерео Аккумулятор: 8800 мАч, несъемный Мощность зарядки: 33 Вт Беспроводная зарядка: Нет Размеры: 277.6 x 173.2 x 7.9 мм Вес: 632г Цвета: Turquoise Green, Glacier Blue, Space Grey Цена: От 9999 грн

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Комплектация

Планшет удивляет в положительном плане с самого начала, то есть по распаковке, ведь в комплекте, кажется, есть все.

Чехол-книжечка, который можно использовать как подставку.

Блок для зарядки с довольно неплохой, как для планшета, мощностью 33 Ватт.

Кабель USB и инструкция. Все достаточно высокого качества, без явных противоположных признаков.

Blackview также предлагает за дополнительную оплату магнитную Bluetooth-клавиатуру 2-в-1 и магнитное перо S Pen Gen 2, протестированное на уровне чувствительности к давлению 4096, что обеспечивает естественное давление, подобное письму ручкой.

То есть, можно сказать, в коробке есть все для комфортного пользования данным гаджетом сразу после распаковки.

Дизайн

Без сомнения, главным преимуществом этого планшета по сравнению с конкурентами является качество звука, которое достигается с помощью четырех динамиков Harman Kardon. Динамики расположены с обеих сторон для создания объемного звука с помощью эффектов Harman AudioEFX 2.0.

На боковой панели находятся кнопка регуляции громкости, слот для SIM-карт или 1 SIM карта плюс карта памяти, и, наверное, главный минус в дизайне нашего испытуемого – кнопка блокировки. Она, по нашему мнению, слишком углублена в корпус, что в свою очередь может вызвать определенные неудобства в нажатии.

На задней панели размещаются камеры. Островок, на котором они находятся хоть и выступает, но не критично. А идущий в комплекте чехол удачно его маскирует.

Имея толщину всего 7,9 мм, Blackview Tab 18 очень компактен и вместе с тем удобен в использовании. Благодаря его размерам, этот гаджет станет классным компаньоном в дороге.

Еще одним его плюсом является вес, составляющий 600 грамм. Это делает его пригодным для длительного использования и удобным для ношения в рюкзаке или сумке.

Что касается цветов корпуса, то здесь каждый найдет что-то для себя, поскольку планшет увидел свет в трех вариантах цвета – зеленый, голубой и серый.

Итак, в этой номинации, кроме маленького минуса, за кнопку блокировки наш планшет получил одни плюсы. Хороший дизайн и компактные размеры делают его довольно привлекательным в глазах потенциальных покупателей.

Дисплей

Экран Tab 18 – это еще одна причина, чтобы задуматься о покупке этого гаджета. Благодаря размеру в 12 дюймов, этот экран идеально подходит для работы, развлечений и просмотра веб-страниц.

Кроме того, в этом планшете используется технология OLED, обеспечивающая яркий цвет, высокую контрастность и глубокий черный цвет, благодаря чему обеспечивается четкое и яркое изображение.

Наш сегодняшний гость, кроме специального сертификата соответствия требованиям международного стандарта TÜV SÜD (защита зрения от вредного синего света), имеет несколько режимов работы экрана, с которыми он остается комфортным и приятным в любых условиях.

Плюс к этому Tab 18 также имеет сертификат Widevine L1. (Это самый высокий уровень защиты, когда носитель информации расшифровывается и полностью обрабатывается в среде Trusted Execution Environment (TEE)). с разрешением 1080p.

Разрешение экрана 2000 х 1200 пикселей, что в сочетании с соотношением сторон экрана 16:10 делает изображение четким и качественным, мелкие детали на котором отображаются идеально.

Действительно экран этого планшета это еще одно его преимущество среди конкурентов, так как это действительно качественный дисплей, без каких-либо явных минусов.

Производительность

Наш сегодняшний планшет получил восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99. Процессор обеспечивает высокую производительность и экономию энергии. Если этого мало, то производительность планшета можно поднять с помощью Atomized Memory 2.0 и других программных решений.

Что касается графики, Blackview Tab 18 оснащен графическим процессором ARM G57 MC2, идеально подходящим для игр и воспроизведения мультимедиа.

Для геймеров наш планшет тоже приготовил сюрприз. В планшете есть технология MediaTek Hyper Engine 2.0 Lite, способная обеспечить более высокую производительность в играх и повысить удобство игры. Такие игры, как Genshin Impact, Free Fire, League of Legends: Wild Rift и многие другие будут работать на этом устройстве очень плавно.

4 динамика Harman Kardon®, расположенная попарно с обеих сторон панели и воспроизводящая качественный, объемный, мощный и хорошо сбалансированный звук.

А программный комплекс Harman AudioEFX® 2.0 гарантирует чистое, максимально детализированное и реалистичное звучание музыки и аудиоэффектов в играх, фильмах и различных приложениях.

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Также, следует сказать, что датчики, которыми оборудован этот планшет, несомненно расширяют его функциональность. Это акселерометр, гироскоп, датчик приближения и компас. Эти датчики обеспечивают более эффективное использование устройства. Еще одна интересная особенность – магнитная ручка, которая помогает при рисовании или набросках.

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Без сомнения процессор в этом гаджете идеально подойдет для любителей игры и развлечений, поскольку с этим он справляется на отлично.

Операционная система

Планшет Blackview Tab 18 работает на Android 13 и использует свой интерфейс под названием DokeOS P 4.0. Этот интерфейс включает в себя режим ПК 2.0, усовершенствованная функция разделения экрана, новая панель задач, обновленная записная книжка и прочее.

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Программа Smart Google Lens позволяет быстро и качественно отсканировать любой документ с возможностью сразу конвертировать изображение в текст и перевести его на нужный язык.

Вся система планшета в общем и каждом из фирменных приложений имеет удобный и практичный дизайн. Это простые, понятные и одновременно полезные и эффективные программные инструменты, ориентированные прежде всего на то, чтобы реально упрощать жизнь. То есть помогать разбираться с разными вопросами, и решать разные задачи ежедневно быстро и действенно.

На устройстве уже установлено несколько приложений, связанных либо с Blackview, либо с Android. Сразу следует сказать, что с установкой всеми нами любимых программ, среди которых Facebook и Instagram, а также разнообразные игры, редакторы изображений и видео и многие другие нет абсолютно никаких проблем.

На планшете установлено 256 GB памяти, что обеспечивает достаточное место для хранения программ, мультимедиа и файлов. Если этого вам мало, то с помощью палачи памяти хранилище можно расширить до 1 ТВ. Что является, без сомнения, плюсом.

Что касается оперативной памяти, то здесь представлено 12 GB оперативной памяти, что в свою очередь обеспечивает плавную многозадачность и быстрое переключение между приложениями. Следует сразу отметить, что 12 GB оперативной памяти это достаточно много для планшета этой ценовой категории. А если этого вам мало, то есть функция виртуального расширения оперативной памяти до 24 GB.

Что касается сотовых сетей, они совместимы с GSM, HSPA и LTE, обеспечивая связь между несколькими поколениями мобильных сетей, что особенно актуально для высокоскоростного доступа в Интернет сети.

Планшет поддерживает две карты Nano SIM с технологией 4G или заменить вторую SIM-карту на карту памяти.

Что касается беспроводного подключения, у Blackview Tab 18 есть Wi-Fi, поддерживающая стандарты 802.11 a/b/g/n/ac/6. А это обеспечит вам быстрое и стабильное подключение к домашним и общественным сетям Wi-Fi.

Кроме того, он поддерживает Wi-Fi Direct и точку доступа Wi-Fi для совместного использования подключения к другим устройствам.

Наличие GPS с поддержкой GLONASS, GALILEO, BDS, что является, безусловно, еще одним плюсом в копилку нашего сегодняшнего гостя.

Near Field Communication (NFC), обеспечивает связь на малом расстоянии для передачи данных и мобильных платежей.

Планшет оснащен функцией USB On-The-Go (USB OTG), позволяющей легко подключать внешние USB-устройства, такие как флэш-накопители, клавиатуры и мыши.

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Итак, как видим, на этом планшете есть все необходимое для комфортной работы, а количество памяти позволяет не беспокоиться о возможном баке места в хранилище.

Камеры

Планшет Blackview Tab 18 оснащен набором камер, которые хотя и не самые лучшие, но если учитывать, что мы говорим о планшете, то довольно неплохие. О каком-то невероятном качестве говорить не приходится, однако фото или видео в память сделать можно.

Основная камера здесь широкоугольна и имеет разрешение 16 МР, еще наделена PDAF (фазовым автофокусом), диафрагмой f/1.8. Дополнительные возможности камеры: светодиодная вспышка для освещения, режим панорамы для съемки широких пейзажей и HDR (расширенный динамический диапазон) для фотографий с широким динамическим диапазоном.

Видео этот планшет снимает в 2K со скоростью 30 кадров в секунду, что идеально подходит для видео высокого разрешения.

Фронтальная камера с разрешением 8 МР и диафрагмой f/2.0 обеспечивает селфи достаточно высокого качества, а если учитывать, что мы говорим о планшете, то результат работы этой камеры невероятно высок. Видео передняя камера способна записывать в 1080p, а это идеально подходит для видеозвонков и селфи с высоким разрешением.

Также следует отметить, что передняя камера имеет функцию распознавания лица для разблокировки экрана.

Обе камеры планшета поддерживают новейший алгоритм повышения четкости изображения в видеоконференциях Blackview ArcSoft® 7.0 (качество фото повышается на 15%) и имеют множество специальных режимов фотосъемки.

В общем, камерам в этом планшете нет никаких вопросов, свою работу они без сомнения выполняют.

Батарея

Емкость аккумулятора составляет 8.800 мАч, что обеспечивает достаточно длительное время пользования. Приятной неожиданностью является поддержка планшетом функции быстрой зарядки мощностью 33W.

Это означает, что устройство можно быстро перезарядить, и вы можете продолжать использовать его без длительного ожидания.

Немного подробнее о продолжительности работы: 10 часов просмотра веб-страниц, 9 часов видео, 9 часов игр, 22 часа музыки, 36 часов телефонных звонков или до 18 дней экономного использования.

Что касается продолжительности работы, то этот планшет можно только хвалить, ведь время работы как минимум не хуже конкурентов. А функция быстрой зарядки здесь еще один приятный бонус.

Цена и выводы

Стоимость Blackview Tab 18 стартует с отметки в 9999 грн., однако в период акции можно было купить его со скидкой 48%.

В общем, у нашего сегодняшнего гостя гораздо больше плюсов, чем минусов. Конечно для любителей фото и видеосъемки это не самый лучший вариант, но если вы хотите получить идеальный гаджет для просмотра видео или для игр тогда Blackview Tab 18 – это то, что вам нужно. С ним у вас не будет проблем со скоростью игр или нехваткой памяти. Это просто идеальный помощник для комфортного отдыха по просмотру фильма или любимой игры!