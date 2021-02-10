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Привет, друзья. Как всегда, осень богата интересными презентациями. Недавно прошел долгожданный анонс младшего флагмана от Сяоми. Все желающие смогут купить Xiaomi 14T и насладиться топовыми параметрами по адекватной цене. Новинка предлагает крутой экран, мощное железо и прокачанные камеры.

Смартфоны Xiaomi остаются на пике популярности, хотя у них и появились достойные соперники. Бренд продолжает выпускать ТОП за свои деньги и сегодня мы познакомимся с одной такой моделью. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте теплый напиток и приступайте к чтению обзора Xiaomi 14T.

Обзор Xiaomi 14T – как Poco X6 Pro, только в тысячу раз лучше!﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса, габариты

Дисплей

Производительность

Камеры

Операционная система

Автономность

Цена и выводы

Видеообзор ﻿

Технические характеристики

Матрица: AMOLED Диагональ экрана: 6.67″ Разрешение экрана: 1220 x 2712 пикселей Другие параметры экрана: Плотность пикселей – 446 ppi, частота обновления – 144 Гц, поддержка HDR10+ и Dolby Vision, пиковая яркость – 1600 нит Материалы корпуса: Задняя крышка из экокожи или стекла, пластиковые грани. Защита: IP68 (погружение на глубину до 2 метров в течение 30 минут Габариты: 160.5 x 75.1 x 7.8(8.0) мм, вес 193(195) г. Цвета: Titan Gray, Titan Blue, Titan Black, Lemon Green Процессор: 4-нанометровый Mediatek Dimensity 8300 Ultra Количество ядр: Одно ядро Cortex-A715 с тактовой частотой 3.35 ГГц + три ядра Cortex-A715 с частотой 3.20 ГГц + четыре ядра Cortex-A510 с частотой 2.20 ГГц Графический чип: Mali G615-MC6 Операционная система: Android 14 с прошивкой HyperOS Варианты памяти: 12/256, 12/512, 16/512 ГБ Основная камера: Основная камера: разрешение 50 Мп, сенсор 23 мм, диафрагма f/1.7, размер матрицы 1/1.56", размер пикселя 1.0µm, PDAF, оптическая стабилизация; Телефото: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.9, сенсор 50 мм, PDAF, 2-кратный оптический зум; Сверхшироугольный объектив: разрешение 12 Мп, сенсор 15 мм, диафрагма f/2.2, размер матрицы 1/3.06", размер пикселя 1.12µm Запись видео в 4K с 60fps Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп, диафрагма f/2.0, сенсор 25 мм Запись видео в 4K@30fps Коммуникации: Сеть 5G, Wi-Fi 6е, Bluetooth 5.4, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO Звук: Стерео Емкость аккумулятора: 5000 мАч Зарядка: Проводная 67 Вт (до 100% за 45 минут) Цена: От 20 499 грн (12/256)

Итак, наше первое впечатление о Xiaomi 14T исходя из технических характеристик. Следует отметить AMOLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. Технологию LTPO не прибавили – это уже небольшой минус. Есть влагозащита IP68, интересные расцветки и вариант с экокожией.

Процессор Mediatek Dimensity 8300 Ultra – типичный представитель субфлагманского класса. Базовая версия уже с 12 ГБ ОЗУ. А камеры чисто на бумаге смотрятся не хуже, чем у полноценных флагманов. Вот такое первое мнение. Будем развивать ее дальше.

Комплектация

Придется вас расстроить, друзья, но Xiaomi тоже последовала примеру своих конкурентов. Упаковка смартфона выглядит подозрительно маленькой, а значит, внутри нет блока питания.

Находим только кабель USB Type-C, документацию, скрепку и силиконовый чехол. Типичный комплект снабжения во имя «заботы о природе». Хотя защитную пленку оставили на экране Xiaomi 14T, и на том спасибо. Отодвигаем скучный комплект и переходим к более важным параметрам.

Дизайн, материалы корпуса, габариты

Выглядит Xiaomi 14T солидно и как-то по-взрослому. В глаза бросаются прямые четкие грани, никаких округлений. Экран совсем плоский, как и рама вокруг. Тренд водопады забывается, производители массово возвращаются к плоским дисплеям. И это круто, ведь прибавляет практичности.

В дизайне Сяоми 14Т ничего лишнего. Производители пытались максимально приблизить внешний вид к флагманскому и премиальному. Блок задней камеры прямоугольный, не сильно выступающий над поверхностью. В общий дизайн вписывается органически, не смотрится громоздким и чужеродным.

Габариты Xiaomi 14T не суперкомпактны: 160.5 x 75.1 x 7.8 мм с весом 193 грамма. Но благодаря плоским граням смартфон удобно лежит в руке. Нельзя сказать, что эргономика страдает.

Присутствует полноценная влагозащита по стандарту IP68. При этом в официальных технических характеристиках отмечено, что телефон выдерживает погружение на глубину до 2 метров. Пробыть в таком состоянии он может 30 минут.

Раньше производители писали до 1.5 м. Небольшой, но все равно приятный апгрейд. Хотя мы и не рекомендуем повторять эти действия в реальности.

В цветовых вариантах Xiaomi 14T сделан упор на приставку «Titan». Это не совсем логично, ведь в материалах смартфона нет ни грамма титана. Ну ладно, это типичный маркетинг. А так по цвету все стандартно: черный, голубой и светло-серый. Салатовая окраска с покрытием из экокожи.

Подэкранный сканер отпечатков пальцев срабатывает быстро и точно. Радует приятный виброотзыв и анимация. Выполнены по оптической технологии, поэтому к работе нет претензий. Линейный вибромотор и стереозвук не хуже, чем у топовых флагманов бренда.

Из дополнительных разъемов только ИК-порт, чтобы вы могли управлять экосистемой бренда. Аудиодж и слот для карты памяти нужно уже забыть. Еще из приятного – поддержка eSIM. Также можно поставить две nano-SIM.

Пора подводить итоги по дизайну Xiaomi 14T. Разработчиков хочется похвалить. Они не сделали смартфон причудливым, кричащим или бестолковым. Модель получилась стильной и удобной в использовании. Так сказать, эталонный представитель среднего класса.

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Дисплей

Следующее, о чем мы хотим поговорить – экран Xiaomi 14T. Технически все отлично. 6.67-дюймовая AMOLED-матрица разрешением 1220 x 2712 пикселей отображает 68 миллиардов цветов. Работает в режиме HDR10+ и Dolby Vision.

А еще нет проблем с ШИМом. В чем вы можете лично убедиться, посмотрев прикрепленное изображение с измерениями.

Максимальная частота обновления в Xiaomi 14T – это 144 Гц. В настройках предлагается автоматический и фиксированный режим. Последний подразумевает выбор конкретного значения от 60 до 144 Гц. Мы рекомендуем выставлять автоматический для увеличения времени автономной работы и раскрытия всего потенциала.

Конечно, такая частота развертки будет далековато не в каждом сценарии. Для большинства приложений достаточно 60-120 Гц. И только в динамических играх значение может увеличиваться до 144 Гц.

Что у нас с яркостью Xiaomi 14T? Заявленный пиковый параметр – 4000 нит. Опять же при реальном использовании он почти не встречается. Результат во время тестов можно видеть на прикрепленном изображении.

Если вам кажется, что этого недостаточно, можно включить специальный режим Sunlight, и тогда значение увеличивается почти вдвое. Но не будем долго говорить о скучных тестах. При повседневном использовании с яркостью все хорошо что в солнечную, что в пасмурную погоду.

Сам экран Xiaomi 14T яркий и насыщенный, с хорошей контрастностью и цветопередачей. Можно с большим удовольствием смотреть видео на YouTube, фильмы и сериалы.

Производительность

«Сердце» Сяоми 14Т – это 4-нанометровый чипсет Mediatek Dimensity 8300 Ultra. Многие относят его к флагманскому сегменту. Но правильнее было бы сказать, что он представитель среднего класса. Он точно слабее Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Чтобы сразу поняли возможности этого процессора, нужно ознакомиться с результатами синтетических тестов. Начнем с AnTuTu: Xiaomi 14T набирает примерно 1300000 баллов.

Измерения приблизительны, поскольку зависят от температуры окружающей среды и других факторов.

В тесте на тротлинг Сяоми 14Т проигрывает своему старшему брату с приставкой Pro. На графике видно, что проседаний гораздо больше. Это и логично, ведь Dimensity 8300 Ultra гораздо слабее производительного Dimensity 9300+.

Вы сможете без проблем играть в мощные игры на Xiaomi 14T. Ультравысокие настройки графики не станут проблемой. Запас мощности на следующие годы – это уже другой вопрос. Но прямо сейчас с производительностью у новинки нет никаких проблем.

Камеры

Младший флагман получил тройную камеру с главным 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX906, телевиком на 50 Мп с 2-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельным сверхшироугольным объективом. На бумаге параметры хорошие. Посмотрим, как обстоят дела в реальности.

Фотографирует Xiaomi 14T в двух пресетах – Vibrant и Authentic. Первый демонстрирует яркие и насыщенные цвета, второй – крутую реалистичность и естественную цветопередачу. Каждый изберет то, что ему больше понравилось.

Разница между Сяоми 14Т и старшей версией минимальна. А вот с iPhone 16 Plus отличия есть. У него меньший угол обзора и более насыщенные цвета. А так дневная съемка все равно хороша у всех моделей.

Зато ночью Xiaomi 14T демонстрирует результаты более солидные, чем Айфон. Да-да, какой-нибудь китаец положил на лопатки iPhone 16 Plus. И это не пустые слова, сравнение вы видите сами.

Что у нас по телевизору. Из всей тройки победителем выходит Xiaomi 14T Pro. А обычный 14Т примерно на одном уровне с iPhone 16 Plus.

Последний модуль из основной камеры – это ультраширик. Здесь побеждает уже Айфон. У него несколько лучше детализация и цветопередача, снимки вроде светлее. Да и автофокус находится.

Фронтальная камера Xiaomi 14T Pro с 32-мегапиксельным сенсором. К качеству снимков нуль претензий. Имеется небольшой эффект боке.

Основная камера пишет в 4K с 60fps. Делает она это хорошо, автофокус срабатывает стабильно. Если снимать на телефото, то уже заметно преимущество со стороны 14T Pro.

Итоги из камер Сяоми 14Т: для субфлагмана у него просто ошеломляющие результаты. Почти во всех сценариях он побеждает iPhone 16 Plus, а это уже о многом говорит. Также предлагаются интересные пресеты и множество настроек. Новинке можно спокойно присвоить звание камерофона.

Операционная система

Из коробки наш красавец работает на Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS. Производитель обещает 4 года обновления «зеленого робота» + 5 лет патчей безопасности. Довольно приятная схема, хотя и не самая лучшая на технологическом рынке.

Функционал прошивки не изменился, все опции те же. Каких-либо суперулучшений здесь нет, за исключением внедрения искусственного интеллекта. AI потихоньку добирается и до Сяоми.

Большинство приложений с поддержкой ИИ находятся еще на стадии разработки. Это будут инструменты AI Notes, AI Subtitles, AI Image. Конечно, не стоит ожидать столь мощной программной поддержки, как у Google или Samsung.

В Галерее уже можно с помощью ИИ удалять ненужные объекты с фотографий. Просто берем ластик и стираем лишнее. Просто и быстро.

AI Film тоже работает: нужно выбрать несколько снимков, и на их основе приложение создаст музыкальный клип. Будет ли кто-нибудь этим пользоваться на постоянной основе? Большой вопрос.

Что примечательно. На Xiaomi 14T предварительно установлен Google Gemini. В чат-боте можно пообщаться с ИИ, сгенерировать изображение, получить ответы на какие-либо вопросы или решить определенные задачи. Также с течением времени должен появиться Circle to Search.

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Автономность

Аккумулятор Xiaomi 14T емкостью 5000 мАч, а проводная зарядка мощностью 67 Вт. Это абсолютно стандартные показатели, не вызывающие восторга. Особенно мощность зарядки – могли бы сделать немного больше.

Со временем автономной работы все тоже привычно. Рассчитывайте в день без подзарядок при умеренном использовании. Тот же realme GT6 , например, держится лучше, но разница невелика.

Беспроводную зарядку не прибавили, и за это как-то досадно. Сейчас уже начинается тенденция, даже среднебюджетники получают эту технологию.

Цена и выводы

В нашем интернет магазине Xiaomi 14T на 12/256 ГБ можно приобрести за 20 499 грн. Возможны небольшие колебания цены. Налицо варианты в черном, сером, голубом и светло-зеленом цветах. Предоставляется официальная гарантия на 24 месяца.

Дорого ли это за такой аппарат? Нет, но только при условии, что вам нужна влагозащита IP68, крутой экран и прокачанные камеры. Сяоми 14Т все это может предложить.

Но есть пользователи, для которых прежде всего важна производительность. Тогда рекомендуем купить Poco X6 Pro . По мощности он точно не хуже. Да, камеры проиграют, но не все из нас фотографы, правильно? Если в приоритете железо и экономия, смело берите представителя от Поко.

Если же хочется сбалансированный субфлагман, чтобы и красивый, и с великолепным экраном, и круто фотографировал – тогда Xiaomi 14T. Модель с приставкой Pro – уже отдельная тема, и о ней поговорим в следующем обзоре. До встречи!

Плюсы:

Стильный внешний вид;

вариант с экокожией;

интересные расцветки;

влагозащита IP68;

ИК-порт и eSIM;

качественный стереозвук;

хороший стереозвук;

крутой AMOLED-экран;

частота обновления 144 Гц;

нет ШИМА;

хороший процессор Dimensity 8300 Ultra;

умеренный тротлинг;

прекрасные камеры;

4 года обновлений Андроида;

установленный Gemini и фишки AI;

нормальная автономность;

2 года гарантии.

Минусы:

В комплекте нет блока питания;

отсутствует LTPO

пластиковая рама;

через несколько лет процессор потеряет актуальность;

нет записи видео в 4K на главную камеру;

емкости 5000 мАч кажется недостаточно в 2024 году;

зарядка всего на 67 Вт;

нет беспроводной зарядки.

Видеообзор

Xiaomi 14T

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