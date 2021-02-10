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Привет, друзья! Мы продолжаем делать обзоры топовых камерофонов, которые можно приобрести в 2023 году. Недавно мы говорили о Xiaomi 13 Ultra, который получил просто шикарный набор камер. А сегодня речь пойдет о его конкуренте – Oppo Find X6 Pro. Это такой же крутой флагман с дорогими материалами корпуса, великолепным экраном, мощной «начинкой» и камерами самого высокого уровня.

Флагманские мобильные устройства обозревать всегда очень интересно, как и делать сравнение между двумя топовыми моделями. Поэтому устраивайтесь поудобнее, берите что-нибудь вкусненькое и приступайте к чтению обзора Oppo Find X6 Pro.

Обзор OPPO Find X6 Pro – это лучший камерофон в мире!﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, габариты и материалы корпуса

Качество экрана

Производительность и память

Программное обеспечение

Камеры и фото- и видеосъемка

Коммуникации

Время автономной работы

Цена

Выводы

Видеообзор ﻿

Технические характеристики

Матрица: LTPO3 AMOLED Диагональ экрана: 6.82″ Разрешение экрана: 1440 x 3168 пикселей Другие параметры дисплея: Частота обновления – 120 Гц, поддержка Dolby Vision и HDR10+, распознавание 1 миллиарда цветов, стандартная яркость – 800 нит, пиковая яркость – 2500 нит, пиковая яркость (HBM) – 1500 нит, плотность пикселей – 510 ppi Габариты: 164.8 x 76.2 x 9.1 мм при весе 216 г Материалы корпуса: Алюминиевый каркас, стеклянная задняя крышка + вставка из экокожи в одном варианте Цвета: Черный, зеленый, светло-коричневый Защита: IP68 – от пыли и воды (погружение на глубину до 1.5 метра в течение 30 минут), стекло Gorilla Glass Victus 2 на экране и Gorilla Glass 5 на задней панели Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X3 с тактовой частотой 3.2 ГГц + два ядра Cortex-A715 с тактовой частотой 2.8 ГГц + два ядра Cortex-A710 с тактовой частотой 2.8 ГГц + три ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 2.0 ГГц Графический ускоритель: Adreno 740 Варианты памяти: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ Стандарты памяти: UFS 4.0 (флэш-память), LPDDR5X (оперативная) Основная камера: Основной модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, сенсор 23mm, размер матрицы 1.0"-type, размер пикселя 1.6µm, разнонаправленный PDAF (фазовый автофокус), лазерный автофокус, OIS (оптическая стабилизация); Перископный телефото модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/2.6, размер матрицы 1/1.56", размер пикселя 1.0µm, 2.8-кратный оптический зум, разнонаправленный PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 15mm, угол обзора 110˚, размер матрицы 1/1.56", размер пикселя 1.0µm, разнонаправленный PDAF (фазовый автофокус) Дополнительно: видеозапись в максимальном качестве 4K@/60fps, наличие функции Hasselblad Color Calibration, поддержка HDR Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп, диафрагма f/2.4, сенсор 21mm, размер матрицы 1/2.74", размер пикселя 0.8µm, PDAF (фазовый автофокус) Запись видео в 4K@30fps Коммуникации: Wi-Fi 6e/7, Bluetooth 5.3, NFC, ИК-порт, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS Звук: Стерео Аккумулятор: 5000 мАч Мощность зарядки: Проводная – 100 Вт (до 45% за 10 минут, до 100% за 30 минут), беспроводная – 50 Вт (до 50% за 22 минуты, до 100% за 51 минуту), реверсивная беспроводная – 10 Вт Цена: От $832

Вот такие характеристики показывает нам Oppo Find X6 Pro. Здесь типичные для флагмана параметры: крутой дисплей с поддержкой LTPO и высоким разрешением, топовое железо, три великолепных камеры и мощная зарядка. И, конечно же, ценник в 800 долларов, который можно считать более или менее адекватным при таком наборе технических характеристик.

С полными техническими характеристиками Oppo Find X6 Pro вы можете ознакомиться на сайте e-Katalog. Также функционал этого сайта позволяет сравнить Oppo Find X6 Pro с основными конкурентами – Xiaomi 13 Ultra, Vivo X90 Pro+, Samsung Galaxy S23 Ultra и Google Pixel 7 Pro.

OPPO Find X6 Pro

Комплектация

Подробный обзор Oppo Find X6 Pro по традиции начинается с комплекта поставки. Смартфон приходит к вам в черной симпатичной коробке, но это не так интересно, как начинка комплекта.

Вместе с Oppo Find X6 Pro покупатель получает зарядное устройство мощностью 100 Вт, USB-кабель Type-C, скрепку для SIM-лотка, макулатуру и интересный чехол, сделанный под кожу. Да-да, это не прозрачный силиконовый пенальчик сомнительного качества, а симпатичная накладка, которая выглядит почти премиально. Конечно, толщины смартфону такой чехол прибавляет. И это не слишком приятно, ведь Oppo Find X6 Pro и так далеко не худой.

Дизайн, габариты и материалы корпуса

Раз уж заговорили об эргономике Oppo Find X6 Pro, то продолжим эту тему. Габариты нашего сегодняшнего гостя поражают в плохом смысле этого слова: размеры составляют 164.8 x 76.2 x 9.1 при весе 216-218 граммов.

Мало того, что смартфон тяжелый и толстый, да еще и огромный блок камер смещает центр тяжести. Когда держишь аппарат в руках, указательный палец постоянно упирается в камеры. Приноровиться можно, и впоследствии дискомфорт будет не так остро ощущаться. Но до того момента, пока вы не возьмете в руки какой-нибудь «нормальный» смартфон по типу Xiaomi 13.

В общем, эргономика у Oppo Find X6 Pro страдает так же, как и у конкурентов. Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 12S Ultra и другие топовые флагманы ничем не лучше. Но если хотите крутые камеры, с этим придется смириться. Ведь профессиональные сенсоры и тонкий корпус – понятия несовместимые.

Раздражающий блок камер огромных размеров можно немного скрыть с помощью чехла. Но, как мы уже говорили, тогда просто весь телефон станет еще толще. Такое чувство, что еще немного – и смартфон просто лопнет, ей-богу.

Ладно, уже поняли, что с размерами все грустно, но может хоть внешний вид Oppo Find X6 Pro привлекательный? Да не очень. Опять же шайба на задней панели портит все впечатления. Она еще и имеет толстый блестящий ободок, который бросается в глаза. Производитель хотел этим отметить премиальность смартфона, но получилось как-то наоборот.

Цветовых вариантов всего три – строгий черный, зеленый и светло-коричневый.

Как раз в светло-коричневом варианте на верхней части крышки имеется вставка из экокожи. Выглядит специфически, но это дело вкуса. Именно в этом цвете смартфон еще толще.

Передняя панель Oppo Find X6 Pro претензий не вызывает. Прекрасно видно, что это топовое устройство: максимально тонкие рамки и закругленный дисплей.

Кстати, экран скруглен с обеих сторон достаточно сильно, и это не очень удобно. К примеру, у Samsung Galaxy S23 Ultra дисплей закруглен совсем немного, и это наталкивает на мысль, что вскоре компания вообще откажется от такого решения. Ведь тема скругленных экранов зашла не всем. Откажутся ли от нее китайцы – большой вопрос.

По другим параметрам у Oppo Find X6 Pro все на самом высоком уровне: алюминиевый каркас, влагозащита IP68 и даже наклеенная на экране пленка.

Карта памяти не поддерживается, как и e-SIM. Аудиоджека, конечно, тоже нет. Установить вы сможете только две nano-SIM, и этого вполне достаточно. Модификации памяти тоже царские, но о них поговорим чуть позже.

Сканер отпечатков пальцев, установленный под дисплеем Oppo Find X6 Pro, работает хорошо, но не идеально. Он точно проигрывает эталонному сканеру Vivo X90 Pro+. Но все равно результат радует.

Результаты дизайна Oppo Find X6 Pro следующие: телефон большой, тяжелый и неудобный, да и симпатичным его трудно назвать. Зато используются премиальные материалы корпуса, есть влагозащита, рамки вокруг дисплея минимальны. Видно, что это топовое устройство, но со своими минусами. Вряд ли кто-то останется в восторге от внешнего вида Oppo Find X6 Pro, но ничего не поделаешь, ведь камеры решают все.

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Качество экрана

Двигаемся дальше к дисплею Oppo Find X6 Pro. Экраном этого смартфона можно только восхищаться: разрешение 1440x3168 пикселей, наличие технологии LTPO3, частота обновления 120 Гц и пиковая яркость 2500 нит.

При этом экран крутой не только на бумаге, но и при реальном использовании. Цветопередача очень приятная и естественная. Конечно, при желании можно сделать картинку насыщеннее или наоборот спокойнее. Все эти параметры легко выкручиваются в настройках.

Благодаря частоте 120 Гц все летает, но советуем выставлять фиксированную частоту, а не адаптивную. Поскольку в адаптивном режиме вся плавность интерфейса может не раскрываться. Но нужно быть готовыми к тому, что фиксированные 120 Гц несколько активнее едят заряд батареи, чем адаптивный вариант.

С ШИМом тоже никаких проблем. Со всеми измерениями вы можете ознакомиться ниже (в левом столбце уровень яркости, в правом – процент ШИМа):

100% – 4%

75% - 5%

50% – 6%

35% – 11%

25% – 13%

10% – 19%.

Вот только учитывайте, что DC Dimming не работает автоматически. Подходящую функцию нужно включать самостоятельно в меню для разработчиков. Иначе ШИМ будет превышать норму.

От нас дисплей Oppo Find X6 Pro получает самую высокую оценку. Это правда отличный экран, один из лучших на рынке. Мы видим здесь примерно тот же уровень, что и у Xiaomi 13 Ultra. Это по-настоящему топовый результат, и в среднебюджетном сегменте таких дисплеев, к сожалению, не встретишь (возможно, небольшие исключения есть, но их немного).

Производительность и память

Теперь на очереди производительность Oppo Find X6 Pro. Здесь, в принципе, ничего нового и интересного, поскольку смартфон получил тот самый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Его мы уже видели во многих флагманах, поэтому, согласитесь, интерес подугас. Несмотря на крутое железо, супер результатов Oppo Find X6 Pro не показывает. Давайте по порядку.

Во время игры в Genshin Impact смартфон вел себя достойно. На максимальной настройке графики не было особых лагов, а корпус нагрелся за час игры до 44°C. А вот при загрузке кэша телефон выбросил фокус: нагрев составил 53°C, и приложение просто вылетело. Неприятный момент, в особенности для флагманского устройства.

С тестом на тротллинг Oppo Find X6 Pro тоже не особо справился. Рабочие ядра теряют до 40% своей производительности и через 50 минут теста получаем 250 гипсов. Видеочип показывает еще более плачевный результат. Так что хвалить чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в этом телефоне как-то не выходит. Производитель довольно плохо поработал над охлаждением чипа.

Но если вы не заядлый геймер, то проблем у вас не возникнет. В повседневном использовании при просмотре интернет-страниц, общении в мессенджерах, чтении новостей все работает идеально. Никакого нагрева. Он наблюдается только если активно заниматься фото- и видеосъемкой, говорить по видеосвязи или сильно нагружать аппарат в ужасную жару.

Геймерам мы однозначно рекомендуем присмотреться к другой модели. К счастью, сейчас на рынке множество отличных среднебюджетных девайсов, и они справляются с играми даже лучше распиаренных флагманов.

Представлены три модификации памяти: 12/256, 16/256 и 16/512 ГБ. Многим пользователям достаточно базовой версии. Во всех случаях используются новые стандарты памяти UFS 4.0 и LPDDR5X.

OPPO Find X6 Pro ﻿﻿

Программное обеспечение

А сейчас самое время поговорить о работе интерфейса и прошивке Oppo Find X6 Pro. Дело в том, что смартфон не выпускается для глобального или европейского рынка. Есть только китайская версия, и, соответственно, у нее на борту установлена китайская прошивка, с которой могут возникнуть некоторые трудности.

Если говорить обобщенно, то использовать Oppo Find X6 Pro с китайским программным обеспечением можно, и серьезных проблем не будет. Но нужно произвести некоторые подготовительные действия, поскольку из коробки все работает не совсем так, как хотелось бы.

Сразу при начальной настройке аппарата вы не сможете ввести данные от Google-аккаунта и перенести всю синхронизированную информацию. Это придется делать уже после настройки смартфона, что не очень удобно.

Google Play, браузер Chrome, Google Pay и другие приложения от Google можно загрузить из фирменного магазина и без проблем установить. Менеджер паролей работает, контакты загрузятся. С этим все хорошо.

А вот Google Discover не будет работать, как и Google Voice. По умолчанию установлен неизвестный нам голосовой помощник Breeno, и никакими манипуляциями его невозможно вырубить.

По умолчанию иконки популярных программ не выводятся в AOD. Для их отображения необходимо провести несколько дополнительных действий.

Также, конечно, в прошивке установлено множество китайских приложений, которые для нас абсолютно бесполезны. От большинства из них можно избавиться, но периодически китайщина будет все равно появляться, и это очень раздражает. Ну и не работает приложение Android Auto, которое для кого-то может быть очень важно.

А так, если не считать всех этих моментов, прошивка работает вполне нормально. Установлен стандартный интерфейс от холдинга BBK, к которому мы уже привыкли и у коготорого множество фанатов. Все быстро и четко, никаких подвисаний и багов.

И китайская прошивка имеет даже одно преимущество, о котором, думаю, все знают – возможность записи звонков. Это действительно полезная штука, и на глобалке ее не найти.

Если говорить о дальнейших обновлениях Oppo Find X6 Pro, то три-четыре года поддержки от производителя обеспечены. Достаточно неплохой показатель, если сравнивать с тем же Xiaomi, у которого срок обновления короче.

Итак, смириться с китайской прошивкой реально, но для этого придется приложить усилия. Не думайте, что сразу после распаковки вы сможете удобно воспользоваться мобильным устройством. Некоторых пользователей это остановит от покупки.

Камеры и фото- и видеосъемка

Настал черед поговорить о самом интересном в Oppo Find X6 Pro – его камере. Это главная фишка смартфона, поэтому этому параметру нужно уделить достаточно внимания.

Всего Oppo Find X6 Pro получил три модуля основной камеры. Если коротко, то это главный дюймовый сенсор с оптической стабилизацией, ультраширик с автофокусом и перископный телефото с оптическим 3-кратным зумом и оптической стабилизацией.

С развернутыми техническими характеристиками можно ознакомиться в таблице в начале статьи, а мы сразу переходим к реальному тестированию камер.

Дневные фото на основную камеру Oppo Find X6 Pro просто потрясающие. Это реально самый лучший результат, который можно увидеть с камеры телефона. И с детализацией все хорошо, и с динамическим диапазоном, и с работой с фоном. Если сравнивать с Xiaomi 13 Ultra, то этот смартфон немного проигрывает Oppo Find X6 Pro. Разница небольшая, но она есть.

Портретный режим тоже отрабатывает на 100%. Тон кожи передается очень точно и естественно. Даже при сложных условиях съемки результаты отличные. При размытии заднего фона нет ошибок, как это случалось у Xiaomi. В некоторых случаях даже необязательно использовать отдельный портретный режим, поскольку благодаря матрице и так присутствует эффект боке.

С ночной съемкой на главный модуль Oppo Find X6 Pro тоже справляется без проблем. Снимки максимально естественные и наиболее приближены к реальной картинке, в то время как другие китайцы и Пиксели пытаются выкрутить все на максималку.

Естественная цветопередача на Oppo Find X6 Pro наиболее приближена к Айфонам. Единственный момент – чрезмерная насыщенность, которая придется по вкусу не всем. Но серьезного перебора здесь нет, все в меру.

Ультраширик Oppo Find X6 Pro тоже отличный. Снимки смотрятся очень естественно и приятно. Но угол обзора немного меньше, чем у других топовых камерофонов, что не критично. Зато детализация на самом высоком уровне.

Благодаря сверхширокоугольному модулю можно создавать прикольные макросъемки и видео. Выглядит очень симпатично.

Зум объектив достойный, но немного проигрывает другим камерофонам. При дневной съемке даже при десятикратном увеличении получаем неплохие результаты.

При съемке видео момент переключения с ультраширика на зум объектив с максимальным приближением практически незаметен. Здесь все сделано очень хорошо благодаря слаженной работе гибридной стабилизации.

Вот только если сравнивать этот модуль у Oppo Find X6 Pro с Xiaomi 13 Ultra, то у последнего результаты гораздо более привлекательны. Сяоми демонстрирует уже совсем другой уровень и сравнивать с ним Oppo Find X6 Pro даже как-то неловко.





Пишет видео Oppo Find X6 Pro просто замечательно. Видеоролики записываются в максимальном качестве 4K с 30 или 60fps. И пусть вас не смущает, что нет записи в 8K, поскольку телефон и так демонстрирует отличные результаты.

Во многих сценариях даже не нужно включать портретный режим, потому что и так получаем мягкое и хорошее размытие заднего фона. Стабилизация отрабатывает на 100%, детализация отличная, шумов нет, автофокус выполняет свою задачу.

Это один из лучших результатов среди топовых Android-смартфонов, но если сравнивать с последними Айфонами, то Oppo Find X6 Pro все равно отстает.

Теперь несколько слов о передней камере Oppo Find X6 Pro. К селфи придраться невозможно: правильная передача оттенка кожи, отличная детализация, нет размытости, хороший оптический эффект боке.

Но все упирается в качество видео на переднюю камеру. Качество откровенно слабое, хотя звук пишет и неплохо. Если вы часто снимаете влаги или сторис, то останетесь недовольны полученной картинкой. Аналогичная ситуация наблюдалась и с Xiaomi 13 Ultra. Так что уже можно делать выводы, что мало какие камерофоны способны переплюнуть Айфоны с их шикарной фронталкой.

Итак, в качестве выводов можно сказать только одну фразу – фотографирует Oppo Find X6 Pro роскошно, особенно на основную камеру. Ультраширик и зум тоже на достойном уровне. Xiaomi 13 Ultra, возможно, немного превосходит Oppo Find X6 Pro в плане сверхширокоугольного модуля и зума, зато Oppo Find X6 Pro лучше по качеству основного сенсора.

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Коммуникации

Коммуникационные технологии и звук Oppo Find X6 Pro мы тоже не могли обойти сторой. Звучение качественное и громкое благодаря двум полноценным мультимедийным динамикам. Если сильно придраться, можно заметить, что качество звука у Oppo Find X6 Pro немного хуже, чем у Xiaomi 13 Ultra и Samsung Galaxy S23 Ultra, но это не критично.

Вибромотор у Oppo Find X6 Pro отличный, и его даже можно настраивать под свои предпочтения. Интенсивность вибрации изменить нельзя, зато на выбор предлагается два типа виброотлика – первый четкий как молоточек, второй более специфический и размазанный. Думаю, большинству понравится первый тип вибрации.

С остальными у Oppo Find X6 Pro тоже все в порядке. Имеется ИК-порт, модуль NFC спокойно работает даже в китайской прошивке. Поддерживаются все нужные бэнд 4G и даже 5G, так что проблем со скоростью мобильного интернета не будет.

Время автономной работы

Держит заряд Oppo Find X6 Pro неплохо. В нашем фирменном тесте автономности смартфон продержался 9 часов 42 минуты. Результат хороший, учитывая, что это флагманы, а они всегда немного проигрывали среднебюджетным аппаратам в плане времени работы.

При повседневном использовании можно рассчитывать на 7 часов работы экрана. Но отдельно стоит отметить быстрый разряд Oppo Find X6 Pro во время фото- и видеосъемки. Смартфон потребует подкормки уже через 2-3 часа фотосессии или час-полтора съемки видео. Так что в таком случае нужно держать под рукой повербанк.

Производитель заявляет, что после 1600 циклов зарядки аккумулятор смартфона потеряет не более 20% своей емкости. 1600 циклов зарядки – это примерно 4.5 года, и такой срок реально очень большой для батареи. Поэтому мы бы не советовали верить в это заявление.

Еще один немаловажный момент – большая мощность зарядки. Проводная зарядка идет на 100 Вт, беспроводная – 50 Вт. Вы можете сказать, что в этом нет ничего удивительного, это нормально для флагманского устройства. Но у того же Samsung Galaxy S23 Ultra проводная зарядка всего на 45 Вт, а беспроводная – 15 Вт.

Цена

Ну что, друзья, осталось озвучить цену, и можно подводить итоги по Oppo Find X6 Pro. В нашей стране смартфон официально не продается. Но его можно купить в надежном магазине Pixophone, и там примерно цена составляет 38 тысяч грн. В Китае цена на Oppo Find X6 Pro стартует с 832 долларов. Не сказать, что это шикарный прайс, но цена адекватная.

Еще раз повторяем, что речь идет о модели для китайского рынка, с китайской прошивкой. Подойдет ли вам такой вариант (а он достаточно специфичен) решайте сами.

OPPO Find X6 Pro ﻿﻿

Выводы

Oppo Find X6 Pro – это типичный представитель топовых флагманов. Большой, неудобный, не очень красивый, дорогой, но с премиальными материалами корпусами, офигенными камерами, отличным экраном и мощным железом. Все, что можно требовать от флагмана – у него есть. Прежде всего, это, конечно, крутые камеры, которые играют важнейшую роль в этой модели.

Поэтому рекомендуем вам отталкиваться от своих предпочтений. Если необходим телефон, который может заменить профессиональный фотоаппарат, то Oppo Find X6 Pro на эту роль подходит. В этом случае с габаритами и эргономикой придется смириться.

При всех остальных сценариях это не лучший выбор. В плане железа есть более оптимизированные девайсы, которые стоят дешевле. Дизайн и удобство использования по важности тоже далеко не на последнем месте, и у Oppo Find X6 Pro с этим серьезные проблемы. Поэтому лучше смотреть в сторону традиционных, так сказать, флагманов – Xiaomi 13, OnePlus 11, Samsung Galaxy S23+.

Ну и последний камень в огород Oppo Find X6 Pro – это китайская прошивка, которая оттолкнет от себя, мы уверены, многих пользователей. Согласитесь, что не очень круто купить смартфон стоимостью более 800 долларов и возиться с интерфейсом.

Но это наше мнение, а окончательное решение остается за вами. На этом мы заканчиваем наше знакомство с Oppo Find X6 Pro. Поделитесь своим мнением в комментариях по поводу этой новинки, а также смотрите видеообзор. До встречи!

Плюсы:

полноценная комплектация;

дорогие материалы корпуса;

влагозащита IP68;

очень яркий и качественный экран;

нормальный уровень ШИМа;

царские модификации памяти;

возможность записи звонков;

относительно длительное время поддержки от производителя;

отличная основная и сверхширокоугольная камера;

высокое качество видеозадних камер;

хорошие снимки на переднюю камеру;

громкий и качественный стереозвук;

настройка вибромотора;

нормальное время автономной работы;

100-ваттная проводная и 50-ваттная беспроводная зарядка;

адекватный для топового флагмана ценник.

Минусы:

большие габариты и вес;

специфический дизайн;

плохая эргономика;

не поддерживается e-SIM;

бывают проблемы с нагревом смартфона;

сильный троттлинг;

немного слабый зум объектив;

среднее качество видео на переднюю камеру;

китайская прошивка.

Видеообзор