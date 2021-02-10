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Привет, друзья. Мы пожаловали с очередным обзором горячей новинки от Сяоми. Сегодня будем обсуждать, почему стоит купить Xiaomi 14T Pro . Это ведь настоящий убийца флагманов с самым мощным железом и другими крутыми фишками.

Нам обещают прокачанный дисплей и камеры. Смартфоны Xiaomi иногда выстреливают точно в цель, так что ожидаем очередной ТОП за свои деньги. Правда, стоит девайс недешево, но об этом позже. Присоединяйтесь к обзору Xiaomi 14T Pro и поехали!

Обзор Xiaomi 14T Pro – это лучший камерофон! Победил iPhone 16 Plus

Технические характеристики

Комплектация

Внешний вид, материалы, размеры

Экран

Производительность и память

Операционная система и ИИ

Камеры

Автономность

Цена и выводы

Видеообзор

Технические характеристики

Матрица: AMOLED Диагональ экрана: 6.67″ Разрешение экрана: 1220 x 2712 пикселей Другие параметры экрана: Плотность пикселей – 446 ppi, частота обновления – 144 Гц, поддержка HDR10+ и Dolby Vision, стандартная яркость – 1600 нит, пиковая яркость – 4000 нит Материалы корпуса: Задняя крышка из стекла, алюминиевые грани. Защита: IP68 (погружение на глубину до 2 метров в течение 30 минут Габариты: 160.4 x 75.1 x 8.4 мм, вес 209 г Цвета: Titan Gray, Titan Blue, Titan Black Процессор: 4-нанометровый Mediatek Dimensity 9300+ Количество ядр: Одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3.4 ГГц + три ядра Cortex-X4 с частотой 2.85 ГГц + четыре ядра Cortex-A720 с частотой 2.0 ГГц Графический чип: Immortalis-G720 MC12 Операционная система: Android 14 с прошивкой HyperOS Варианты памяти: 12/256, 12/512, 16/512, 12 ГБ/1 ТВ Основная камера: Основная камера: разрешение 50 Мп, сенсор 23 мм, диафрагма f/1.6, размер матрицы 1/1.31", размер пикселя 1.2µm, PDAF, оптическая стабилизация; Телефото: разрешение 50 Мп, диафрагма f/2.0, сенсор 60 мм, размер матрицы 1/2.88", размер пикселя 0.61µm, PDAF, 2.6-кратный оптический зум; Сверхшироугольный объектив: разрешение 12 Мп, сенсор 15 мм, диафрагма f/2.2, размер матрицы 1/3.06", размер пикселя 1.12µm Запись видео в 8K с 30fps Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп, диафрагма f/2.0, сенсор 25 мм Запись видео в 8K@30fps Коммуникации: Сеть 5G, Wi-Fi 6е, Bluetooth 5.4, навигационные службы GPS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS Звук: Стерео Емкость аккумулятора: 5000 мАч Зарядка: Проводная 120 Вт (до 100% за 19 минут) Беспроводная 50 Вт (до 100% за 45 минут) Цена: От 28 999 грн

Xiaomi 14T Pro трудно охарактеризовать как телефон из среднего сегмента. Здесь, скорее, уже полноценный флагман, но с оговорками. К примеру, отсутствует технология LTPO. По другим параметрам это типичное премиальное устройство по приличной цене.

Есть ли смысл обращать внимание на эту модель, когда есть такие хиты, как OnePlus 12 , Moto Edge 50 Ultra , Samsung Galaxy S24 Plus ? Сейчас выясним.

Комплектация

Печальная тенденция скудных комплектаций добралась до Xiaomi. Посмотрев на упаковку подозрительно небольшого размера, сразу можно догадаться, что внутри минимум дополнительных элементов. Вы найдете только макулатуру, скрепку, шнур Type-C и непрозрачный чехол. Да и защитная пленка есть на экране.

Блок питания следует покупать отдельно. Если хотите мощность зарядки 120 Вт, придется раскошелиться. Беспроводная зарядка на 50 Вт тоже стоит прилично. Вот такие дела.

Внешний вид, материалы, размеры

Xiaomi 14T Pro полностью выполнен в металлическом стиле. Даже ободки вокруг модулей камер блестящие и стальные. Это добавляет премиальности и дороговизны. Грани совсем плоские, как и экран. Спинка немного изогнута. В руке лежит удобно, дискомфорт не возникает.

По габаритам версия Pro практически не отличается от стандартной: 160.4 x 75.1 x 8.4 мм против 160.5 x 75.1 x 7.8 мм. Только по толщине немного солиднее. Объяснить это можно наличием беспроводной зарядки. Да и вес на 16 граммов больше.

С материалами у Xiaomi 14T Pro все отлично – стеклянная задняя крышка и алюминиевые грани. Напомним, что его младший брат получил пластиковый каркас. Влагозащита IP68 занимает свое почетное место в списке преимуществ.

Окрасы имеют дорогой и интересный вид. Это Titan Gray, Titan Blue и Titan Black. Наибольший интерес, по-видимому, вызывает голубой цвет. По внешнему виду Xiaomi 14T Pro и 14T очень схожи. Единственная заметная разница – более объемный блок камер у продвинутой модели.

Можно поставить две nano-SIM или подключить технологию eSIM. Линейный вибромотор и мультимедийные динамики высокого качества, трудно к ним придраться.

Конечно, в дизайне нет такого минимализма, как, например, у Samsung Galaxy S24 Plus. Там разработчики поработали во славу. Хотя Сяоми 14Т и не дотягивает до премиальных флагманов, его внешний вид производит приятное впечатление.

Экран

Далее поговорим о Xiaomi 14T Pro. Хотя это и продвинутая версия, экран совершенно такой же, как у младшей модели. Параметры отличные и заслуживают нашего одобрения. Матрица AMOLED с разрешением 1220 x 2712 точек, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4000 нит.

Относительно последнего пункта можно поспорить. При реальном измерении получаем меньшую цифру, но это не значит, что на солнце возникают проблемы с яркостью.

Следующий момент, с которым у Xiaomi никогда не было проблем – показатели ШИМа. Вот что мы получили во время тестирования:

100% – 5%

75% - 6%

50% – 5%

35% – 7%

25% – 9%

10% – 12%

0% – 8%.

У экрана Сяоми 14Т Про хорошая яркость и контрастность. В настройках представлены пресеты «Стандарт», «Насыщенные» и «Яркие». А еще есть функция "Адаптивные цвета", которая подстраивается под окружающую среду. Рекомендуется включить эту опцию, чтобы пользоваться дисплеем было комфортно в любое время суток.

Можно выставить конкретное значение 144 Гц, если вы хотите раскрыть весь потенциал смартфона. Просто переходите в настройки и отмечаете ползунками приложения, которые будут работать с максимальной разверткой. Учитывайте, что это негативно скажется на автономности.

Чего не хватает Xiaomi 14T Pro, так это технологии LTPO. Нужна ли она обычному пользователю? Скорее всего, нет. Это просто разрекламированная фишка, толку от которой не так уж много. Режимы Dolby Vision и HDR10+ на месте.

Производительность и память

А что с железом у Сяоми 14Т Про? Вопрос, волнующий многих. Обычный Xiaomi 14T получил Mediatek Dimensity 8300 Ultra и этот чип не произвел на нас большого впечатления во время тестирования. Просто неплохой среднеуровневый процессор, установленный у бюджетного Poco X6 Pro .

Разумеется, версии Pro достался более лакомый кусочек. Это 4-нанометровый Mediatek Dimensity 9300+ с максимальной тактовой частотой 3.4 ГГц. В тесте на троттлинг видны значительные просадки. Обычная картина с вычислительными ядрами у мощных чипов.

В тесте на троттлинг графических ядер уже заметно значительное преимущество 14T Pro. Да, есть падение производительности примерно на 30%, но общая картинка удовлетворительна.

Это еще раз подтверждает, что Dimensity 9300+ – один из мощнейших процессоров на рынке Android-телефонов. Он может немного троттлить и греться, но это не помешает с комфортом играть в самые тяжелые игрушки и выбирать максимальные настройки графики.

Более того, года через два-три Dimensity 9300+ будет оставаться по-прежнему мощным и актуальным. Так что это хорошее приобретение на будущее.

Производитель анонсировал большое количество модификаций Xiaomi 14T Pro. Понятно, что не все они будут в свободной продаже. Но выбор все равно достоин: начиная с 12/256 ГБ и заканчивая 1 ТБ/12 ГБ.

Операционная система и ИИ

Сегодняшний герой работает на Android 14 с оболочкой HyperOS. В дальнейшем смартфон должен получить четыре года обновления операционной системы и пять лет патчей безопасности.

О возможностях искусственного интеллекта мы рассказывали в обзоре стандартной версии. Модель Pro не получила какого-либо эксклюзива. Предварительно установлен бесплатный Gemini, работающий не хуже чата GPT. В скором времени обещают опцию Circle to Search.

Из интересного – присутствует раздел «Система визуализации по AI». Имеется в виду супервысокое разрешение, MEMC и улучшение HDR. Есть ли смысл использовать эти инструменты? Весьма сомнительный. А вот аккумулятор будет разряжаться активно.

Камеры

Согласитесь, что интереснейшая часть в каждом обзоре – тестирование камер новинки. В предыдущем материале мы уже разобрались, как снимает Xiaomi 14T. Было заметно, что он отстает от Прошки.

Премиальная версия получила основной 50-мегапиксельный датчик под названием Sony Light Fusion 900. Сенсор на 23 мм, матрица размером 1/1.31». Об отличиях между пресетами Vibram и Authentic мы уже рассказывали. Не будем сегодня снова поднимать эту тему. Просто советуем ознакомиться с примерами фото.

Днем вся тройка фотографирует плюс-минус все равно. Лично мне больше нравится Xiaomi 14 Pro с природной цветопередачей и высокой детализацией. Без эффекта перенасыщения.

В трудных условиях iPhone 16 Pro проигрывает. Первое место снова достается 14T Pro: нет шумов, приятных цветов, детализированные мелкие детали. На втором месте обычный Сяоми.

Следующая остановка – телефото объектив с разрешением 50 Мп и 2.6-кратным оптическим зумом. На снимках прекрасно видно, что 14T Pro справляется лучше базовой модели и Айфона. Здесь проработка мелочей, правильная цветопередача, нормальная детализация.

С сверхширокоугольным сенсором таких чудес уже не происходит. iPhone 16 Plus оснащен автофокусом, в результате чего получаем великолепные макро. Сяоми тоже делает макро, но с помощью телефото. Выглядит немного хуже.

У Айфона фото более светлые, углы обзора шире, и в общем картинка более приятная. Между 14T и 14T Pro отличия минимальны.

Старшая модель умеет писать видео в 8K. Правда, частота кадров ограничена 30fps.

Фронтальная камера на 32 Мп точь-в-точь как у 14Т. Несмотря на одинаковые технические параметры, Сяоми 14Т Про может похвастаться более глубоким боке. У Айфона резкий контраст между передним и задним фоном.

Видеосъемка на фронталке в 4K@30fps. Результат хороший, но только если сравнивать между субфлагманами. У Айфона другой уровень, и для соцсетей, например, больше подойдет именно он.

Какой вердикт можем сделать? Камеры Xiaomi 14T Pro однозначно крутые, особенно задние. Смартфон рвёт на куски среднеуровневый сегмент. Вы только представьте: обычный китайский младший флагман оказался лучше топового Айфона. От всего сердца можем его рекомендовать. Фронтальная камера все же будет лучше в Эппл.

Автономность

Если помните, Xiaomi 14T мы немного ругали маленькую батарею. Ну как маленькую: 5000 мАч смотрится вполне солидно, но уже хочется большего. Ведь в 2024 году производители массово выпускают смартфоны с аккумулятором вместимостью до 6000 мАч. И в свой крутой субфлагман бренд мог бы поставить аналогичную батарею.

Этого не произошло, потому довольствуемся тем, что есть. На одном заряде телефон спокойно продержится целый день, а вечером попросит подпит. Если сравнивать, например, с OnePlus 12, то там показатели слегка лучше.

Мощность проводной зарядки Xiaomi 14T Pro составила 120 мАч. Намного солиднее, чем у 14Т с 67 ваттами. Всего 19 минут – и батарея зарядится до 100%.

Есть беспроводная зарядка, которой не было у младшей модели. Благодаря мощности 50 Вт на всю подкормку уйдет около 45 минут.

Цена и выводы

Мы почти закончили с обзором Xiaomi 14T Pro, а это значит, что пора озвучить стоимость. Сразу скажем – аппарат недешевый. Пока в продаже можно найти модификации на 12/512 ГБ и 12/1 ТБ.

В нашем интернет-магазине версия на 512 ГБ будет продавать примерно за 30 400 грн. Возможны колебания цены. Средний прайс по стране – 32999 грн.

Топовая модификация на 1 ТВ обойдется примерно в 32200 грн, если заказывать у нас. В других магазинах электроники просят 34999 грн.





Вопрос об актуальности смартфона очень острый. С одной стороны это почти полноценный флагман без нюанса. С другой – китайцы сильно завысили стоимость. Давайте так: если нужны достойные камеры, запас производительности на несколько лет, четыре года обновления операционной системы, беспроводная зарядка, классический дизайн – можно покупать.





Мы рекомендуем именно Pro-версию, поскольку в ней производитель постарался во славу и реализовал все доступные фишки. Потенциал новой серии раскрывается именно в Сяоми 14Т Про. Хотя и обычная версия неплохая и ее тоже можно рассматривать к покупке, если хотите сэкономить.

Плюсы:

Премиальный дизайн;

алюминий и стекло в материалах корпуса;

влагозащита IP68;

универсальные окраски;

качественная AMOLED-матрица;

можно выставить частоту обновления 144 Гц;

достаточно яркости;

без проблем с ШИМом;

очень мощный процессор Mediatek Dimensity 9300+;

производительные видеоядра;

предварительно установлен Android 14 с HyperOS;

4 года обновлений «зеленого робота» и 5 лет патчей безопасности;

много версий с разным объемом памяти;

есть бесплатные фишки ИИ;

набор отличных основных камер;

запись видео в 8K;

зарядка 120 Вт;

беспроводная зарядка 50 Вт.

Минусы:

без блока питания в комплекте;

значительный вес и габариты;

нет LTPO;

высокая цена.

Видеообзор

Xiaomi 14T Pro

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