26

Здравствуйте, друзья. Пора топовых флагманов, и первым гостем у нас станет Xiaomi 13 Ultra. На данный момент это самая крутая модель компании, претендующая на звание лучшего камерофона.

В этом смартфоне, кроме камер, должно быть идеально все остальное – материалы корпуса, дизайн, экран, «начинка», работа интерфейса, автономность. Ведь стоит этот аппарат, мягко говоря, недешево, и за такую цену пользователи ждут настоящую конфету.

Так ли прекрасен Xiaomi 13 Ultra, как нам пытается преподнести производитель, или свои слабые места и проблемы у него тоже есть? В сегодняшнем обзоре Сяоми 13 Ультра как раз ответим на эти вопросы. Найдите уютное место и приступайте к чтению.

Обзор Xiaomi 13 Ultra – почти идеальный камерофон с нюансом

﻿Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, размеры и материалы корпуса

Качество экрана

Производительность и память

Программное обеспечение

Камеры и качество фото и видео

Коммуникации

Время автономной работы

Цена, где купить?

Выводы

Видеообзор﻿

Технические характеристики

Диагональ экрана: 6.73″ Матрица: LTPO AMOLED Разрешение экрана: 1440 x 3200 пикселей Другие параметры экрана: Частота развертки – 120 Гц, плотность пикселей – 522 ppi, стандартная яркость – 1300 нит, пиковая яркость – 2600 нит, поддержка Dolby Vision и HDR10+ Размеры: 163.2 x 74.6 x 9.1 мм при весе 227 г Материалы корпуса: Задняя панель из экокожи, алюминиевые рамки. Цвета: Черный, белый, зеленый, оранжевый, желтый, голубой Влагозащита: IP68 (погружение на глубину до 1.5 метра в течение 30 минут) Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X3 с тактовой частотой 3.2 ГГц + два ядра Cortex-A715 с тактовой частотой 2.8 ГГц + два ядра Cortex-A710 с тактовой частотой 2.8 ГГц + три ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 2.0 ГГц Видеоускоритель: Adreno 740 Варианты памяти: 12/256 ГБ, 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ Операционная система: Android 13 из MIUI 14 Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.9 или f/4.0, сенсор 23 мм, размер пикселя 1.6µm, размер матрицы 1.0", многонаправленный PDAF (фазовый автофокус), лазерный автофокус, OIS (оптическая стабилизация); Перископное телефото: разрешение 50 Мп, диафрагма f/3.0, сенсор 120 мм, размер матрицы 1/2.51", Dual-Pixel PDAF (расширенный фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация), 5-кратный оптический зум; Телефото: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, сенсор 75 мм, размер матрицы 1/2.51", Dual-Pixel PDAF (расширенный фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация), 3.2-кратный оптический зум; Сверхшироугольный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, сенсор 12 мм, угол обзора 122˚, матрица 1/2.51", Dual-Pixel PDAF TOF 3D (расширенный фазовый автофокус с определением глубины сцены) Дополнительно: запись видео в максимальном качестве 8K@24fps, объектив Leica Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп, диафрагма f/2.0, сенсор 22 мм, размер пикселя 0.7µm Запись видео в 1080p@30/60fps Коммуникации: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, ИК-порт, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC Звук: Стерео Батарея: 5000 мАч Мощность зарядки: Проволочное 90 Вт (до 100% за 35 минут) Беспроводная 50 Вт (до 100% за 45 минут) Реверсивная беспроводная 10 Вт Цена: China Version – от 830$, Global Version – 1145$, European version – €1499

При первом ознакомлении с техническими характеристиками Xiaomi 13 Ultra можно почувствовать, как от смартфона веет тяжелым люксом. Здесь и экран с яркой яркостью 2600 нит, и мощное железо, и набор крутых камер и беспроводная зарядка. Ну и, конечно же, высокая цена, от которой становится немного смущенно, особенно если посмотреть на европейскую версию.

Что ж, если Xiaomi 13 Ultra заинтересовал, проведем подробный обзор и внимательно рассмотрим каждый параметр.

Комплектация

По традиции сначала знакомимся с комплектом снабжения Xiaomi 13 Ultra. Есть две версии комплектации – стандартная и премиум, рассчитанная на профессиональных фотографов.

Стандартная комплектация включает только необходимые элементы – блок питания мощностью 90 Вт, USB-кабель, скрепку для открытия SIM-лотка, документацию и чехол.

Кстати, чехол здесь отличается от привычных нам пеналов – он не прозрачный и силиконовый, а однотонный и резиновый. Не всем понравится такой чехол, но можно с уверенностью утверждать, что качество у него на голову выше, чем у обычных комплектных пеналов Xiaomi.

Сама упаковка, в которой приходит Xiaomi 13 Ultra, исполнена в очень минималистическом стиле. На коробке нет никаких лишних деталей и надписей, только название модели по центру и упоминание Leica.

Также отдельно можно купить премиум-комплект, только за него придется доплатить еще около 115 долларов. В этой специальной комплектации предлагается чехол из нанокожи, беспроводная ручка для съемки, крышка объектива, ремешок и кольцо с диаметром 67 мм. Такой комплект для Xiaomi 13 Ultra следует рассматривать только пользователям, активно занимающимся фото- и видеосъемкой. Да и в нашей стране его найти будет проблематично.

xiaomi 13 ultra

Дизайн, размеры и материалы корпуса

Переходим к внешнему виду Xiaomi 13 Ultra. Учитывая, что это флагман, дизайн должен стать его сильной стороной. Но здесь наоборот: смартфон смотрится очень специфически, и такое решение точно не понравится ценителям тонких и элегантных смартфонов.

Начнём с габаритов и веса Сяоми 13 Ультра, и в этом плане он прямо-таки гигант. Размеры составляют 163.2 x 74.6 x 9.1 весом 227 граммов. Телефон тяжелый, толстый и не очень удобен в плане использования. У Xiaomi 13 Ultra, как и у других топовых флагманов, серьезная проблема с эргономикой. И винить в этом следует, прежде всего, огромный блок камер, который просто смещает центр тяжести. Поэтому девайс неудобно лежит в руке.

Если смотреть чисто визуально, то особой красоты в дизайне Xiaomi 13 Ultra тоже нет. Блок камер в виде шайбы внушительных размеров занимает много места на задней панели смартфона. Эта шайба еще и имеет золотистый ободок, который должен выглядеть люксово, но на самом деле – какой-то безвкусица. Чтобы блок камер сильно не выпирал, производитель сделал верхнюю часть смартфона несколько выше. Поэтому кажется, что смартфон горбат.

В плане материалов все, конечно, на самом высоком уровне. Каркас корпуса алюминиевый, а задняя крышка имеет покрытие из экокожи, приятной на ощупь. Глобальную версию Сяоми 13 Ультра можно купить только в черном и зеленом цветах, а вот варианты для Китая более интересны – дополнительно есть белая, синяя, желтая и оранжевая окраска.

К передней панели смартфона никаких претензий – рамки максимально тонкие, модуль передней камеры тоже крошечный. Грани дисплея скруглены с обеих сторон, и такое решение нравится далеко не всем пользователям. Но сейчас это горячий тренд, так что ничего не поделаешь.

На экране Xiaomi 13 Ultra наклеено защитное стекло Gorilla Glass Victus. Влагозащита IP68 тоже на месте. Разумеется, что карта памяти не поддерживается, установить вы сможете только две nano-SIM. А вот то, что даже в европейской версии нет eSIM, можно считать неприятным сюрпризом.

Сканер отпечатков пальцев, расположенный под экраном, срабатывает быстро и без ошибок, но снова маленькая проблемка с эргономикой. Когда держишь аппарат в руках, указательный палец упирается в блок камер, из-за чего большой палец хочется машинально положить чуть ниже расположения сканера. Позже, конечно, можно приспособиться, но все равно это неудобно.

Если подводить итоги по дизайну Xiaomi 13 Ultra, то можно сказать, что здесь все в традициях топовых флагманов. Большинство данных смартфонов из этого ценового сегмента испытывают такие же проблемы – толстый корпус, плохая эргономика, большой вес, огромный блок камер. Взять, например, тот же самый OPPO Find X6 Pro.

Разработчикам нужно место, где разгуляться, ведь такие телефоны обычно получают максимум крутых характеристик и технологий, и в тонкий корпус это просто не поместится. Поэтому с такими моментами придется смириться.

Вас может заинтересовать: Какой выбрать Xiaomi в 2023 году. Redmi Note 12 Pro 5G vs Poco F5 vs Poco X5 Pro

Качество экрана

С дизайном разобрались, теперь переходим к дисплею Xiaomi 13 Ultra. В смартфоне используется матрица китайской компании Хуасин, которая является дочерним брендом TCL. Для сравнения, в более молодых моделях из линейки Xiaomi 13 установлены экраны от Samsung. Так что если выбирать между Хуасин и Самсунг, то, конечно, больше доверия вызывает именно последняя компания. Но на самом деле, никаких претензий к дисплею Xiaomi 13 Ultra не возникает.

На бумаге все идеально – разрешение 1440 x 3200 пикселей, частота развертки 120 Гц, пиковая яркость 2600 нит. Особо круто смотрится такой уровень пиковой яркости, только при реальном использовании вы не сможете ее оценить. Что 2600 болт, что, например, 2000 болт – разницу невооруженным глазом заметить невозможно. То, что дисплей невероятно яркий даже в солнечный день – это да.

Есть и все необходимые дополнительные фишки – технология LTPO, режим HDR10+ и Dolby Vision. Проблем с ШИМом тоже нет. Вот такие измерения мы получили (как всегда, слева – яркость, справа – ШИМ):

100% – 11%

75% – 12%

50% – 12%

35% – 13%

25% – 14%

10% – 11%.

При любом уровне яркости ШИМ не превышает 20%. Это значит, что даже чувствительные к нему люди не испытают никакого дискомфорта.

Еще хочется обратить особое внимание на цветопередачу. Она максимально естественна, нет ни чрезмерной насыщенности, ни блеклости. Конечно, в настройках можно изменить цвета под свои требования, но именно в адаптивном варианте получаем очень естественную картинку.

В общем, от экрана Xiaomi 13 Ultra остались лишь приятные впечатления. В своем ценовом сегменте этот смартфон демонстрирует один из самых лучших результатов на рынке.

xiaomi 13 ultra

Производительность и память

После экрана по традиции мы должны поставить оценку производительности. Xiaomi 13 Ultra, как настоящий топовый флагман, получил крутое железо Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Как вы уже знаете, сейчас это самый мощный чип, и обычно такие процессоры страдают избыточным нагреванием и сильным тротлингом. Но Сяоме 13 Ультра такая печальная участь не коснулась.

Все требовательные игрушки на максимальных настройках уходят без микрофризов, а температура устройства остается в пределах адекватных цифр. К примеру, после примерно получаса игры в Genshin Impact температура составляла 45-46°C. Это не идеальный результат, но для флагмана более чем приемлем.

В тестах на троллинг рабочих ядер и графического ускорителя падение производительности не превышает 20%. Опять же, для столь мощного чипа это отличные результаты.

Вот только нельзя сказать, что Xiaomi 13 Ultra по поводу производительности демонстрирует какие-то особые результаты. Да, он справляется хорошо, но такие же результаты показывают и многие младшие флагманы, которые стоят гораздо дешевле.

Если говорить о модификации памяти, то здесь все по-царски. Европейская версия предлагается только в модификации 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Этого хватит с головой. При этом используются быстрые стандарты LPDDR5X и UFS 4.0. У китайской версии большее разнообразие: есть модификация как на 12/256 ГБ, так и на 16 ГБ/1 ТБ.

Программное обеспечение

Теперь поговорим о ПО и работе интерфейса. В моем случае китайская версия, извинившаяся на официальную глобальную прошивку. В принципе, существенных отличий между китайским и глобальным вариантом нет. Различается только комплектный блок питания и поддержка бендов.

Также следует понимать, что после перепрошивки перестанет работать Google Pay через разблокированный загрузчик. Но, скорее всего, эту проблему можно будет решить чуть позже.

Итак, в моем случае китайский смартфон на глобальной прошивке работает очень шустро и стабильно, никаких подвисаний и глюков в стиле Xiaomi. Можно с уверенностью сказать, что это один из самых быстрых телефонов. На данный момент установлен Андроид 13 из MIUI 14. Срок поддержки от производителя составит где-то два года, в лучшем случае – три.

Камеры и качество фото и видео

Вот мы и подобрались к самому интересному – камерам Сяоми 13 Ультра. Взглянув на огромную шайбу на задней панели, сразу можно понять, что это крутой камерофон. Давайте узнаем, так ли это на самом деле.

Xiaomi 13 Ultra стал обладателем четырех основных камер по 50 Мп. В таблице в начале статьи вы можете подробно ознакомиться с техническими характеристиками, а здесь расскажем только об основных параметрах и реальной эксплуатации.

Итак, основной модуль Sony IMX989 имеет переменную диафрагму f/1.9 или f/4.0. Ультраширик с датчиком Sony IMX858 оснащен углом обзора 122° и автофокусом. Телевизор Sony IMX858 может похвастаться фокусным расстоянием 75 мм и 3.2-кратным оптическим зумом. Да и перископный телеобъектив получил сенсор Sony IMX858 с фокусным расстоянием 120 мм и 5-кратный оптический зум.

Характеристики просто великолепны. Стоит вспомнить, что в камере используется новая оптика Leica и вообще кажется, что это не телефон, а профессиональный фотоаппарат.

Давайте для начала сравним разницу между диафрагмой f/1.9 и f/4.0. На рисунке ниже вы можете увидеть сделанные снимки: слева от диафрагмы f/1.9, справа – f/4.0. Разница действительно есть, и она существенная. Различается интенсивность размытия заднего фона, ну и на фото слева в кадр попало больше света.

В автоматическом режиме камера будет сама подбирать, с какой диафрагмой лучше сделать фото. Вам не нужно настраивать это самостоятельно. Также можно выбрать два интересных пресета Leica – насыщенный Vibrant и более спокойный Authentic.

Двигаемся дальше. Во время дневной съемки окрестных пейзажей все очень хорошо, но особенно не отличается от других флагманов. Здесь и широкий угол обзора, и естественный цвет, и детализация на самом высоком уровне.

По желанию можно использовать специальный режим RAW Ultra, чтобы настраивать динамический диапазон и цветопередачу по своему усмотрению. Вот только толку от этого в принципе нет, и лучше все же фотографировать в стандартном автоматическом режиме.

Полный потенциал камер Xiaomi 13 Ultra открывается в портретном режиме. Можно круто фотографировать людей и животных.

Но если сравнивать с OPPO Find X6 Pro, то у последнего более приятная цветопередача и в некоторых сценариях лучше детализация. Не нужно проводить дополнительную обработку, можно сразу отправлять фото в соцсети. А вот со снимками, сделанными на Xiaomi 13 Ultra, придется немного поработать. Но результат все равно шикарный.

При съемке в портретном режиме можно сразу выбрать соответствующее фокусное расстояние. Не нужно отходить назад или вперед, чтобы подобрать правильный ракурс и расстояние.

При недостатке освещения тоже можно добиться отличных портретных фото, но для этого нужно немного постараться. Полученные результаты прикреплены ниже.

Как мы уже говорили, Xiaomi 13 Ultra получил два зум объектива с разным фокусным расстоянием и оптической стабилизацией.

Работает исправно, снимки хорошего качества. Но на Samsung S23 Ultra, который тоже имеет подобные объективы, результаты все равно лучше из-за более насыщенных цветов и детализации.

При съемке видео эти объективы очень уместны. Швы при переключении модулей почти незаметны. Гибридная стабилизация тоже хорошо отрабатывает.

Сверхширокоугольный объектив Xiaomi 13 Ultra отличный. Samsung S 23 Ultra существенно проигрывает ему. Но это только в лёгких условиях. Если фотографировать вечером или ночью, результаты уже хуже. В принципе ситуация такая же, как с портретными снимками – днем все идеально, а вот при ночной съемке уже не очень.

Макроснимки тоже неплохие, но эффекта "вау" нет. Некоторые смартфоны справляются даже лучше Xiaomi 13 Ultra.

А вот видео Сяоми 13 Ультра пишет просто замечательно. Автофокус срабатывает быстро, есть оптический режим боке, гибридная стабилизация справляется на 100%, с экспозицией тоже никаких проблем. Вы можете записывать видео в 4K с 30 или 60 fps или в 8K с 24 кадрами в секунду. Это касается не только основного модуля, но и всех дополнительных. Бонусом является замедленная съемка в FHD 1920 кадров в секунду.

Запись звука просто нормальная, но шумодав слишком агрессивная. Ваш голос может звучать немного неестественно. Из дополнительных фишек есть съемка с HDR, аудиозум с отдельным микрофоном и даже телесуфлер, вот только немногие будут им пользоваться.

Также существует отдельный режим для режиссера, где можно играть абсолютно со всеми параметрами. Под свои предпочтения можно настроить баланс белого, выставить фокус, выбрать фильтр, записывать ролики в формате LOG. Есть где разгуляться, особенно пользователям, которые разбираются в этом деле.

Из небольшого минуса отсутствие возможности записи звука на гарнитуру. К примеру, у топовых смартфонов от Samsung такая функция есть.

Осталось обсудить фронтальную камеру Xiaomi 13 Ultra, и можно будет подводить итоги по фото- и видеосъемке. Фронталка с разрешением 32 Мп производит приличные селфи даже при недостатке освещения.

Но качество съемки видео все портит. Мало того, что запись доступна только в 1080p@/60fps, да еще и динамический диапазон плохой, и детализация страдает. Если вы часто записываете влаги или сток, результат вас не удовлетворит.

Итак, камеры Xiaomi 13 Ultra реально крутые. Назвать этот смартфон лучшим камерофоном пока не можем, поскольку еще не производили масштабное сравнение топовых флагманов. Но это точно один из самых лучших вариантов. Вот только недостаток все равно есть, и это слабая передняя камера. Для многих это станет причиной, по которой они откажутся от покупки данного аппарата. Вне этого все отлично.

Какой смартфон Samsung выбрать в 2023 году. ТОП Samsung Galaxy в Украине!

xiaomi 13 ultra

Коммуникации

С коммуникационными технологиями в Xiaomi 13 Ultra все отлично, это реальный топовый флагман. Два полноценных мультимедийных динамика издают просто потрясающий звук. Вибромотор тоже очень хорош.

Имеется ИК-порт для дистанционного управления техникой. Приближающийся датчик работает идеально, никаких фокусов не выбрасывает. Эти вопросы закрыли, теперь двигаемся дальше.

Время автономной работы

Удивительно, но с автономностью Xiaomi 13 Ultra наблюдаются небольшие проблемы. Ничего катастрофического нет, но многие смартфоны, которые стоят гораздо дешевле, демонстрируют результаты лучше. Хотя емкость аккумулятора стандартная – 5000 мАч.

Во время активной фото- и видеосъемки телефон разрядится уже через три часа. Если записывать видео в высоком разрешении, заряд просто тает на глазах. В общей сложности можете рассчитывать на шесть часов работы экрана. Согласитесь, что это немного. В нашем фирменном тесте автономности Xiaomi 13 Ultra продержался 9 часов 2 минуты.

Xiaomi 13 Ultra поддерживает 90-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку. По проводу смартфон заряжается примерно за 40 минут, если заряжать комплектным блоком питания. Беспроводная зарядка займет около 50 минут, но нужно уже докупать отдельное устройство.

Цена, где купить?

Мы уже на финальной прямой, и теперь на очереди стоимость Xiaomi 13 Ultra. Китайскую версию можно приобрести от 830 долларов. Глобалка предлагается за 1145 долларов. А вот европейская версия стоит целых 1499 евро, и это уже реально ужас.

За глобалку еще можно с горем пополам заплатить такие деньги, ведь там и официальная гарантия, и ничего извиняться не надо. Но проблема в том, что Global Version сейчас затруднительно найти в продаже, а если выбирать между вариантом для Китая и Европы, то лучше, конечно же, выбрать Китай. Затем можно просто извиниться на глобальную оболочку и таким образом сэкономить кучу денег.

В официальной рознице Xiaomi 13 Ultra пока не продается, но ловкие продавцы уже привезли в Украину этот смартфон. Сравнить цены и найти выгодное предложение можно по ссылке:

xiaomi 13 ultra

Также можете подписаться на наш телеграмм канал Andro-price , где мы публикуем самые выгодные предложения топовых смартфонов за свои деньги на сегодня.

Выводы

Xiaomi 13 Ultra – правда достойный камерофон, но здесь вопрос скорее состоит в том, нужен ли он вам вообще. У модели большая проблема с габаритами и эргономикой и для многих это станет определяющим фактором. В общем, ситуация такая же, как с OPPO Find X6 Pro и другими топовыми флагманами.

Смартфон хорош, но дорог и неудобен. В плане производительности тоже ничего сверхъестественного нет, субфлагманы справляются не ужаснее. Экран – да, он великолепен, и в более доступном ценовом сегменте таких решений нет. Ну и, конечно, камеры. Это главная причина, по которой стоит обращать внимание на Xiaomi 13 Ultra.

Поэтому, если ищете крутой камерофон, Сяоми 13 Ультра является как раз подходящим вариантом. На этом все у нас. Не забудьте просмотреть видеообзор и написать в комментариях свое мнение о Xiaomi 13 Ultra. До встречи!

Плюсы:

полная комплектация;

много цветов в китайской версии;

крутой AMOLED-экран с пиковой яркостью 2600 болт;

поддержка LTPO;

естественная цветопередача;

нет проблем с ШИМом;

влагозащита IP68;

алюминиевый каркас;

умеренный нагрев корпуса;

нет сильного тротлинга;

версии с большим объемом оперативной и неизменной памяти;

очень быстрая работа интерфейса;

отличные модули основной камеры;

высокое качество видеозаписи на заднюю камеру;

два полноценных стереодинамика с мощным звуком;

идеальная работа датчика приближения;

царский вибромотор;

50-ваттная беспроводная зарядка.

Минусы:

большие габариты и вес;

специфический дизайн;

телефон неудобно лежит в руке;

низкое качество видео на переднюю камеру;

смартфон относительно быстро разряжается;

высокая цена.

Видеообзор