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Здравствуйте, друзья! Мы снова спешим к вам с обзором нового недорого смартфона, и сегодня это будет Motorola Moto G84, находившийся в рамках бюджетного сегмента и предлагающий неплохие характеристики. Популярность доступных смартфонов достаточно высокая среди пользователей, поэтому всегда интересно обозревать такие устройства.

В отдельном материале мы уже недавно рассказывали о Moto G54 (Power Edition) , и тогда это оказалось немного разочарованием. Эта модель не смогла удивить нас. Давайте узнаем, что предлагает Motorola Moto G84, поскольку он стоит дороже и возможно параметры будут круче. Найдите уютное место и начинайте читать читать обзор Motorola Moto G84.

Обзор Motorola Moto G84 – достойный бюджетник, но минус есть

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн

Дисплей

Процессор, память и ОС

Камеры

Автономность

Цена, конкуренты и выводы

Видеообзор ﻿

Технические характеристики

Матрица: P-OLED Разрешение экрана: 1080 x 2400 пикселей Диагональ: 6.5″ Другие параметры экрана: Частота обновления – 120 Гц, пиковая яркость – 1300 нит, плотность пикселей – 405 ppi Материалы корпуса: Пластик (+ экокожа в некоторых вариантах) Габариты: 160 x 74.4 x 7.6 мм при весе 166.8 грамм Защита: IP54 (защита от пыли и брызг) Процессор: 6-нанометровый Qualcomm Snapdragon 695 5G Количество ядер: Два ядра Kryo 660 Gold с тактовой частотой 2.2 ГГц + 6 ядер Kryo 660 Silver с тактовой частотой 1.7 ГГц Графический ускоритель: Adreno 619 Варианты памяти: 12/256 ГБ Операционная система: Android 13 Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.9, размер матрицы 1/1.5", размер пикселя 1.0µm, разнонаправленный PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный модуль: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, размер пикселя 1.12µm, размер матрицы 1/4.0", угол обзора 120˚, AF (автофокусировка) Запись видео в 1080p@30/60fps Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, диафрагма f/2.5, размер пикселя 1.0µm Запись видео в 1080p@60fps Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO Звук: Стерео Аккумулятор: 5000 мАч Мощность зарядки: 30 Вт Цена: Около 9 999 грн

Вот мы и ознакомились с техническими характеристиками Motorola Moto G84 и можем сказать, что это хороший представитель бюджетного класса. К преимуществам отнесем P-OLED экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, защиту IP54, хорошую двойную камеру и аккумулятор с нормальной емкостью.

Но есть и негативные моменты, которые сразу бросаются в глаза. Один из таких – это процессор Qualcomm Snapdragon 695 5G, который совсем не заслуживает доверия в 2024 году. Железо очень слабое, поэтому оно покажет себя ожидаемо плохо в будущих тестах. Но давайте не будем затягивать и сразу перейдем к ближайшему знакомству с Motorola Moto G84.

Motorola Moto G84

Комплектация

Скорее всего, сейчас вы почувствуете эффект дежавю, поскольку о комплектации смартфонов Moto мы рассказывали буквально в предыдущем обзоре. И, конечно, в сегодняшнем герое ничего не изменилось.

Motorola Moto G84 пришел к нам в коробке рыжеватого цвета, выполненной из натуральных материалов. Внутри тоже не отыскать пластика. Вот такая крутая забота о природе.

Комплект поставки полноценный, в чем мы даже не сомневались. Это блок питания мощностью 30 Вт, кабель USB, скрепка, макулатура и прозрачный чехол. Здесь все стандартно и хорошо, поэтому уверенными шагами будем двигаться дальше.

Дизайн, габариты, материалы корпуса

Самое время познакомиться с внешним видом Motorola Moto G84. Дизайн у нашего сегодняшнего героя достаточно простой, но не отталкивающий.

Предлагается три цвета с пафосными названиями Marshmallow Blue, Midnight Blue и Viva Magenta. Самая интересная расцветка – именно Viva Magenta. Говоря простым языком, это ярко-малиновый цвет, в котором Moto G84 выглядит вполне симпатично и молодежно. В такой расцветке смартфон не спутаешь с каким-нибудь Xiaomi, Samsung или realme.

Вариант Midnight Blue, как можно догадаться, самый скучный из этой тройки. Но есть пользователи, любящие классику и консерватизм, и им он подойдет.

С материалами корпуса чудес не произошло. Здесь старый добрый пластик: из него сделан что каркас, что сама задняя спинка. Но дополнительно есть покрытие из экокожи, и вот оно придает небольшую изюминку внешнему виду Motorola Moto G84. Следует отметить, что экокожа есть только в цветах Viva Magenta и Marshmallow Blu, а консервативный Midnight Blue получил просто гладкую пластиковую крышку.

Габариты у Motorola Moto G84 стандартные – 160 x 74.4 x 7.6 мм при весе 166.8 грамм. Смартфон большой, но не выглядит и не чувствуется лопатой. Вес тоже в пределах разумного. В руке аппарат лежит удобно, здесь нет никаких нареканий. Сканер отпечатков пальцев скрывается под экраном, он работает исправно.

Motorola Moto G84 получила символическую защиту от влаги и пыли по стандарту IP54. Конечно, ни о какой полноценной влагозащите и речь не идет, но легкие случайные брызги телефона не страшны. В бюджетном сегменте надеяться на большее мы и не смели.

Однозначно приятный момент – это поддержка карты памяти. Вы можете установить либо две nano-SIM, либо одну симку и microSDXC. В 2024 году возможность такого выбора радует. Есть и аудиоджек, который у большинства смартфонов стал уходить в прошлое. А eSIM не завезли, что огорчит многих пользователей.

Пожалуй, это все, что мы можем сказать о дизайне Motorola Moto G84. Выглядит смартфон аккуратно, присутствуют интересные расцветки, завезли IP54, а также аудиоджек и поддержку карты памяти. Конечно, хотелось бы видеть заднюю крышку из стекла, но по меркам Moto – это уже роскошь в недорогих телефонах.

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Дисплей

Далее обсудим экран Motorola Moto G84. Здесь установлен 6.5-дюймовый P-OLED дисплей с пиковой яркостью 1300 нит. Показатель яркости правда неплохой, и вы можете не беспокоиться, что в солнечную погоду возникнут проблемы с прочтением информации на экране.

Частота обновления дисплея у Motorola Moto G84 привычная – 120 Гц. Как и на других телефонах бренда, в настройках можно выбрать фиксированную или адаптивную частоту. При этом, если выставлять фиксированную, есть только два варианта – 60 и 120 Гц.

Постоянная частота 90 Гц отсутствует. Мы всегда рекомендуем выбирать адаптивную частоту и таким образом предоставить системе возможность самостоятельно определять, сколько герц нужно для конкретных сценариев.

У Moto G84 никаких проблем с ШИМом. Вот такие показатели мы получили:

100% – 4%

75% – 4.5%

50% – 6.5%

35% – 10.4%

25% – 7.2%

10% – 13.9%

0% – 13.1%

Цветопередача экрана больших вопросов не вызывает, но все равно есть заметный синий оттенок. Это проблема многих мобильных устройств бренда. Оттенки можно подкрутить в настройках и слегка убрать этот заметный холодный подтон. В остальном цветопередача нормальная, экран в меру контрастный и яркий.

К сожалению, без минусов не обошлось. Дисплей Motorola Moto G84 не поддерживает режимы HDR и Dolby Vision, и это серьезное упущение. Многие бюджетники могут похвастаться наличием данных технологий, и Moto отрицательно выделяется на их фоне. Серьезная ли это проблема – нет, но не обратить на нее внимание нельзя.

Процессор, память и ОС

Ну, друзья, мы приближаемся к главному разочарованию этого обзора. Конечно, речь пойдет о производительности Motorola Moto G84, внушающей серьезные опасения. Телефон получил процессор Qualcomm Snapdragon 695 5G, выпущенный еще в далеком 2021 году. Все бы ничего, но уже тогда это решение считалось слабым и малопроизводительным.

Snapdragon 695 5G можно отнести даже не к начально-среднему, а к начальному уровню. На его фоне средний MediaTek Dimensity 1080 выглядит чуть ли не флагманским.

И напомним, что Motorola Moto G84 не слишком бюджетный, его цена находится в пределах 9-10 тысяч грн. За эти деньги можно найти множество моделей с более производительным железом, но о конкурентах поговорим позже.

Сейчас вернемся к Qualcomm Snapdragon 695 5G и посмотрим, сколько он набирает у Geekbench и AnTuTu. В первом тесте Motorola Moto G 84 проигрывает даже дешевому Redmi 12 5G, а во втором показывает результаты гораздо хуже, чем Samsung Galaxy A34 и Redmi Note 12 Pro 5G. Да, эти телефоны стоят дороже, но разницу в цене нельзя назвать огромной.

На самом деле, выбор процессоров в бюджетном сегменте очень большой – это MediaTek Dimensity 1080, Dimensity 8020 и 8050, Qualcomm Snapdragon 778G и 778G+, Snapdragon 4 Gen 2. Реально есть где разгуляться, но Moto решили выбрать для своего устройства устаревший Snapdragon 695 5G ﻿.

Нет смысла говорить, что во всех более-менее требовательных игрушках смартфон будет ужасающе глючить. Вы и сами это прекрасно понимаете. В обычном повседневном использовании дела будут лучше, но через несколько лет даже там начнутся проблемы.

С вариантами памяти Motorola Moto G84 все относительно нормально. Вернее, с одним вариантом, поскольку производитель позволил добавить только одну модификацию на 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Такого объема достаточно в недорогом аппарате, но типы используются устаревшие и низкоскоростные – UFS 2.2 и LPDDR4x.

Программное обеспечение у Motorola Moto G84 такое же, как у всех смартфонов бренда. Здесь без изменений: операционная система Android 13 с некоторыми фирменными функциями.

Motorola Moto G84

Камеры

Хотя мы и расстроились из-за плохой производительности Motorola Moto G84, но давайте дадим этому смартфону еще один шанс и обсудим камеры. Здесь заявлен малоизвестный главный модуль Samsung ISOCELL S5KGN9 на 50 Мп с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный Samsung ISOCELL S5K4H7AF на 8 Мп с автофокусировкой.

Как обычно, сначала рассматриваем дневные снимки на главный сенсор Motorola Moto G84. Результаты вполне неплохие: нормальный динамический диапазон и детализация, приятная цветопередача, но чуть-чуть не хватает резкости. В некоторых сценариях можно увидеть легкие шумы. В общем, фотки достойны своего ценового сегмента и не уступают конкурентам.

Ночная съемка на Motorola Moto G84 тоже нормальна. Фото в меру яркие и детализированные, с хорошим контрастом и хорошей детализацией. Рекомендуется использовать специальный ночной режим для повышения яркости и детализации снимков.

Теперь сверхширокоугольный модуль. Здесь также изображения приемлемые, но по краям все равно есть шумы и размытость. Но мы не можем требовать большего от бюджетника.

Ночью снимки на ультраширик хуже, появляется большое количество шумов и не хватает резкости. Но пользоваться можно, ничего критичного.

Как мы уже говорили, Motorola Moto G84 оснащен ультрашириком с автофокусировкой. И благодаря ей есть возможность создавать макросъемки. Напомним, что отдельный модуль для макро здесь не предусмотрен, но он и не нужен. Ультраширик с этой задачей справляется отлично, качество макроснимков однозначно радует.

Видео Motorola Moto G84 умеет записывать только в 1080p, но хоть есть 60 fps. Запись в 4K отсутствует, и винить в этом следует слабый процессор. Но и у 1080p@60fps качество видеороликов приличное. И цвета яркие, и детализация нормальная, и звук пишет хорошо.

Нам осталось рассмотреть только переднюю камеру. Здесь 16-мегапиксельный сенсор и фоткает он очень круто. Селфи получаются с отличной детализацией, скинтон точный, размытие заднего фона работает правильно.

Но огорчает запись видео на фронталку только в 1080p@30fps. Это очень ограниченное разрешение и многого от него ждать не стоит.

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Автономность

Вот мы и добрались до времени автономной работы Motorola Moto G84. Емкость батареи стандартная – 5000 мАч, к которым мы уже давно привыкли. Скажем, что всегда говорим о телефонах с такой емкостью батареи – рассчитывайте на полтора-два дня работы при умеренном использовании.

Мощность зарядки Motorola Moto G84 совсем небольшая – всего 30 Вт. Опять же это невыгодно отличает этот смартфон от конкурентов.

Цена, конкуренты и выводы

Вот мы и добрались до финала обзора, друзья. Цена на Motorola Moto G84 в Украине стартует примерно с 8 880 грн, но чаще всего эту модель можно найти в продаже за 9 999 грн. И поверьте, в этом ценовом сегменте не обошлось без достойных конкурентов.

Одним из самых подходящих соперников можно считать Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Цена у него практична такая же, как у Moto, но характеристики гораздо лучше. Здесь и экран с поддержкой HDR10+ и Dolby Vision и нормальный процессор Dimensity 1080 и зарядка на 67 Вт. Единственный момент – памяти в базовой модификации меньше.

Далее следуют Poco X5 и Poco X5 Pro. Это две отличные модели, и выбрать подходящую вы можете, исходя из собственного бюджета. Оба смартфона считаются бюджетными и очень хорошими своей ценой. Вот только обратите внимание: у Poco X5 используется такое же железо, как и у Moto G84. Поэтому если вам нужна более производительная «начинка», смотрите в сторону Poco X5 Pro с Snapdragon 778G 5G на борту.

Несколько дороже можно выбрать Samsung Galaxy A34 из Exynos 1380 или MediaTek Dimensity 1080 (в зависимости от версии). Еще советуем присмотреться к Realme 11 5G, у которого установлен чип Dimensity 6100+. Ну и самый бюджетный вариант – Redmi 12 5G c процессором Snapdragon 4 Gen 2, который находится примерно на одном уровне с Snapdragon 695 5G, но является более свежим решением.

Итак, что у нас выходит. Motorola Moto G84 – однозначно хороший смартфон, который можно похвалить за отличный экран, защиту IP54, нормальные камеры и хорошую автономность. Единственный серьезный недостаток заключается в железе, но если вы не играете в игры и не собираетесь покупать телефон на пять лет вперед, проблем с производительностью Moto G84 у вас не возникнет.

Motorola Moto G84

Да, у этого смартфона много соперников, и некоторые оказываются значительно лучше по определенным характеристикам. Но списывать Moto G84 со счетов тоже не стоит. Это вполне конкурентноспособная модель. Moto G84 понравился нам больше, чем его младший брат G54.

А что вы думаете о сегодняшнем смартфоне? Обязательно делитесь своим мнением в комментариях, а мы будем на этом прощаться. До встречи!

Плюсы:

полноценная комплектация;

интересные цвета;

есть версии с покрытием из экокожи;

влагозащита IP54;

относительно небольшой вес;

качественный P-OLED экран с нормальной яркостью;

подэкранный сканер отпечатков пальцев;

поддерживается карта памяти;

есть аудиоджек;

базовая версия идет на 12/256 ГБ;

стабильное и многофункциональное ПО;

нормальная основная камера;

отличная фронталка;

ультраширик с автофокусировкой и возможностью делать макроснимки;

аккумулятор на 5000 мАч;

доступная цена.

Минусы:

полностью пластиковый корпус;

не поддерживается eSIM;

нужно самостоятельно настраивать цветопередачу экрана;

слабый процессор;

только один вариант памяти;

устаревшие стандарты ПЗУ и ОЗУ;

нет записи видео в 4K;

ультраширик плохо фотографирует ночью;

мощность зарядки всего 30 Вт.

Видеообзор