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Всем привет. Сегодня мы хотим рассказать вам о двух телефонах из «поднебесной», а именно Xiaomi 13T и Xiaomi 13T PRO, которые многие окрестили новым шедевром, что не оставляет шансов своим прямым конкурентам.

Так ли это? Что нужно иметь современному смартфону для того, чтобы соответствовать этому свидетельству? Мощный процессор? Много памяти? Качественные аппараты для создания невероятных фотоснимков? Классный дисплей? Возможно ли крутой и неординарный внешний вид?

Наверняка каждый из нас найдет категорию, которая будет для него в приоритете, потому что понятие «шедевр» достаточно субъективно. Угодить всем довольно сложно. Трудно, но не невозможно. И удалось ли это Xiaomi? Предлагаю вместе это узнать.

Xiaomi 13T и Xiaomi 13T PRO – шедевры или очередная пустышка?

Технические характеристики

Коробка и ее содержимое

Дизайн

﻿дисплеи

﻿Процесор

Операционная система

﻿Автономность и зарядка

﻿Камеры

﻿Цена и заключение

Видеообзор﻿

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Технические характеристики

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Параметр Xiaomi 13T Xiaomi 13T Pro Матрица: AMOLED AMOLED Диагональ экрана: 6.67 дюйма, 107.4см 2 Соотношение площади экрана к корпусу ≈ 87.5% 6.67 дюйма, 107.4см 2 Соотношение площади экрана к корпусу ≈ 87.5% Разрешение экрана: 1220 x 2712 пикселей 1220 x 2712 пикселей Другие параметры дисплея: Частота развертки – 144 Гц, пиковая яркость – 2600 нит, плотность пикселей – 446 ppi Частота развертки – 144 Гц, пиковая яркость – 2600 нит, плотность пикселей – 446 ppi Операционная система: Android 13, MIUI 14 Android 13, MIUI 14 Процессор: 4-нанометровый Mediatek Dimensity 8200 Ultra 4-нанометровый Mediatek Dimensity 9200+ Количество ядер: Одно ядро Cortex-A78 с тактовой частотой 3.1 ГГц + три ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 3.0 ГГц + четыре ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 2.0 ГГц Одно ядро Cortex-X3 с тактовой частотой 3.35 ГГц + три ядра Cortex-А715 с тактовой частотой 3.0 ГГц + четыре ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 2.0 ГГц Графический ускоритель: Mali-G 610 MC6 Immortalis-G715 MC11 Варианты памяти: 8/256Гб, 12/256 Гб 12/256 Гб, 12/512 Гб, 16/1 Tб Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.9, сенсор 24 мм, размер матрицы 1/1.28", размер пикселя 1.22µm, PDAF (фазовый автофокус), OIS (стабилизация изображения), Телеобъектив: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.9, сенсор 50 мм, размер матрицы 1/2.88", размер пикселя 0.61µm, PDAF, 2x optical zoom Сверхшироугольный модуль: разрешение 12 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 15 мм, размер матрицы 1/3.06" размер пикселя 1.12µm Запись видео 4K@30fps (HDR10+), 1080@30/60/120fps, Электронная стабилизация изображения gyro-EIS Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.9, сенсор 24 мм, размер матрицы 1/1.28", размер пикселя 1.22µm, PDAF (фазовый автофокус), OIS (стабилизация изображения), Телеобъектив: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.9, сенсор 50 мм, размер матрицы 1/2.88", размер пикселя 0.61µm, PDAF, 2x optical zoom Сверхшироугольный модуль: разрешение 12 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 15 мм, размер матрицы 1/3.06" размер пикселя 1.12µm Запись видео 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 4K/1080@30fps HDR10+, 1080@30/60/120/240fps, Стабилизация изображения gyro-EIS, 10-bit LOG Фронтальная камера: Разрешение 20 Мп, диафрагма f/2.2, размер пикселя 0.8µm, HDR Запись видео 1080p@30fps Разрешение 20 Мп, диафрагма f/2.2, размер пикселя 0.8µm, HDR Запись видео 1080p@30fps, HDR10+ Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC, USB Type-C 2.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6е/7 Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, NavIC, BDS, USB Type-C 2.0 Звук: Стерео Стерео Аккумулятор: 5000 мАч, несъемный 5000 мАч, несъемный Мощность зарядки: 67 Вт 120 Вт Беспроводная зарядка: Нет Нет Размеры: 162.2 x 75.7 x 8.5 мм 162.2 x 75.7 x 8.5 мм Вес: 197 г 206 г Материалы корпуса: Пластиковый каркас, задняя крышка – стекло или веганская кожа Пластиковый каркас, задняя крышка – стекло или веганская кожа Цвета: Alpine Blue, Meadow Green, Black Alpine Blue, Meadow Green, Black Цена: От $479 От $645

Xiaomi 13T ﻿

Xiaomi 13T Pro ﻿

Коробка и ее содержимое

Производитель позиционирует смартфоны Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro в качестве доступных флагманов. Но в комплекте нет ничего сверхъестественного, что могло бы нас удивить. Радует только тот факт, что и разочарования не было.

Комплект снабжения двух наших гостей одинаков и включает в себя: силиконовый прозрачный чехол; скрепку для извлечения лотка SIM-карты; USB-кабель Type-C, зарядный блок, руководство пользователя и гарантийный талон.

Конечно, хотелось бы увидеть что-нибудь такое, чего нет у других. К примеру, необычный дизайн чехла (хотя бы другой его цвет). Но ничего такого, что могло бы вызвать эффект "Вау", нет.

В комплекте с телефонами есть все необходимое, и не нужно будет бежать в магазин, скажем, за новым зарядным блоком, как это бывает при распаковке некоторых других телефонов, как у Pixel 8 Pro. Качество всех аксессуаров на высоком уровне, да и чехол при всей его стандартности и простоте поначалу точно пригодится.

Вместе с телефонами приходит все необходимое, для удобного использования из коробки.

Дизайн

От флагманских смартфонов ждешь не только мощного процессора или камер, но и внешнего вида, который будет отличаться от других.

Начнём с цветов. Оба смартфона увидели свет в трех вариантах цвета – черный, зеленый и сиренево-голубой (В оригинале их названия это – Black, Meadow Green, Alpine Blue).

Гаджеты в черном и зеленом цветах имеют глянцевую стеклянную заднюю панель. Что же касается последнего варианта, то здесь уже легкая неожиданность, потому что он одарен панелью из тактильно приятной веганской кожи.

Здесь сразу небольшой негатив, ведь задняя панель очень качественно «коллекционирует» отпечатки пальцев. Особенно это касается чёрного варианта. Зеленый не так тщателен в этом «коллекционировании», однако тоже любит этим заниматься. И здесь на помощь приходят чехлы, позволяющие забыть об этой проблеме.

Но не только цветами могут похвастаться наши сегодняшние испытуемые в этой номинации.

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Блок камер у смартфонов одинаков и выглядит красиво и естественно. Островок с объективами выстает на несколько миллиметров, здесь ничего не поможет, даже чехол из комплекта. Но производитель уверяет, что стекло сенсоров надежно защищено, и чтобы его разбить или каким-то образом повредить нужно сильно постараться.

Что касается эргономики, то оба смартфона достаточно удобны. По размеру это нечто среднее, не самый маленький смартфон, который мы видели, но и не самый большой. В современном мире смартфоны, диагональ экрана которых составляет 6,67 дюйма, уже считаются средними.

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А вот и первое отличие, несмотря на одинаковые габариты 162,2х75,7х8,49 мм, вес у двух братьев немного отличается – 13Т весит 197 граммов, а 13Т О – 206 граммов. Однако эта разница в весе никак не чувствуется, когда держите телефон в руке.

Управлять каждым из смартфонов вполне удобно даже одной рукой.

Расположение кнопок на обоих телефонах идентично. Справа у нас расположена кнопка включения и качели регулировки громкости.

Сверху динамик и микрофон, а снизу порт USB Type-C и лоток под две SIM-карты. Сразу стоит сказать, об отсутствии слота под карту microSD и аудиоразъема 3,5-мм, но на сегодняшний день – это уже скорее норма, чем исключение, потому что встроенной памяти преимущественно хватает, а беспроводные наушники практически вытеснили своих проволочных предшественников.

Сканер отпечатка пальца встроен в экран и работает быстро. Во время тестов сбоев мы не заметили.

Но главным плюсом корпуса обоих гаджетов является влагозащита IP68. То есть любой из наших сегодняшних гостей станет отличным компаньоном в нырянии. Эту особенность демонстрировали на презентации смартфонов.

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Красивый стильный вид и удобен в руке. Кажется, у него есть все для того, чтобы произвести невероятное первое впечатление.

Дисплеи

Оба наших сматфона получили одинаковые дисплеи AMOLED с диагональю 6,67 дюймов и разрешением 1220×2712 пикселей. Соотношение сторон 20:9, а соотношение экрана к корпусу составляет 87,5%, что означает, что рамки у наших смартфонов не слишком флагманские.

Среди других особенностей, качественно отличающих наших гостей от конкурентов: адаптивная частота обновления от 30 Гц до 144 Гц (полезное качество для любителей игр на смартфонах);

Пиковая яркость в 2600 болт придает ему баллов даже на фоне более дорогих моделей, потому что не все из них могут этим похвастаться;

Также следует отметить, что ни одно из устройств нет проблем с ШИМ.

Среди других преимуществ этих смартфонов: расширенный динамический диапазон HDR10+ и технология Dolby Vision, а также возможность отображать 68,7 млрд. цветов, поддержка DCI-P3, Always-On Display и DC Dimming.

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А что касается защиты этих качественных экранов? Они защищены ударопрочным стеклом Corning Gorilla Glass 5 и полимерной пленкой, которые избавляют их от царапин и других повреждений.

Дисплеи наших сегодняшних гостей это однозначно – ТОП. Многие качества этих экранов, без сомнения, лучше конкурентов, остальные – наравне с ними.

Процессор

А вот в этой главе мы впервые разделим братьев, поскольку разработчики наделили их разными процессорами. Так у Xiaomi 13T чип MediaTek Dimensity 8200 Ultra.

A у Xiaomi 13T Pro более современный чип MediaTek Dimensity 9200+. Но это не единственное отличие в отношении «начинки». Есть еще несколько отличий, в частности Xiaomi 13T Pro получил вдобавок к лучшему процессору и лучшие ядра и более новый графический процессор.

Но влияют ли такие отличия на быстродействие смартфонов?

После проведения различных тестов можно заключить, что оба гаджета работали стабильно и плавно, не подтормаживали и не грелись. Это заслуга новой качественной системы охлаждения, ведь оба смартфона получили пластину из нержавеющей стали с камерой испарения площадью 5000 мм².

Это, по словам разработчиков, самая большая и эффективная система отвода тепла за всю историю компании. То есть флагманы теперь не должны перегреваться.

При работе с требовательными играми с максимальными настройками температура устройств не поднималась выше +47℃.

Также нет никакой претензии относительно памяти. Хотя здесь снова наших братьев разделили, так Xiaomi 13Т имеет два варианта памяти: 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, а вот версия Pro имеет их три: 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM. Кстати, следует отметить, что наши гаджеты получили оперативную память — LPDDR5X, и скоростное хранилище — стандарта UFS 3.1/4.0.

Процессоры и характеристики памяти здесь заслуживают лишь самой высокой оценки, и по сравнению с конкурентами они однозначно выигрывают.

Xiaomi 13T ﻿

Xiaomi 13T Pro ﻿

Операционная система

Оба смартфона работают на Android 13 с оболочкой MIUI 14. Все плавно, красиво и удобно. Да еще и приятный бонус: Xiaomi обещает 4 обновления для ОС и до 5 лет регулярных обновлений патчей безопасности. Следовательно, гаджеты будут актуальны до 2027 года.

Оба смартфона получили ИК-порт для управления бытовой техникой, модуль GPS (двухчастотный, работает с диапазонами L1 и L5), 5 систем геопозиционирования, NFC для удобной оплаты, Wi-Fi 6 и 7 (у Xiaomi 13Т Pro), Bluetooth 5.4, стереодинамики. с сертификацией Hi-Res Audio, Dolby Atmos и LDAC.

Операционная система у них стандартная без «изюминок» и каких-либо фирменных фишек, отличающих от предшественников.

Автономность и зарядка

Сейчас уже никого не удивишь смартфонами, уверенно держащимися сутки и дольше при активном использовании. Но флагман Xiaomi 13T и 13T Pro и здесь имеют свои аргументы по сравнению с конкурентами. В частности, несмотря на то, что оба смартфона имеют на первый взгляд вполне стандартный аккумулятор емкостью 5000 мАч.

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Уникальность среди конкурентов ему придают два специальных чипа (компания их уже использовала в серии 12Т): Surge G1 управляет питанием, а Surge P1 отвечает за быструю зарядку. Также к функциям этих чипов относится защита аккумулятора от преждевременного износа.

Здесь мы плавно подходим к следующему отличию между смартфонами. Это отличие касается скорости зарядки.

Xiaomi 13T поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. И чтобы пополнить аккумулятор от 0 до 100%, уйдет не больше 42 минут. А если нужно быстро зарядить смартфон, хватит 15 минут: за это время удастся зарядить телефон на 60%.

Xiaomi 13T Pro может похвастаться быстрой зарядкой мощностью 120 Вт. Чего предостаточно, поскольку на полный цикл зарядки аккумулятора смартфона требуется всего 19 минут. На данный момент это один из самых быстрых вариантов на рынке.

Как один так и другой смартфоны наделены функцией быстрой зарядки, что определенно придает им плюсы. Долгое время автономной работы лишь подтверждает положительную оценку в этой номинации.

Камеры

Камеры от Leica – главная и неожиданная фишка смартфонов Xiaomi 13Т и Xiaomi 13Т Pro. Решение использовать немецкую оптику и фильтры – довольно нестандартный подход, раньше что-то подобное делали только для суперфлагманов.

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Зрительно блоки камер у обоих смартфонов выглядят одинаково, словно сиамские близнецы. А действительно ли они могут похвастаться функционалом и качеством как у настоящих камерафонов? Если взглянуть на технические показатели камер то да. Но что мы имеем на практике?

Обе 50-мегапиксельные камеры смартфонов мало того, что оснащены линзами Leica, так еще и могут похвастаться отличными данными – от диафрагмы и размера сенсоров до оптической стабилизации, зума и автофокуса.

В стандартном режиме смартфоны снимают с разрешением 12 Мп, но в настройках имеется отдельный режим съемки 50 Мп. И если у вас возник вопрос: «А почему компания вернулась к 50 Мп по сравнению с Xiaomi 12T Pro, который имел рекордные 200 Мп? ». Просто количество пикселей не так уж важно, важнее размер сенсора.

В случае со смартфонами Xiaomi 13Т и Xiaomi 13Т Pro пиксели захватывают больше света. Камеры смартфонов объединяют несколько пикселей в один, а именно из 50 Мп выходит 12,5 Мп. И даже без дополнительных настроек фото получаются качественными и детализированными.

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В соперники был выбран Xiaomi 13. Так как между камерами наших сегодняшних гостей особой разницы нет, мы выбрали Xiaomi 13Т представителем от этого дуэта. И фото сделанные в обычном режиме показывают однозначное преимущество версии «Т»

В общем, камеры смартфонов Xiaomi 13T и 13T Pro прекрасно справились со своей задачей: и дневные, и ночные фото получились классными. И фотозум, и стабилизация отрабатывают на «отлично». Поэтому никаких шансов не было оставлено конкуренту.

Но и это еще не конец. Специалисты Leica щедро прокачали гаджеты профилями Vibrant и Authentic. Первый делает фото насыщенными и яркими, второй воспроизводит оригинальный стиль Leica с заметным разделением света и тени. И, конечно, здесь море фильтров. И они очень хорошие.

Кто-то удивится, что у флагманов конца 2023 года селфикамера всего 20 Мп с диафрагмой ƒ/2.2. Фронтальные камеры Xiaomi 13T и 13T Pro поддерживают HDR и ночной режим, селфи получаются достаточно детализированными, с хорошей экспозицией и размытием фона. Но здесь уже победу одерживает Xiaomi 13 благодаря лучшей детализации и более широкому углу.

А вот в плане видеосъемки все на солидном уровне. Xiaomi 13T снимает видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду, а Xiaomi 13T Pro поражает разрешением 8К со скоростью 24 кадра в секунду, да еще и поддерживает 10-битную запись.

Что касается качества видео, то здесь тоже полное преимущество Xiaomi 13T.

Итак, как видим с камерами у наших смартфонов все хорошо. На сегодняшний день и за эти деньги – это один из лучших вариантов.

Цена и заключение

Если рассматривать младшего из братьев (Xiaomi 13T), то стоимость такого удовольствия – от 479 долларов, если же вы владеете лишними 200 долларами, то в таком случае можно задуматься о скачанной версии со вставкой «Pro», цена за которую стартует с отметки 645 долларов.





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Оба флагмана качественные, современные. В них обоих все необходимое для комфортного пользования и стильного вида.

Между этими двумя устройствами разница небольшая, но все же она есть. И заключается это отличие в: скорости зарядки, мощности процессора, количестве памяти и в умении версии Pro снимать в 8К.

Xiaomi 13T ﻿

Xiaomi 13T Pro ﻿

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Видеообзор