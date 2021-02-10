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Привет, друзья. Сегодня будем обсуждать настоящий ТОП за свои деньги во флагманском сегменте. Если нужен крутой полноценный флагман, но при этом вы не готовы платить 700 или 900 евро, у меня для вас есть подходящая модель – это Realme GT5 Pro стоимостью примерно 460 долларов.

За эти деньги вы получаете топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, LTPO AMOLED экран с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, влагозащиту IP64, набор крутых камер и даже беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

У Realme GT5 Pro есть абсолютно все, что только можно требовать от топового мобильного устройства. При этом он стоит как среднебюджетник. Китайцы еще раз сделали настоящего зверя.

Обзор смартфона, сломавшего все стереотипы! Флагман за копейки!

Realme GT5 Pro выполнен в стиле всех последних китайских флагманов, и это легко можно определить по огромной шайбе. Решение специфическое и точно понравится далеко не всем. Как и изогнутый экран. Но здесь следует отметить, что при использовании особого дискомфорта из-за скругленных граней не возникает.

Каркас корпуса у Realme GT5 Pro алюминиевый, а задняя крышка выполнена из стекла. Телефон предлагается в трех цветах – черном, оранжевом и бежевом. Два последних варианта получили покрытие из экокожи. Материал не скользкий, но быстро загрязняется и собирает пыль, если говорить о бежевом цвете.

По размерам Realme GT5 Pro достаточно большой – 161.7 x 75.1 x 9.2 мм при весе 218 граммов. Радует степень защиты IP64, хоть это и не полноценная влагозащита. Внешний вид смартфона на любителя, зато начинка однозначно крутая.

6.78-дюймовый AMOLED экран Realme GT5 Pro с поддержкой LTPO может похвастаться разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. При реальном использовании получаем примерно 1700 нит.

Дисплей отличный, к нему точно не придерешься. Уровень ШИМа не превышает 21%, поэтому глаза не будут уставать. В плане экрана здесь все очень круто.

Как процессор Realme GT5 Pro использует самый мощный чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, и в синтетических тестах мы видим достаточно сильный троттлинг.

Но во время реальной игры в мощные игрушки все работает отлично: FPS держится на стабильно высоком уровне, а корпус нагревается максимум до 46 °C. Для требовательных игр Realme GT5 Pro точно подойдет.

Выбор модификаций у Realme GT5 Pro огромный – от 12/256 ГБ до 16 ГБ/1 ТБ. Уже из коробки телефон работает с Android 14 и фирменной прошивкой Realme UI 5.0.

Но главное преимущество этого красавца заключается даже не в процессоре, а в крутых камерах. Здесь установлен флагманский набор, благодаря которому можно получать фотки высокого качества.

Главный сенсор и перископное телефото на 50 Мп с оптической стабилизацией. Телевик оснащен 2.7-кратным оптическим зумом. Есть и ультраширик на 8 Мп.

Realme GT5 Pro умеет записывать видео как в 8K@24fps, так и в 4K@30/60fps. 32-мегапиксельная фронтальная камера тоже может похвастаться записью видео в 4K@30fps.

Для смартфона, который стоит всего около 460 долларов, Realme GT5 Pro фотографирует очень круто. Даже некоторые более дорогие флагманы демонстрируют худший результат. А здесь у нас настоящий камерофон со всеми флагманскими фишками.

Аккумулятор у Realme GT5 Pro с емкостью 5400 мАч, и смартфон может похвастаться прекрасными показателями автономности. Проводная зарядка с большой мощностью 100 Вт, а беспроводная идет на 50 Вт.

И вибромотор, и звук у Realme GT5 Pro отличные. Так в чем же подвох? К сожалению, друзья, минус все же есть. Это китайская версия аппарата. Глобалки пока не существует вообще, и непонятно, будет ли она выпущена.

За 460 долларов мы получаем китайскую версию смартфона. Пользоваться ею можно, особенно если перепрошить устройство на специальную прошивку. Ведь по техническим характеристикам Realme GT5 Pro настоящий монстр, да и цена очень приятная.

Более подробную информацию вы можете найти в прикрепленном видеообзоре. Пишите в комментариях, понравился ли вам Realme GT5 Pro и будете ли вы рассматривать его к покупке..