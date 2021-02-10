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Привет, друзья. Недавно мы знакомили вас с новым хитом среди младших флагманов – Moto Edge 50 . Сегодня мы обсудим версию с приставкой Нео. Купить Motorola Moto Edge 50 Neo стоит тем, кто ищет компактный девайс с крутым экраном и камерами.

Сейчас на рынке очень мало небольших телефонов. Производители массово выпускают громоздкие "лопаты". А вот смартфоны Motorola могут похвастаться умеренными размерами и при этом отличными характеристиками. Moto Edge 50 Neo должен стать очередным ТОПом продаж. Давайте побыстрее с ним знакомиться.

Motorola Edge 50 Neo – самый топовый компактный бюджетник 2024 года

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса, габариты

Качество экрана

Процессор, память и ОС

Операционная система

Камеры

Автономность

Цена и выводы﻿

Видеообзор

Технические характеристики

Матрица: LTPO P-OLED Диагональ экрана: 6.4″ Разрешение экрана: 1256 x 2760 пикселей Другие параметры экрана: Плотность пикселей – 474 ppi, частота обновления – 120 Гц, поддержка HDR10+, пиковая яркость – 3000 нит Материалы корпуса: Пластиковые грани и задняя пластиковая крышка с покрытием из экокожи. Защита: IP68 (погружение на глубину до 1.5 метра в течение 30 минут), стандарт MIL-STD-810H, защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 Габариты: 154.1 x 71.2 x 8.1 мм, вес 171 г Цвета: Национальный Blue, Latte, Grisaille, Poinciana Процессор: 4-нанометровый Mediatek Dimensity 7300 Количество ядр: Четыре ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2.5 ГГц + четыре ядра Cortex-A55 с частотой 2.0 ГГц Графический чип: Mali-G615 MC2 Операционная система: Android 14 Варианты памяти: 8/256, 12/512 ГБ Основная камера: Основная камера: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, размер матрицы 1/1.56», размер пикселя 1.0µm, разнонаправленный PDAF, оптическая стабилизация; Телефото: разрешение 10 Мп, диафрагма f2.0, сенсор 73 мм, размер пикселя 1.0µm, PDAF, оптическая стабилизация, 3-кратный оптический зум; Сверхширокоугольный объектив: разрешение 13 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 13 мм, размер пикселя 1.12µm, угол обзора 120˚, PDAF Запись видео в 4K с 30fps Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп, диафрагма f/2.4, размер пикселя 0.7µm Запись видео в 4K@30fps Коммуникации: Сеть 5G, Wi-Fi 6е, Bluetooth 5.2, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO Звук: Стерео Емкость аккумулятора: 4310 мАч Зарядка: Проводная 68 Вт, беспроводная 15 Вт Цена: От 15 699 грн

Как уже говорилось, Motorola Moto Edge 50 Neo выделяется прежде всего своими компактными размерами и небольшой диагональю дисплея. Параметры экрана впечатляют: добавили даже технологию LTPO, и это в среднебюджетнике за 15 699 грн!

Полноценная влагозащита и военный стандарт на месте, как и у обычного Edge 50. Камеры тоже аналогичные. Вопрос о производительности остается открытым, и подробности узнаем только при детальном обзоре. Так что не будем затягивать.

Комплектация

При распаковке Motorola Moto Edge 50 Neo обнаруживаем довольно скудный комплект поставки. Это кабель Type-C, однотонный чехол из натуральных материалов, документация и скрепка. Отсутствует самый важный элемент – блок питания. Такую же картину наблюдали у стандартной модели.

Грустно видеть, что и Моторола становится на так называемый путь заботы об экологии и урезает комплектацию. Но ничего не поделаешь: если хотите быструю зарядку и у вас отсутствует адаптер на 68 Вт, придется доплатить за него еще около 1000 грн.

Дизайн, материалы корпуса, габариты

Начинаем знакомство с дизайном Motorola Moto Edge 50 Neo. Сразу хочется отметить, что производитель действительно позаботился об эргономике. Торцы корпуса мягко скруглены и не врезаются в ладонь.

При этом экран абсолютно плоский, в отличие от «водопада» у Moto Edge 50. Если не любите скругленные грани, версия Neo как раз для вас.

По длине и ширине новинка компактнее предшественника: 154.1 x 71.2 мм против 159.6 x 72 мм в Edge 40 Neo. А вот по толщине больше: 8.1 мм и 7.9 мм. Вряд ли заметите эти миллиметры при обычном использовании.

Motorola Moto Edge 50 Neo получил более дешевые материалы корпуса. Стандартная модель оснащена алюминиевым каркасом, а в версии Neo – обычный пластик. Задняя крышка тоже пластиковая, с покрытием из экокожи. Вариант с веганской замшей отсутствует.

Смартфон представлен в цветовых вариантах с замысловатыми названиями Nautical Blue, Latte, Grisaille и Poinciana. Говоря простым языком, это ярко-синий, бежевый, серый и красный. Последний имеет особую популярность, но такая яркая и вопиющая окраска понравится далеко не всем.

Блок камер у Moto Edge 50 Neo не сильно выступает над поверхностью. Он обтекаемый и словно сливается с задней крышкой. Выглядит гораздо интереснее, чем обычный прямоугольник в Edge 40 Neo.

Мобильное устройство не было обделено стандартами защиты. Это стойкость к влаге со степенью IP68 и военный стандарт MIL-STD-810H. В случае с последним компания не может гарантировать полную работоспособность телефона в экстремальных условиях.

Выходит, военный стандарт добавлен больше для галочки. Но все равно ничего подобного мы не видели в других среднебюджетниках.

Оптический сканер отпечатков пальцев находится под дисплеем Moto Edge 50 Neo. Работает исправно. Заявленна разработка eSIM. Она как раз кстати, поскольку можно поставить только одну физическую SIM. Слот для карты памяти, ИК-порт, аудиоджек – все это отсутствует.

Что в итоге можем сказать о дизайне Motorola Moto Edge 50 Neo. Выглядит он проще Moto Edge 50 из-за пластиковых граней. Да и нет версии с экозамшей, которая казалась максимально интересной и дорогой. Зато ощущается апгрейд по сравнению с предшественником. Ну и по степени защиты – отдельный лайк.

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Качество экрана

Похоже, бренд реально задался целью сделать лучший дисплей в среднем сегменте. Кроме того, здесь присутствует качественная матрица P-OLED, так она еще и с LTPO. Вы часто встречали эту технологию у младших флагманов? Мы – нет.

Что примечательно: чисто технически у Moto Edge 50 дисплей был проще. Без LTPO, с пиковой яркостью 1600 нит и плотностью пикселей 446 ppi. В версии Neo разрешение составляет 1256 x 2760 пикселей, плотность – 474 ppi, а яркость достигает 3000 нит.

Диагональ экрана Moto Edge 50 Neo как раз оптимальная – 6.4 дюйма. Но без недостатка не обошлось. На экране присутствует устаревшее защитное стекло Corning Gorilla Glass 3. Это еще хуже, чем Gorilla Glass 5 в Edge 50. Конечно, защита от царапин будет, но высокой ударопрочностью такое покрытие похвастаться не может.

В настройках, как всегда, есть насыщенный, яркий и естественный пресет. Последний смотрится наиболее гармонично, глаза не устают от перенасыщения.

А теперь ловите показатели ШИМа:

100% – 22%

75% – 22%

50% – 23%

35% – 17%

25% – 17%

10% – 20%

0% – 24%.

Единственный даунгрейд – частота обновления снизилась с 144 до 120 Гц. Но скроллинг по-прежнему плавный, экран – отзывчивый. Поэтому ставим высокую оценку за дисплей Motorola Moto Edge 50 Neo и двигаемся дальше.

Процессор, память и ОС

Следующий ключевой параметр – производительность Moto Edge 50 Neo. Стандартную версию мы немного ругали за посредственный чип Snapdragon 7 Gen 1 AE.

Mediatek Dimensity 7300 – примерно тот же уровень, но немного лучше. У предшественника все было хуже из-за использования устаревшего Dimensity 7030.

В синтетических тестах Edge 50 Neo показывает скромные результаты. К примеру, в AnTuTu набирает 617 000 баллов. Приведем в качестве примера бюджетный Poco F6 с показателем 1 500 000 баллов.

На Moto Edge 50 не удавалось поиграть в Genshin Impact или Honkai: Star Rail с ультравысокими настройками графики. Edge 50 Neo справляется лучше, хоть и не идеально. Вполне реально выставить максимальные параметры и с комфортом играть в требовательные игрушки.

Смартфон работает шустро, но медленнее, чем собратья с более мощными чипсетами. Иногда заметные торможения при запуске камеры и некоторые приложения открываются с задержкой. Других проблем в обычном использовании не наблюдается.

Купить Moto Edge 50 Neo можно в версии 8/256 и 12/512 ГБ. Стандарты памяти устаревшие – LPDDR4x и UFS 2.2.

Операционная система

К интерфейсу нуль претензий. Оболочка Hello UI очень напоминает «чистый» Андроид, но имеет свои фишки. К примеру, есть трансляция экрана со смартфона на телевизор или компьютер, по аналогии с Samsung Dex. Как часто будете этим пользоваться – уже второстепенный вопрос.

Длительные обновления «зеленого робота» – еще одна причина приобрести Motorola Moto Edge 50 Neo. Производитель решил совершить настоящую революцию в этой области и обновлять свой аппарат в течение 5 лет. Речь идет и о новых версиях Андроид, и о патчах безопасности. Сейчас на телефоне установлен Android 14.

Возможности ИИ тоже есть, хотя их немного. Одна из интересных функций – это генерация обоев по запросу пользователя. Более существенных и более полезных опций пока нет.

Камеры

В ходе обзора Moto Edge 50 Neo может показаться, что он даже лучше стандартной версии. Это реально можно сказать об экране и процессоре. А вот камеры совершенно одинаковы, и они очень хороши для среднебюджетного аппарата.

Мы провели наглядное сравнение с iPhone 15 Pro , которое просто поможет понять уровень фотосъемки на Мото. По традиции начинаем с дневных и ночных изображений на основную камеру. Здесь модуль Sony LYTIA-700C разрешением 50 Мп и с оптической стабилизацией.

Как видим, Айфон выигрывает по детализации, динамическому диапазону и цветопередаче. Что вполне логично. Но нельзя сказать, что разница колоссальная.

Телеобъектив тоже лучше на iPhone, но и 10-мегапиксельный сенсор с 3-кратным оптическим зумом на Moto Edge 50 Neo вполне неплохой. Посредством него можно создавать красивые портретные снимки, и никто не скажет, что это бюджетный уровень.

Ультраширик на 13 Мп однозначно лучше, чем у большинства младших флагманов. Да, он проигрывает Айфону, но для своего класса фотографирует круто. Прикрепляем все примеры для ознакомления.

Макроснимки отличные, с проработкой мельчайших деталей.

О передней камере Motorola Moto Edge 50 Neo мы не забыли. Это 32-мегапиксельный датчик, демонстрирующий отличные результаты во время фото- и видеосъемки. Можно записывать в 4K@30fps.

Аналогичное разрешение установлено для съемки видеороликов на основной модуль. 60 кадров в секунду не добавили. Следует отметить, что при записи в 4K нельзя переключаться на ультраширик или телеобъектив. Такая возможность появляется только у Full HD.

Для своей цены Motorola Moto Edge 50 Neo фотографирует отлично. Есть ли смысл переплачивать в несколько раз за камеру Айфона – каждый решит лично.

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Автономность

Теперь коротко о времени автономной работы. Может показаться, что емкости батареи на 4310 мАч будет недостаточно. Ведь у Edge 50 аккумулятор на 5000 мАч, и там стабильно получаем день функционирования на одном заряде.

Несмотря на меньшую емкость, Moto Edge 50 Neo тоже без проблем отрабатывает полный день. Вечером остается 15–20%. Для дополнительной экономии заряда рекомендуется включить адаптивную частоту обновления экрана. Тогда и функция LTPO будет работать.

По проводу Moto Edge 50 Neo заряжается относительно быстро, если подобрать 68-ваттное зарядное устройство. Даже добавили поддержку беспроводной технологии, хоть и на 15 Вт.

Цена и выводы

Обзор Motorola Moto Edge 50 Neo подходит к концу. Озвучим цены, подведем итоги и будем расходиться. Официально версия на 8/256 ГБ стоит 16499 грн.

В нашем интернет магазине предлагаем за 15 699 грн с гарантией. Также можно подождать модификацию на 12/512 ГБ и приобрести ее по выгодной цене.

Moto Edge 50 Neo – крутой младший флагман. Нам он понравился даже больше чем стандартный Edge 50. У него меньшу габариты, лучший экран и процессор. Да, материалы корпуса дешевле, но это не важно для повседневного использования.

У большинства конкурентов более мощные процессоры, но нет баланса между другими характеристиками. У них отсутствует влагозащита, телевик и беспроводная зарядка, а ультраширик откровенно слабый. Если вам нужен оптимальный среднебюджетник, еще и небольшого размера – Моторол Эйдж 50 Нео можно считать идеальным кандидатом.

И напоследок ответим на вопрос: купить новый среднебюджетник или б/у флагман? Например, можно взять OnePlus 10 Pro, который будет гораздо лучше Мото. Но да, это уже не новое устройство, что для некоторых может стать проблемой. Да и обновления Андроида точно не будут приходить в течение 5 лет, как на Moto Edge 50 Neo.

Окончательное решение всегда за вами. Напишите в комментариях, будете ли рассматривать Motorola Moto Edge 50 Neo до покупки. Обязательно посмотрите видеообзор: возможно, оно поможет вам определиться. До встречи!

Плюсы:

Компактные габариты;

влагозащита IP68 и стандарт MIL-STD-810H;

линейный вибромотор;

практичный плоский экран;

стильные расцветки корпуса;

технология eSIM;

покрытие из экокожи;

матрица LTPO P-OLED;

разрешение экрана 1.5K и пиковая яркость 3000 нит;

низкий ШИМ;

нормальная игровая производительность;

есть версия на 12/512 ГБ;

5 лет обновлений ОС;

крутые камеры;

нет проблем с автономностью;

проводная зарядка на 67 Вт;

беспроводная зарядка.

Минусы:

Отсутствует блок питания в комплекте;

пластиковый каркас;

устаревшие стандарты памяти;

стекло Corning Gorilla Glass 3

мало фишек ИИ;

нет записи видео в 4K с 60 кадрами/сек.

Motorola Edge 50 Neo

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Видеообзор