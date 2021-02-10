250

Привет, друзья! Компания Сяоми представила свой новый флагман Xiaomi 14, и это должен быть полный разрыв шаблонов. Кроме того, что смартфон получил свежую прошивку и супер крутые характеристики, радует еще и низкая как для флагманского устройства цена. Неужели это очередной ТОП за свои деньги?

Как бы мы ни относились к Xiaomi, все равно приходится признавать, что смартфоны этого бренда в большинстве случаев превосходят все ожидания. Недавно это подтвердилось с выходом бюджетников Redmi Note 13 Pro и Pro Plus . Хочется надеяться, что Xiaomi 14 продолжит традицию и приятно удивит фанатов. Находите уютное место и читайте наш обзор Сяоми 14.

Обзор Xiaomi 14 – это самый дешевый и самый крутой флагман?﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы, габариты

Качество экрана

Производительность и память

Прошивка

Камеры

Автономность

Цена и выводы﻿

Технические характеристики

Матрица: LTPO OLED Диагональ экрана: 6.36″ Разрешение экрана: 1200 x 2670 пикселей Другие параметры дисплея: Частота обновления – 120 Гц, плотность пикселей – 460 ppi, распознавание 68 миллиардов цветов, поддержка Dolby Vision и HDR10+, пиковая яркость – 3000 нит Габариты: 152.8 x 71.5 x 8.2(8.2) мм по весу 188(193) гр. Материалы корпуса: Стеклянная задняя панель и алюминиевые грани Цвета: Black, Silver, Pink, Green Защита: IP68 (погружение на глубину 1.5 метра в течение 30 минут) Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3.3 ГГц + пять ядер Cortex-A720 с тактовой частотой 3.2 ГГц + два ядра Cortex-A520 с тактовой частотой 2.3 ГГц Графический ускоритель: Adreno 750 Операционная система: Android 14 с прошивкой HyperOS Варианты памяти: 8/256, 12/256 ГБ, 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ Основная камера: Основной модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.6, сенсор 23 мм, размер матрицы 1/1.31", размер пикселя 1.2µm, dual pixel PDAF (разнонаправленный фазовый автофокус), Laser AF (лазерный автофокус), OIS (оптическая стабилизация) ; Объектив телефото: разрешение 50 Мп, диафрагма f/2.0, сенсор 75 мм, фазовый автофокус PDAF (10 см - ∞), OIS (оптическая стабилизация), 3.2-кратный оптический зум; Сверхширокоугольный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 14 мм, угол обзора 115˚ Запись видео в максимальном качестве 8K@24fps Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп Запись видео в максимальном качестве 4K@30/60fps Коммуникации: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, модуль NFC, ИК-порт, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC Звук: Стерео Емкость аккумулятора: 4610 мАч Мощность зарядки: Проводная 90 Вт (до 100% за 31 минуту) Беспроводная 50 Вт (до 100% за 46 минут) Проводная реверсивная 10 Вт Цена: От 545 долларов (китайская версия)

Ну что, друзья, согласны, что набор характеристик Xiaomi 14 превосходный? Даже не знаем, с чего начать, поскольку в этом смартфоне идеально абсолютно все.

Так что начнем по порядку: OLED-экран с поддержкой LTPO и пиковой яркостью 3000 нит, новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, крутая камера с тремя модулями по 50 Мп, наличие беспроводной зарядки и цена всего 545 долларов за базовую модификацию.

Xiaomi 14

И все же не рекомендуем сильно радоваться, поскольку ценник актуален только для Китая. Но если Xiaomi 14 так хорош, можно вообще приобрести китайскую версию, или он того не стоит? Давайте разбираться.

Комплектация

Наш обзор стартует с комплекта поставки Xiaomi 14. Упаковка максимально простая и однотонная, но в этом чувствуется доля премиальности. Самая комплектация королевская, ну или сяомивская – огромный блок питания, USB-кабель, документация, скрепка для SIM-лотка и чехол. Пенал хорошего качества и приятный на ощупь, а внутри ребристый.

Несмотря на то, что Xiaomi 14 – это флагман, а флагманы уже давно ограничиваются в комплектации, у нашей сегодняшней новинки все отлично. Вам не нужно морочить голову и искать блок питания, а еще покупать фирменный чехол за огромные деньги. Вот так и должны комплектоваться флагманы. Apple и Samsung, учитесь.

Дизайн, материалы, габариты

Итак, наше знакомство с Xiaomi 14 начинается с внешнего облика. И первая мысль, которая приходит в голову – новинка очень похожа на своего предшественника. Это неплохо, поскольку и Xiaomi 13 мог похвастаться довольно привлекательным дизайном, компактными габаритами и тонкими рамками.

В Xiaomi 14 сохранились все вышеперечисленные фишки. Телефон небольшой по современным меркам – 152.8 x 71.5 x 8.2 (8.3) мм по весу 188 (193) грамм. Габариты немного отличаются в зависимости от материала задней крышки, но это очень маленькие нюансы. Также по сравнению с предшественником Сяоми 14 поправился на пару миллиметров, что тоже не играет никакой роли.

Материалы корпуса, как и следовало ожидать, премиальные. Конечно, никакого дешевого пластика. Только стекло и алюминий. Еще есть версия с покрытием из экокожи – это уже становится трендом.

Окрас Xiaomi 14 сдержанный и лаконичный. Мобильное устройство предлагается в серебристом, светло-розовом, черном, белом и темно-зеленом цветах. Никакого откровенного красного или синего. О защите от воды также позаботились – стандарт IP68, как обычно, на месте.

Передняя панель Сяоми 14 заслуживает отдельного внимания. Рамки очень тоненькие, но и предыдущая модель имела аналогичную толщину. Дисплей плоский, нет этих пресловутых модных закруглений.

Блок основной камеры стал немного больше, чем у Xiaomi 13, но расположение модулей практически не изменилось. Выглядит громоздко, и этот блок сильно выпирает. Чтобы сгладить эту проблему, производитель добавил ободок вокруг блока.

В общем, с дизайном, размерами и материалами корпуса у Xiaomi 14 все отлично. Здесь нет каких-то особых фишек или громких новшеств, но они и не нужны. Это стильный и компактный флагман, и этого достаточно. Двигаемся дальше.

Качество экрана

В отличие от дизайна, дисплей Xiaomi 14 претерпел существенные изменения. И, конечно же, к лучшему. Начнём с того, что добавилась технология LTPO, о преимуществах которой вы знаете.

Разрешение теперь 1200 x 2670 пикселей вместо 1080х2400 у Xiaomi 13. Плотность пикселей тоже повысилась – 460 ppi против 414 ppi. Частота обновления осталась неизменной – 120 Гц. Но больше не нужно, ведь 144 или 165 Гц требуется уже для игровых смартфонов, а стандартному флагману достаточно 120 Гц.

Но самое крутое – это повышение пиковой яркости до 3000 нит. Да-да, Xiaomi побила собственный рекорд и вместо 1900 нит преподнесла нам такую огромную цифру. Теперь можно не бояться, что на солнце не удастся рассмотреть какой-нибудь элемент на экране. Конечно, и предшественник с этим не имел никаких проблем.

Зная, что это Xiaomi, можно быть уверенными и в отсутствии проблем с ШИМом. Дисплей Сяоми 14 яркий, красочный, с приятной цветопередачей, которую можно настраивать под свои предпочтения. Чего еще желать от экрана флагмана?

Производительность и память

Дорогие друзья, пора поговорить о производительности Xiaomi 14. Примечательно, что наш сегодняшний герой первым получил новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Сейчас это топовый чип от Qualcomm, на который возлагаются огромные надежды.

Энтузиасты уже успели протестовать Xiaomi 14 в синтетических тестах. И результаты, скажем вам, приятно удивляют. В AnTuTu новинка набрала рекордные 1 999 200 баллов.

Но необходимо понимать, что у вас или других пользователей результаты могут отличаться, поскольку на итоговые баллы влияют многие факторы, в том числе температура помещения, в котором проводилось тестирование. Все мы помним ситуацию с Redmi K60 Ultra – телефон помещали в холодильник, чтобы просто провести тест на троттлинг.

То, что в теории Xiaomi 14 является самым мощным смартфоном на рынке, практически подтвердить уже не так легко. Бессмысленно было надеяться, что нагрев и троттлинг просто исчезнут. Все эти проблемы сохраняются, и они особенно ощутимы в требовательных играх на ультравысоких настройках. Всю эту картину мы уже видели в предыдущих версиях процессора, поэтому не будем повторяться.

Конечно, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 – невероятно мощный чип, с этим не поспоришь. И на бумаге, и в синтетических тестах явно виден прирост производительности по сравнению с Gen 2. Заметно ли это при больших нагрузках – нет.

Xiaomi 14

Если вы не играете в игры, то можно совершенно не беспокоиться о быстродействии Xiaomi 14 при повседневном использовании. Все будет летать. С играми уже сложнее: разумеется, чип справится со всеми ресурсоемкими игрушками, но от перегрева мы не застрахованы.

Теперь обсудим варианты памяти Xiaomi 14. Предлагается четыре модификации и очень радует, что базовая версия уже идет на 8/256 ГБ. Предшественник имел 128 ГБ ПЗУ в базовой модификации, что откровенно мало.

Максимальную версию можно выбрать на 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ. Даже самому активному пользователю этого будет достаточно. Стандарт постоянного накопителя скоростной – UFS 4.0.

Подытоживая, можем сказать, что процессор в Xiaomi 14 правда топовый. Но в некоторых сценариях использование его мощность все же остается необузданной.

Читайте также: Обзор Xiaomi 13T и Xiaomi 13T PRO – Зачем платить больше?

Прошивка

Вместе с Xiaomi 14 компания представила новую фирменную оболочку под названием HyperOS. Теперь все устройства компании, включая телефоны, будут работать с этой оболочкой. Да-да, всеми любимая (или не очень) MIUI останется в прошлом.

Размышлять о нововведениях HyperOS можно долго, но этому лучше посвятить отдельную статью. Кратко скажем, что основные анонсированные нововведения заключаются в улучшении производительности, автономности и стабильности. Да, друзья, очередные размытые параметры и обещания, которыми нас кормили и в Миюай.

Как заявляет производитель, главная фишка HyperOS – тесное взаимодействие всех устройств между собой. То есть, теперь экосистема будет работать еще более слаженно. Но для европейских пользователей, у которых дом полностью не обставлен техникой Сяоми, это не особенно актуально.

Конечно, Xiaomi 14 получил новую версию «зеленого робота» – Android 14. Здесь все стандартно. Время поддержки от производителя тоже будет, вероятнее всего, стандартным.

Камеры

Камеры – еще одна сильная сторона Xiaomi 14. Как настоящий флагман смартфон имеет три модуля по 50 Мп. Это основной датчик, телефото и ультраширик. Параметры впечатляют, хотя их нельзя назвать лучшими в индустрии.

Главный сенсор у нас получил лазерный автофокус и оптическую стабилизацию, телевик имеет 3.2-кратный оптический зум, а ультраширик может похвастаться углом обзора 115˚.

Как и следовало ожидать, фотографии на Сяоме 14 получаются отличными во всех сценариях. Что днем, что ночью, что на телевик, что на ультраширик. Все примеры фото можно увидеть внизу.

Записывать видео вы сможете в 8K, но только с 24 кадрами в секунду. А вот в 4K можно записывать с 60 fps, и это уже лучший вариант. Также при записи видео поддерживаются режимы HDR10+ и Dolby Vision HDR.

Скажем пару слов о передней камере Xiaomi 14. Здесь такой же 32-мегапиксельный модуль, который был и у предшественника. Зато значительно возросло разрешение записи видео – вместо слабых 1080p@30fps у нас наконец 4K@30/60fps.

Уровень, правда, достойный, но, как мы уже говорили, назвать Xiaomi 14 самым лучшим камерофоном нельзя. Тот же Xiaomi 13 Ultra или Oppo Find X6 Pro демонстрируют более крутые результаты, но и стоят они дороже. Данные модели пока остаются настоящими и единственными монстрами в этой категории.

Но подождем Xiaomi 14 Ultra и посмотрим, что нам предложит эта модель. Уверены, это будет очередной разрыв шаблонов и просто что-то незаконное. А пока в своем ценовом сегменте Xiaomi 14 демонстрирует чуть ли не лучший результат. Если сравнивать с предшественником, то у него все было гораздо скромнее.

Автономность

В плане автономной работы Xiaomi 14 не показывает нам каких-либо особых нововведений. Емкость батареи практически не изменилась – 4610 мАч против 4500 мАч. В среднем получаем один день работы при активном использовании. Результат хороший, но некоторые смартфоны демонстрируют лучшую автономность.

Однозначно радует 90-ваттная проводная зарядка. По заявлению производителя, она накормит Xiaomi 14 до 100% всего за полчаса. Если не желаете возиться с проводами, есть беспроводная зарядка на 50 Вт. Вот только там на полную подпитку нужно уже около 50 минут.

Цена и выводы

Приближаемся к завершению обзора Xiaomi 14. Но перед тем, как подводить итоги, нужно озвучить цены. Как мы уже говорили, базовая версия Сяоми 14 на 8/256 ГБ стоит около 550 долларов. Ценник очень приятный, но это только для китайского рынка, что не может не огорчать.

Xiaomi 13 на старте продаж в Китае стоил примерно столько же, но тогда предлагалась модификация на 128 ГБ. Теперь давайте посмотрим, сколько эта модель стоит уже внутри нашей страны. Примерный ценник стартует с 670 долларов. То есть, увеличение цены очень существенное.

Такая же ситуация будет и с новинкой. Глобальная версия подорожает примерно на 30% по сравнению с китайской. И тогда уже нужно будет хорошо подумать, прежде чем покупать этот аппарат, поскольку при такой немаленькой цене у него уже будут достойные конкуренты.

Конечно, вариант приобрести китайскую версию и перепрошиться на глобалку не такой уж плохой. По крайней мере, вы сэкономите кучу денег. Но и столкнетесь со всеми «прелестями» китайских версий.

Пока, мы считаем, покупать Xiaomi 14 рано. Стоит дождаться выхода других смартфонов на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, а именно realme GT 5 Pro, OnePlus 12, Oppo Find X7, Vivo X100. Вполне возможно, что эти модели окажутся даже лучше, чем Xiaomi 14.

Xiaomi 14

А так, если смотреть по характеристикам Сяоми 14, то это очень крутой смартфон по всем параметрам, начиная с материалов корпуса и заканчивая поддержкой беспроводной зарядки. Есть и существенные улучшения по сравнению с предшественником, которые состоят не только в новом процессоре, но и в экране и камерах. Смартфон производит исключительно положительное впечатление.

На этом мы заканчиваем. Обязательно напишите в комментариях, понравилась ли вам эта горячая новинка от Xiaomi, и какие еще телефоны на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 вы ожидаете. До встречи!

Плюсы:

полноценная комплектация;

OLED-экран с поддержкой LTPO;

тонкие рамки;

пиковая яркость экрана 3000 нит;

нет проблем с ШИМом;

премиальные материалы корпуса;

влагозащита IP68;

относительно компактные габариты;

новый мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

крутые камеры;

запись видео в 4K на переднюю камеру;

Android 14 с новой оболочкой HyperOS;

много вариантов памяти;

проводная зарядка 90 Вт и беспроводная 50 Вт;

оптимальная цена.

Минусы: