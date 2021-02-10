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Обзор Motorola Moto G84 – достойный бюджетник, но минус есть

04.01.2024 133 0

Здравствуйте, друзья! Мы снова спешим к вам с обзором нового недорого смартфона, и сегодня это будет Motorola Moto G84, находившийся в рамках бюджетного сегмента и предлагающий неплохие характеристики. Популярность доступных смартфонов достаточно высокая среди пользователей, поэтому всегда интересно обозревать такие устройства.

 

В отдельном материале мы уже недавно рассказывали о Moto G54 (Power Edition) , и тогда это оказалось немного разочарованием. Эта модель не смогла удивить нас. Давайте узнаем, что предлагает Motorola Moto G84, поскольку он стоит дороже и возможно параметры будут круче. Найдите уютное место и начинайте читать читать обзор Motorola Moto G84.

 

Обзор Motorola Moto G84

 

Обзор Motorola Moto G84 – достойный бюджетник, но минус есть

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн

Дисплей

Процессор, память и ОС

Камеры

Автономность

Цена, конкуренты и выводы

Видеообзор ﻿

 

Технические характеристики

Матрица:

P-OLED

Разрешение экрана:

1080 x 2400 пикселей

Диагональ:

6.5″

Другие параметры экрана:

Частота обновления – 120 Гц, пиковая яркость – 1300 нит, плотность пикселей – 405 ppi

Материалы корпуса:

Пластик (+ экокожа в некоторых вариантах)

Габариты:

160 x 74.4 x 7.6 мм при весе 166.8 грамм

Защита:

IP54 (защита от пыли и брызг)

Процессор:

6-нанометровый Qualcomm Snapdragon 695 5G

Количество ядер:

Два ядра Kryo 660 Gold с тактовой частотой 2.2 ГГц + 6 ядер Kryo 660 Silver с тактовой частотой 1.7 ГГц

Графический ускоритель:

Adreno 619

Варианты памяти:

12/256 ГБ

Операционная система:

Android 13

Основная камера:

Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.9, размер матрицы 1/1.5", размер пикселя 1.0µm, разнонаправленный PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация);

Сверхширокоугольный модуль: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, размер пикселя 1.12µm, размер матрицы 1/4.0", угол обзора 120˚, AF (автофокусировка)

Запись видео в 1080p@30/60fps

Фронтальная камера:

Разрешение 16 Мп, диафрагма f/2.5, размер пикселя 1.0µm

Запись видео в 1080p@60fps

Коммуникации:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO

Звук:

Стерео

Аккумулятор:

5000 мАч

Мощность зарядки:

30 Вт

Цена:

Около 9 999 грн

 

Вот мы и ознакомились с техническими характеристиками Motorola Moto G84 и можем сказать, что это хороший представитель бюджетного класса. К преимуществам отнесем P-OLED экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, защиту IP54, хорошую двойную камеру и аккумулятор с нормальной емкостью.

 

Но есть и негативные моменты, которые сразу бросаются в глаза. Один из таких – это процессор Qualcomm Snapdragon 695 5G, который совсем не заслуживает доверия в 2024 году. Железо очень слабое, поэтому оно покажет себя ожидаемо плохо в будущих тестах. Но давайте не будем затягивать и сразу перейдем к ближайшему знакомству с Motorola Moto G84.

 

Motorola Moto G84﻿

 

Комплектация

Скорее всего, сейчас вы почувствуете эффект дежавю, поскольку о комплектации смартфонов Moto мы рассказывали буквально в предыдущем обзоре. И, конечно, в сегодняшнем герое ничего не изменилось.

 

Комплектация Motorola Moto G84

 

Motorola Moto G84 пришел к нам в коробке рыжеватого цвета, выполненной из натуральных материалов. Внутри тоже не отыскать пластика. Вот такая крутая забота о природе.

 

Комплект поставки полноценный, в чем мы даже не сомневались. Это блок питания мощностью 30 Вт, кабель USB, скрепка, макулатура и прозрачный чехол. Здесь все стандартно и хорошо, поэтому уверенными шагами будем двигаться дальше.

 

Комплект поставки Motorola Moto G84

 

 

Дизайн, габариты, материалы корпуса

Самое время познакомиться с внешним видом Motorola Moto G84. Дизайн у нашего сегодняшнего героя достаточно простой, но не отталкивающий.

 

Предлагается три цвета с пафосными названиями Marshmallow Blue, Midnight Blue и Viva Magenta. Самая интересная расцветка – именно Viva Magenta. Говоря простым языком, это ярко-малиновый цвет, в котором Moto G84 выглядит вполне симпатично и молодежно. В такой расцветке смартфон не спутаешь с каким-нибудь Xiaomi, Samsung или realme.

 

Цвета Motorola Moto G84

 

Вариант Midnight Blue, как можно догадаться, самый скучный из этой тройки. Но есть пользователи, любящие классику и консерватизм, и им он подойдет.

 

С материалами корпуса чудес не произошло. Здесь старый добрый пластик: из него сделан что каркас, что сама задняя спинка. Но дополнительно есть покрытие из экокожи, и вот оно придает небольшую изюминку внешнему виду Motorola Moto G84. Следует отметить, что экокожа есть только в цветах Viva Magenta и Marshmallow Blu, а консервативный Midnight Blue получил просто гладкую пластиковую крышку.

 

Дизайн Motorola Moto G84

 

Габариты у Motorola Moto G84 стандартные – 160 x 74.4 x 7.6 мм при весе 166.8 грамм. Смартфон большой, но не выглядит и не чувствуется лопатой. Вес тоже в пределах разумного. В руке аппарат лежит удобно, здесь нет никаких нареканий. Сканер отпечатков пальцев скрывается под экраном, он работает исправно.

 

Сканер отпечатков пальцев Motorola Moto G84

 

Motorola Moto G84 получила символическую защиту от влаги и пыли по стандарту IP54. Конечно, ни о какой полноценной влагозащите и речь не идет, но легкие случайные брызги телефона не страшны. В бюджетном сегменте надеяться на большее мы и не смели.

 

Внешний вид Motorola Moto G84

 

Однозначно приятный момент – это поддержка карты памяти. Вы можете установить либо две nano-SIM, либо одну симку и microSDXC. В 2024 году возможность такого выбора радует. Есть и аудиоджек, который у большинства смартфонов стал уходить в прошлое. А eSIM не завезли, что огорчит многих пользователей.

 

Семь-слот Motorola Moto G84

 

Пожалуй, это все, что мы можем сказать о дизайне Motorola Moto G84. Выглядит смартфон аккуратно, присутствуют интересные расцветки, завезли IP54, а также аудиоджек и поддержку карты памяти. Конечно, хотелось бы видеть заднюю крышку из стекла, но по меркам Moto – это уже роскошь в недорогих телефонах.

 

Материалы корпуса Motorola Moto G84

 

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Дисплей

Далее обсудим экран Motorola Moto G84. Здесь установлен 6.5-дюймовый P-OLED дисплей с пиковой яркостью 1300 нит. Показатель яркости правда неплохой, и вы можете не беспокоиться, что в солнечную погоду возникнут проблемы с прочтением информации на экране.

 

Экран Motorola Moto G84

 

Частота обновления дисплея у Motorola Moto G84 привычная – 120 Гц. Как и на других телефонах бренда, в настройках можно выбрать фиксированную или адаптивную частоту. При этом, если выставлять фиксированную, есть только два варианта – 60 и 120 Гц.

 

Частота обновления экрана Motorola Moto G84

 

Постоянная частота 90 Гц отсутствует. Мы всегда рекомендуем выбирать адаптивную частоту и таким образом предоставить системе возможность самостоятельно определять, сколько герц нужно для конкретных сценариев.

 

У Moto G84 никаких проблем с ШИМом. Вот такие показатели мы получили:

  • 100% – 4%
  • 75% – 4.5%
  • 50% – 6.5%
  • 35% – 10.4%
  • 25% – 7.2%
  • 10% – 13.9%
  • 0% – 13.1%

 

ШИМ Motorola Moto G84

 

Цветопередача экрана больших вопросов не вызывает, но все равно есть заметный синий оттенок. Это проблема многих мобильных устройств бренда. Оттенки можно подкрутить в настройках и слегка убрать этот заметный холодный подтон. В остальном цветопередача нормальная, экран в меру контрастный и яркий.

 

Цветопередача Motorola Moto G84

 

К сожалению, без минусов не обошлось. Дисплей Motorola Moto G84 не поддерживает режимы HDR и Dolby Vision, и это серьезное упущение. Многие бюджетники могут похвастаться наличием данных технологий, и Moto отрицательно выделяется на их фоне. Серьезная ли это проблема – нет, но не обратить на нее внимание нельзя.

 

Процессор, память и ОС

Ну, друзья, мы приближаемся к главному разочарованию этого обзора. Конечно, речь пойдет о производительности Motorola Moto G84, внушающей серьезные опасения. Телефон получил процессор Qualcomm Snapdragon 695 5G, выпущенный еще в далеком 2021 году. Все бы ничего, но уже тогда это решение считалось слабым и малопроизводительным.

 

Производительность Motorola Moto G84

 

Snapdragon 695 5G можно отнести даже не к начально-среднему, а к начальному уровню. На его фоне средний MediaTek Dimensity 1080 выглядит чуть ли не флагманским.

 

И напомним, что Motorola Moto G84 не слишком бюджетный, его цена находится в пределах 9-10 тысяч грн. За эти деньги можно найти множество моделей с более производительным железом, но о конкурентах поговорим позже.

 

Процессор Motorola Moto G84

 

Сейчас вернемся к Qualcomm Snapdragon 695 5G и посмотрим, сколько он набирает у Geekbench и AnTuTu. В первом тесте Motorola Moto G 84 проигрывает даже дешевому Redmi 12 5G, а во втором показывает результаты гораздо хуже, чем Samsung Galaxy A34 и Redmi Note 12 Pro 5G. Да, эти телефоны стоят дороже, но разницу в цене нельзя назвать огромной.

 

Интерфейс Motorola Moto G84

 

На самом деле, выбор процессоров в бюджетном сегменте очень большой – это MediaTek Dimensity 1080, Dimensity 8020 и 8050, Qualcomm Snapdragon 778G и 778G+, Snapdragon 4 Gen 2. Реально есть где разгуляться, но Moto решили выбрать для своего устройства устаревший Snapdragon 695 5G ﻿.

 

Программное обеспечение Motorola Moto G84

 

Нет смысла говорить, что во всех более-менее требовательных игрушках смартфон будет ужасающе глючить. Вы и сами это прекрасно понимаете. В обычном повседневном использовании дела будут лучше, но через несколько лет даже там начнутся проблемы.

 

Быстродействие Motorola Moto G84

 

С вариантами памяти Motorola Moto G84 все относительно нормально. Вернее, с одним вариантом, поскольку производитель позволил добавить только одну модификацию на 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Такого объема достаточно в недорогом аппарате, но типы используются устаревшие и низкоскоростные – UFS 2.2 и LPDDR4x.

 

Как работает Motorola Moto G84

 

Программное обеспечение у Motorola Moto G84 такое же, как у всех смартфонов бренда. Здесь без изменений: операционная система Android 13 с некоторыми фирменными функциями.

 

Операционная система Motorola Moto G84

 

Motorola Moto G84﻿

 

Камеры

Хотя мы и расстроились из-за плохой производительности Motorola Moto G84, но давайте дадим этому смартфону еще один шанс и обсудим камеры. Здесь заявлен малоизвестный главный модуль Samsung ISOCELL S5KGN9 на 50 Мп с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный Samsung ISOCELL S5K4H7AF на 8 Мп с автофокусировкой.

 

Камеры Motorola Moto G84

 

Как обычно, сначала рассматриваем дневные снимки на главный сенсор Motorola Moto G84. Результаты вполне неплохие: нормальный динамический диапазон и детализация, приятная цветопередача, но чуть-чуть не хватает резкости. В некоторых сценариях можно увидеть легкие шумы. В общем, фотки достойны своего ценового сегмента и не уступают конкурентам.

 

Как фотографирует Motorola Moto G84 днем

Как фотографирует Motorola Moto G84 днем

 

Ночная съемка на Motorola Moto G84 тоже нормальна. Фото в меру яркие и детализированные, с хорошим контрастом и хорошей детализацией. Рекомендуется использовать специальный ночной режим для повышения яркости и детализации снимков.

 

Как фотографирует Motorola Moto G84 ночью

Как фотографирует Motorola Moto G84 ночью

Как фотографирует Motorola Moto G84 ночью

Как фотографирует Motorola Moto G84 ночью

 

Теперь сверхширокоугольный модуль. Здесь также изображения приемлемые, но по краям все равно есть шумы и размытость. Но мы не можем требовать большего от бюджетника.

 

Ночью снимки на ультраширик хуже, появляется большое количество шумов и не хватает резкости. Но пользоваться можно, ничего критичного.

 

Как мы уже говорили, Motorola Moto G84 оснащен ультрашириком с автофокусировкой. И благодаря ей есть возможность создавать макросъемки. Напомним, что отдельный модуль для макро здесь не предусмотрен, но он и не нужен. Ультраширик с этой задачей справляется отлично, качество макроснимков однозначно радует.

 

Макросъемки на Motorola Moto G84

Макросъемки на Motorola Moto G84

Макросъемки на Motorola Moto G84

Макросъемки на Motorola Moto G84

 

Видео Motorola Moto G84 умеет записывать только в 1080p, но хоть есть 60 fps. Запись в 4K отсутствует, и винить в этом следует слабый процессор. Но и у 1080p@60fps качество видеороликов приличное. И цвета яркие, и детализация нормальная, и звук пишет хорошо.

 

Как Motorola Moto G84 записывает видео

Как Motorola Moto G84 записывает видео

 

Нам осталось рассмотреть только переднюю камеру. Здесь 16-мегапиксельный сенсор и фоткает он очень круто. Селфи получаются с отличной детализацией, скинтон точный, размытие заднего фона работает правильно.

 

Фронтальная камера Motorola Moto G84

Фронтальная камера Motorola Moto G84

 

Но огорчает запись видео на фронталку только в 1080p@30fps. Это очень ограниченное разрешение и многого от него ждать не стоит.

 

Фронтальная камера Motorola Moto G84

 

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Автономность

Вот мы и добрались до времени автономной работы Motorola Moto G84. Емкость батареи стандартная – 5000 мАч, к которым мы уже давно привыкли. Скажем, что всегда говорим о телефонах с такой емкостью батареи – рассчитывайте на полтора-два дня работы при умеренном использовании.

 

Блок питания Motorola Moto G84

 

Мощность зарядки Motorola Moto G84 совсем небольшая – всего 30 Вт. Опять же это невыгодно отличает этот смартфон от конкурентов.

 

Цена, конкуренты и выводы

Вот мы и добрались до финала обзора, друзья. Цена на Motorola Moto G84 в Украине стартует примерно с 8 880 грн, но чаще всего эту модель можно найти в продаже за 9 999 грн. И поверьте, в этом ценовом сегменте не обошлось без достойных конкурентов.

 

Плюсы и минусы Motorola Moto G84

 

Одним из самых подходящих соперников можно считать Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Цена у него практична такая же, как у Moto, но характеристики гораздо лучше. Здесь и экран с поддержкой HDR10+ и Dolby Vision и нормальный процессор Dimensity 1080 и зарядка на 67 Вт. Единственный момент – памяти в базовой модификации меньше.

 

Конкуренты Motorola Moto G84

 

Далее следуют Poco X5 и Poco X5 Pro. Это две отличные модели, и выбрать подходящую вы можете, исходя из собственного бюджета. Оба смартфона считаются бюджетными и очень хорошими своей ценой. Вот только обратите внимание: у Poco X5 используется такое же железо, как и у Moto G84. Поэтому если вам нужна более производительная «начинка», смотрите в сторону Poco X5 Pro с Snapdragon 778G 5G на борту.

 

Конкуренты Motorola Moto G84

 

Несколько дороже можно выбрать Samsung Galaxy A34 из Exynos 1380 или MediaTek Dimensity 1080 (в зависимости от версии). Еще советуем присмотреться к Realme 11 5G, у которого установлен чип Dimensity 6100+. Ну и самый бюджетный вариант – Redmi 12 5G c процессором Snapdragon 4 Gen 2, который находится примерно на одном уровне с Snapdragon 695 5G, но является более свежим решением.

 

Конкуренты Motorola Moto G84

 

Итак, что у нас выходит. Motorola Moto G84 – однозначно хороший смартфон, который можно похвалить за отличный экран, защиту IP54, нормальные камеры и хорошую автономность. Единственный серьезный недостаток заключается в железе, но если вы не играете в игры и не собираетесь покупать телефон на пять лет вперед, проблем с производительностью Moto G84 у вас не возникнет.

 

Motorola Moto G84﻿

 

Да, у этого смартфона много соперников, и некоторые оказываются значительно лучше по определенным характеристикам. Но списывать Moto G84 со счетов тоже не стоит. Это вполне конкурентноспособная модель. Moto G84 понравился нам больше, чем его младший брат G54.

 

А что вы думаете о сегодняшнем смартфоне? Обязательно делитесь своим мнением в комментариях, а мы будем на этом прощаться. До встречи!

 

Плюсы:

  • полноценная комплектация;
  • интересные цвета;
  • есть версии с покрытием из экокожи;
  • влагозащита IP54;
  • относительно небольшой вес;
  • качественный P-OLED экран с нормальной яркостью;
  • подэкранный сканер отпечатков пальцев;
  • поддерживается карта памяти;
  • есть аудиоджек;
  • базовая версия идет на 12/256 ГБ;
  • стабильное и многофункциональное ПО;
  • нормальная основная камера;
  • отличная фронталка;
  • ультраширик с автофокусировкой и возможностью делать макроснимки;
  • аккумулятор на 5000 мАч;
  • доступная цена.

 

Минусы:

  • полностью пластиковый корпус;
  • не поддерживается eSIM;
  • нужно самостоятельно настраивать цветопередачу экрана;
  • слабый процессор;
  • только один вариант памяти;
  • устаревшие стандарты ПЗУ и ОЗУ;
  • нет записи видео в 4K;
  • ультраширик плохо фотографирует ночью;
  • мощность зарядки всего 30 Вт.

 

Видеообзор

Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 04.01.2024
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Обзор Motorola Moto G84 – достойный бюджетник, но минус есть