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Привет, друзья! Осень оказалась достаточно щедрой на новинки: крупные компании одна за другой представляют свои свежие смартфоны, и каждая модель заслуживает подробного обзора. Недавно мы осматривали новый флагман от Apple – iPhone 15 Pro , а сегодня поговорим о свеженьком телефоне Google – Pixel 8.

Ожидается, что новый флагман Google предложит пользователям сбалансированные топовые характеристики и при этом цена сильно не изменится по сравнению с предшественником. Мы знаем, что многие пользователи очень любят Пиксели за их стабильную работу и высокое качество, и мы тоже входим в число фанатов. Поэтому предлагаем вам присоединиться к обзору Google Pixel 8. Давайте вместе узнаем, что столь интересного предложит нам горячая новинка. Поехали!

Обзор Google Pixel 8 – это новый компактный красавец!﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, габариты, материалы корпуса

Дисплей

Процессор, память и ОС

Камеры﻿

Автономность

Цена и выводы﻿

Технические характеристики

Матрица: OLED Диагональ экрана: 6.2″ Разрешение: 1080 x 2400 пикселей Другие параметры экрана: Частота развертки – 120 Гц, стандартная яркость – 1400 нит, пиковая яркость – 2000 нит, плотность пикселей – 428 ppi, поддержка HDR10+ Габариты: 150.5 x 70.8 x 8.9 мм при весе 187 г Материалы корпуса: Стеклянная задняя крышка и алюминиевый каркас. Цвета: Obsidian, Hazel, Rose Защита: IP68 (погружение на глубину до 1.5 метра в течение 30 минут) Процессор: 4-нанометровый Google Tensor G3 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X3 с тактовой частотой 3.0 ГГц + четыре ядра Cortex-A715 с частотой 2.45 ГГц + четыре ядра Cortex-A510 с частотой 2.15 ГГц Графический ускоритель: Immortalis-G715s MC10 Варианты памяти: 8/128, 8/256 ГБ Операционная система: Android 14 Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.7, сенсор 25mm, размер матрицы 1/1.31", размер пикселя 1.2µm, разнонаправленный PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация), Laser AF (лазерный автофокус); Сверхширокоугольный модуль: разрешение 12 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 126˚, размер матрицы 1/2.9", размер пикселя 1.25µm Запись видео в 4K с 60fps Фронтальная камера: Разрешение 10.5 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 20mm, размер матрицы 1/3.1", размер пикселя 1.22µm, PDAF (фазовый автофокус) Запись видео в 4K @ 60fps Коммуникации: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS Звук: Стерео Емкость аккумулятора: 4575 мАч Мощность зарядки: Проводная 25-ваттная (до 50% за 30 минут), беспроводная 15-ваттная, беспроводная реверсивная Цена: От 699 долларов

Теперь, когда мы рассмотрели технические характеристики, можно сделать первые выводы о Google Pixel 8. И то, что мы увидели, нас порадовало: компактный OLED-экран с частотой развертки 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, премиальные материалы корпуса, влагозащита IP68, новый 9-ядерный процессор; наличие беспроводной зарядки. И при этом цена составляет около 700 долларов, что полностью вписывается в оптимальный флагманский сегмент.

Google Pixel 8 производит впечатление сбалансированного и надежного флагмана со всеми необходимыми крутыми характеристиками, но без излишеств. Самое время продолжить знакомство.

Google Pixel 7

Комплектация

Начинаем с комплекта поставки Google Pixel 8. Телефон приходит в стандартной для Пикселей белой коробке с большим изображением модели и логотипом в верхней части. Комплект поставки типичный для смартфонов бренда – это кабель USB-C, переходник OTG, скрепка для SIM-лотка и макулатура.

Думаю, вы и так понимаете, что блок питания и чехол придется покупать отдельно. Здесь все стандартно и уже привычно, потому не будем снова заводить эту песню и лучше рассмотрим другие важные параметры Google Pixel 8.

Дизайн, габариты, материалы корпуса

Внешний вид Google Pixel 8 претерпел изменения по сравнению с предшественником. И сразу хочется отметить, что смотрится новая модель довольно красиво.

Задняя крышка теперь выполнена из глянцевого стекла, а грани изготовлены из матового алюминия. Такую комбинацию можно назвать симпатичной, но напоминаем, что глянец будет собирать все ваши отпечатки пальцев, поэтому чехол необходим.

Приобрести новинку можно в трех цветах – Obsidian (черный), Hazel (серый) и Rose (светло-розовый). Жаль, что не добавили голубую или зеленую окраску, поскольку черный и серый цвета выглядят как-то слишком однотипно, а розовый больше подойдет женщинам.

Google Pixel 8 сильно закруглен со всех сторон – больше нет резких рубленых граней, некомфортно лежавших в ладони. И благодаря такому решению пользоваться телефоном очень удобно, он идеально помещается в руке. Уменьшились и габариты: размер новинки составляют 150.5 x 70.8 x 8.9 мм при весе 187 граммов, в то время как Pixel 7 имел 155.6 x 73.2 x 8.7 мм с массой 197 граммов.

Радует, что Google заботится о компактности своих мобильных устройств и не придерживается принципа «больше – лучше», который подхватили многие компании. Согласитесь, что лопаты уж очень надоели. Pixel 8 нельзя назвать прямо маленьким и очень легким смартфоном, но даже по сравнению с предыдущей моделью это уже хоть какой-то прогресс.

Слегка снизилась толщина рамок Google Pixel 8, особенно нижняя грань. Теперь рамки выглядят соразмерными и одинаковыми. В остальном же дизайн сохраняет все отличительные фишки Пикселей – небольшой логотип по центру корпуса и металлический ободок с камерами в верхней части задней панели.

Конечно, никуда не делась и влагозащита по стандарту IP68. Не стоит ей очень доверять и специально делать для смартфона водные процедуры, но случайных брызг можно не бояться. Установить можно физическую nano-SIM, а также подключить виртуальную eSIM .

Google Pixel 8 стал владельцем улучшенной функции разблокировки по лицу. Теперь с помощью Face Unlock вы сможете не только разблокировать телефон, но и авторизироваться в приложениях и подтверждать платежи. Звучит привлекательно, но мы все равно не доверяли бы этим нововведениям.

Дизайн Google Pixel 8 производит положительное впечатление. Здесь и отличная эргономика, и качественные материалы корпуса, и наличие всех необходимых фишек по типу IP68, eSIM и улучшенного Face Unlock. Давайте на такой приятной ноте и продолжим обзор Google Пикселя 8.

Дисплей

Экран Google Pixel 8 тоже стал меньше – теперь вместо 6.3" у нас 6.2". При реальном сравнении разница невелика, но она есть. Несмотря на уменьшенный размер, производитель прекрасно прокачал параметры дисплея.

Частота развертки экрана наконец-то выросла до 120 Гц, и это можно считать праздником. Ведь большинство флагманов уже давно работают на такой частоте, а Google только решилась на это новшество в базовой модели.

Яркость дисплея Google Pixel 8 также улучшилась. У Пикселя 7 стандартная яркость составляла 1000 нит, а пиковая – всего 1400 нит. Зато новинка теперь может похвастаться стандартным параметром 1400 нит и пиковым 2000 нит. Будьте уверены, что даже под прямыми солнечными лучами можно отлично разобрать содержимое дисплея.

В общем, экран Google Pixel 8 радует во всех смыслах. Предыдущие модели тоже не испытывали никаких проблем с контрастностью, цветом или яркостью дисплея, но теперь ситуация стала еще лучше. Видно, что компания постаралась на славу.

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Процессор, память и ОС

Ну что, друзья, приближаемся к «начинке» Google Pixel 8, очень заинтересовавшей еще презентации. Начнём с нового процессора Google Tensor G3, который имеет (внимание!) 9 ядер. Да-да, похоже, скоро начнется мода на 9-ядерные мобильные чипы, и Google станет первооткрывателем по этому делу.

В AnTuTu Pixel 8 набирает около 1105000 баллов. Результат достойный, но смартфон не входит в список ведущих моделей. К сожалению, Пиксель 8 в плане производительности все еще проигрывает своим главным конкурентам – iPhone 15 и Samsung Galaxy S23. Вот только заметно это, прежде всего, в синтетических тестах, а при повседневном использовании все смартфоны справляются прекрасно.

В новом телефоне компания обещала устранить проблему с перегревом, но она все еще есть. Корпус Google Pixel 8 довольно небольшой, большая система охлаждения туда просто не поместится. Поэтому будьте готовы к ощутимому нагреву при активных нагрузках.

Да, ситуация немного лучше, чем у предшественника, но полностью проблема не исчезла. И здесь дело скорее в новой операционной системе Android 14. Поскольку и другие смартфоны Google после обновления стали меньше греться. Об этом мы рассказывали здесь .

А вот с вариантами памяти Pixel 8 никаких новшеств. Как и у предшественника, доступны только две версии – 128 ГБ и 256 ГБ. Оперативная память 8 ГБ в любой модификации. Все-таки базовая версия на 128 ГБ – это уже как-то не солидно в 2023 году. Особенно если вы приобретаете смартфон на 5-6 лет, а с новинкой такая перспектива возможна.

Дело в том, что производитель анонсировал целых 7 лет обновлений операционной системы. Это настоящий рекорд, превосходящий даже компанию Apple с 6 годами поддержки. Только представьте – вы можете 7 лет комфортно пользоваться аппаратом и получать свежие версии.

Конечно, через 7 лет Pixel 8 уже немного устареет, и требовательные пользователи захотят попробовать что-нибудь новое и интереснее. Но это уже дело вкуса (да и бюджета).

Еще стоит упомянуть, что благодаря новому процессору Tensor G3 круто прокачался искусственный интеллект. Google всегда на этом делала большой акцент. Новшеств достаточно много, но не все будут доступны в нашей стране. К примеру, в функции Google Call Screen теперь задействован более естественный и человеческий голос, но испытать эту фишку можно будет только в США.

Google Assistant теперь умеет анализировать всю информацию на веб-странице и выдавать вам краткий перевод с основными моментами. А благодаря инструменту Fix It намного снизился риск допустить ошибку при печатании текста с клавиатуры. Но сейчас не будем перечислять все новшества в Android 14 – это тема для отдельной статьи.

Google Pixel 7

Камеры

Фото и видеосъемка всегда были сильной стороной Google Pixel, и в сегодняшней новинке эта тенденция сохранилась. Google Pixel 8 в качестве базовой модели получил только два модуля – основной 50-мегапиксельный с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный 12-мегапиксельный. Модуля телефото нет – за ним придется обратиться к версии Pro.

Фото на главную камеру Google Pixel 8 нам понравились. При дневном освещении получаем снимки с естественной и приятной цветопередачей. Если сравнивать с Samsung Galaxy S23, то у него более перенасыщенные фото, которые понравятся не всем.

Но если производить сравнение Pixel 8 с iPhone 15, то последний побеждает в этом соревновании. Фото на Айфон кажутся вполне естественными, но при этом у них лучше контрастность, а в некоторых сценариях цвета максимально приближены к реальным.

При искусственном освещении или его недостатке Google Pixel 8 проигрывает своим конкурентам, хоть разница и небольшая. Снимки на Samsung и iPhone получаются достаточно яркими, контрастными и детализированными, а Пиксель выдает более бледные и даже немного смазанные изображения.

При сравнении Google Pixel 8 и 8 Pro мы видим, что базовая модель выдает фотографии со спокойной и естественной цветопередачей, а на Pro они ярче и насыщеннее. Детализация лучше у 8 Pro.

Google Pixel 8 не может похвастаться большим оптическим зумом. Но даже имеющийся 30-кратный цифровой зум вполне достойный и немного превосходит 10-кратный зум у iPhone 15 и 30-кратный у Galaxy S23.

Фото на сверхширокоугольный сенсор Google Pixel 8 тоже великолепны. Здесь и большой угол обзора, и широкий динамический диапазон, и нет проблем с детализацией.

Если сравнивать с iPhone 15, то можно заметить, что на Пикселе фото более яркие, а у Айфона цветопередача максимально естественная. Впрочем, это уже большее дело вкуса: кому-то больше нравятся яркие снимки, кому-то очень естественные.

Фронтальная камера Google Pixel 8 не вызывает никаких претензий. Селфи детализированы, оттенок кожи передается правильно, динамический диапазон в порядке. Размытие заднего фона работает корректно практически во всех сценариях.

Теперь о записи видео на Google Pixel 8. Смартфон умеет писать видео в 4K с 60 кадрами в секунду. И это можно считать оптимальным параметром, поскольку разрешение 8K не пользуется большой популярностью из-за огромных размеров файлов. Видео пишет отлично, визуально разница с iPhone 15 практически незаметна.

Также камера Pixel 8 улучшилась в плане обработки искусственным интеллектом. Появилось много полезных функций: например, инструмент «Лучший дубль» автоматически определяет лучший кадр из серии похожих фото. И чаще всего он угадывает правильно.

Подводя итоги по камерам, можно сказать, что фотографирует Google Pixel 8 очень хорошо, хоть это и не самый лучший результат на рынке. Конечно, не стоит сравнивать его с прокаченными камерофонами (например, Xiaomi 13 Ultra или Oppo Find X6 Pro ), у которых и крутой телевик, и матрица огромная. Это уже несколько иной уровень.

Как базовый флагман Google Пиксель 8 справляется отлично. Необходимо понимать, что здесь важнейшую роль играют не столько технические характеристики камер, сколько программная обработка, с которой у Google все отлично.

Автономность

Время автономной работы Google Pixel 8 осталось на прежнем уровне. Хотя емкость аккумулятора немного увеличилась (4575 мАч против 4355 мАч), да и экран стал меньше. Но при реальном использовании отличий по автономности с Pixel 7 мы не заметили.

Мощность проводной зарядки немного улучшилась – теперь вместо 20 Вт есть 27 Вт. Разница крохотная, но все же новинка заряжается чуть быстрее предшественника. А вот мощность беспроводной зарядки даже уменьшилась, правда всего на 2 Вт. Вместо 20 Вт у нас 18 Вт, что не играет никакой роли.

Цена и выводы

Ну что, друзья, пора подводить итоги обзора Google Pixel 8. Но для начала озвучим цены. В Украине версия на 128 ГБ предлагается от 29 999 грн, а модификацию на 256 ГБ можно купить от 34 999 грн. Для сравнения Pixel 7 сейчас можно найти по цене от 19 000 грн.

Есть ли смысл обновляться на Pixel 8 с предыдущей модели? Да, если вам нужен компактный и удобный флагман, а еще вы хотите в течение 7 лет получать обновление ОС. Новинка претерпела существенный апгрейд, и это уже не просто «работа над ошибками».

Сравнивать Google Pixel 8 с iPhone 15 как-то нецелесообразно, поскольку здесь ключевую роль играют разные операционные системы. Если пользователь любит iOS , вряд ли он даже посмотрит в сторону нового Пикселя, как бы он ни был хорош. Эта ситуация работает и наоборот.

А вот сравнение Pixel 8 с Samsung Galaxy S23 более уместно. Samsung имеет такие же компактные габариты и максимально схожие экраны, но по производительности Snapdragon 8 Gen 2 все же получше Tensor G3, да и телевик у Самсунга есть. Зато у Пикселя идеальная работа интерфейса и множество фирменных фишек, а также обещанные 7 лет обновлений. Galaxy S23 стоит чуть дешевле – от 24 999 грн.

Если просто оценивать Google Pixel 8 в отрыве от конкурентов, то преимущественно здесь лишь положительные впечатления. Это сбалансированный флагман с хорошей эргономикой, премиальными материалами корпусами, влагозащитой, ярким экраном, стабильным ПО и отличными камерами. Цена в 700 долларов вполне оправдана.

Google Pixel 7

Если искали удобный и небольшой флагман с хорошими характеристиками и для долгосрочного использования – Пиксель 8 как раз заслуживает вашего внимания. Обязательно поделитесь своим мнением о новинке в комментариях. До встречи!

Плюсы:

компактные габариты и небольшой вес;

премиальные материалы корпуса;

хорошая эргономика;

влагозащита IP68;

поддержка eSIM;

AMOLED –экран с частотой развертки 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит;

Android 14 на борту;

7 лет обновлений ОС;

улучшенный Face Unlock;

прокачанный ИИ;

новый производительный процессор;

хорошие камеры;

беспроводная зарядка.

Минусы: