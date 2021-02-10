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Привет, друзья! Мы снова врываемся к вам с новым интересным обзором. В этот раз будем обсуждать не младший флагман, а бюджетник с достойными характеристиками. Это Xiaomi Redmi Note 13 Pro, стоимость которого составляет около 200 долларов.

Чуть раньше мы рассказывали вам о старшей модели – Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, и там однозначно вышел «ТОП за свои деньги». Но и базовая версия должна обрадовать набором крутых параметров. Возможно, Redmi Note 13 Pro – это новый топовый бюджетник, побеждающий всех своих конкурентов? Садитесь в теплое место и приступайте вместе с нами к чтению обзора Redmi Note 13 Pro.

Обзор Xiaomi Redmi Note 13 Pro – у этого смартфона нет конкурентов!﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы, габариты

Качество дисплея

Производительность

Прошивка

Камеры

Автономность

Цена и итоги

Видеообзор ﻿

Технические характеристики

Матрица: OLED Диагональ экрана: 6.67″ Разрешение: 1220 x 2712 пикселей Другие параметры экрана: Частота обновления – 120 Гц, распознавание 68 миллиардов цветов, пиковая яркость – 1800 нит, плотность пикселей – 446 ppi, поддержка Dolby Vision размеры: 161.2 x 74.3 x 8 мм Материалы корпуса: Стеклянная задняя крышка и пластиковый каркас Защита: IP54 Цвета: Black, White, Violet, Blue Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Количество ядер: Четыре ядра с тактовой частотой 2.40 ГГц + четыре ядра с частотой 1.95 ГГц Графический ускоритель: Adreno 710 Варианты памяти: 8/128, 8/256, 12/256, 12/512 и 16/512 ГБ Операционная система: Android 13 с оболочкой MIUI 14 Основная камера: Основной модуль: разрешение 200 Мп, диафрагма f/1.7, размер матрицы 1/1.4", размер пикселя 0.56µm, разнонаправленный PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный модуль: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚, размер матрицы 1/4", размер пикселя 1.12µm; Макрообъектив: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в 4K@30fps Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп Запись видео в 1080p@30/60fps Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/ /n/ac, Bluetooth 5.2, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, ИК-порт, модуль NFC, аудиоджек Емкость батареи: 5100 мАч Мощность зарядки: 67 Вт (заряжание до 100% за 44 минуты) Цена: От 190 долларов

Вот такой набор характеристик демонстрирует Redmi Note 13 Pro. Сразу хочется обратить внимание на экран с разрешением 1.5K и пиковой яркостью 1800 нит, среднеуровневый процессор Snapdragon 7s Gen 2 и 200-мегапиксельную основную камеру. Это более чем хорошие параметры для бюджетного аппарата, стоимость которого варьируется в пределах 200 долларов.

Но мы помним, что и предыдущая модель Redmi Note 12 Pro 5G была великолепна и мы тоже называли ее «ТОПом за свои деньги». Так прокачался ли новый телефон или можно ли не париться и смело покупать его предшественника? Давайте разбираться.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Комплектация

Первая на очереди – это комплектация Redmi Note 13 Pro. Телефон приходит к нам в симпатичной белой коробке с золотистыми надписями. Внутри упаковки все стандартно, кроме чехла. Теперь комплектный пенал хоть чуть-чуть похож на нормальный качественный аксессуар: вместо силиконовой накладки у нас черный чехол с матовым покрытием. Выглядит неплохо, да и качество достойное.

Все остальные комплектующие удивления или восхищения не вызывают – это USB-кабель, блок питания на 67 Вт, скрепка для открытия SIM-лотка и макулатура. Защитная пленка занимает свое законное место на экране смартфона, поэтому вам не придется с этим возиться. На этом откладываем скучную комплектацию в сторону и переходим к более интересным сторонам Redmi Note 13 Pro.

Дизайн, материалы, габариты

Внешний вид Redmi Note 13 Pro можно назвать симпатичным, но без изысков и каких-либо изюминок. Материалы корпуса простые и стандартные для бюджетника – стеклянная задняя панель и пластиковые грани. В руке аппарат не ощущается прямо дешевым, но следов премиальности нет.

Redmi Note 13 Pro не может похвастаться компактными габаритами. Это полноценная "лопата" с размерами 161.2 x 74.3 x 8 мм при массе 187 граммов. Хорошо, что вес смартфона не превышает 200 граммов, но все равно его нельзя назвать легким. Габариты практически не изменились по сравнению с предшественником.

Экран Редми Ноут 13 Про полностью плоский, и это понравится пользователям, которые не могут терпеть изогнутые дисплеи. Однозначно радуют максимально тонкие рамки, которые смотрятся дорого.

Сканер отпечатков пальцев находится под экраном и срабатывает шустро, при этом сразу из спящего режима. Из интерфейсов стоит отметить аудиоджек, наличие которого – большая редкость в современных телефонах. А вот поддержку карты памяти не добавили.

Наш сегодняшний гость предлагается в четырех цветах. Это белый, черный, голубой (который на самом деле зеленый) и фиолетовый. У нас на тесте белый вариант с прикольными разводами, напоминающими мрамор. Выглядит неплохо, но это больше дело вкуса.

Сильно ли отличается Redmi Note 13 Pro от своего предшественника? Нет, разница минимальна. Габариты, форма граней и материалы корпуса одинаковые. Изменился лишь блок камер, который стал гораздо больше. Теперь камеры сильнее бросаются в глаза и выглядят какими-то грубыми. В остальном же изменений нет.

Если сравнивать Redmi Note 13 Pro c 13 Pro Plus, то следует отметить отсутствие полноценной влагозащиты в базовой версии. Смартфон следует беречь от падения в воду, хотя брызг можно не бояться благодаря стандарту защиты IP54.

Датчик приближения программный, и это нужно учитывать. Часто он срабатывает некорректно. К сожалению, это извечная проблема Редмиков, которая отсутствует только в некоторых моделях бренда.

Итак, что в итоге можем сказать о дизайне Redmi Note 13 Pro. Телефон выглядит хорошо, но класс устройства угадывается. Во внешнем виде нет ничего особенного. Да и какого-либо улучшения по сравнению с Note 12 Pro мы не заметили.

Качество дисплея

Экран Xiaomi Redmi Note 13 Pro существенно прокачали. Здесь улучшились абсолютно все параметры, что очень круто. Давайте по порядку. Разрешение теперь составляет 1220 x 2712 пикселей (так называемое 1.5K), а у предшественника было просто 1080 на 2400 пикселей. Пиковая яркость Redmi Note 13 Pro выросла до 1800 нит, как и плотность пикселей – 446 ppi против 395 ppi у Note 12 Pro 5G.

Частота обновления экрана не изменилась – это старые добрые 120 Гц, которых хватает с головой. Бессмысленно было бы надеяться, что в бюджетный сегмент добавят частоту 144 Гц, но она здесь и не нужна. Изменения затронули даже защиту экрана: сегодняшняя новинка получила стекло Gorilla Glass Victus вместо Gorilla Glass 5.

Конечно, на бумаге все это выглядит невероятно круто, но на самом деле вы не заметите особого улучшения яркости. При повседневном использовании увидеть пиковую яркость 1800 нит невозможно. Если сравнивать яркость с предшественником, то визуально разницы нет. У Redmi Note 12 Pro 5G тоже яркий и качественный дисплей. Конечно, это не умаляет преимуществ новинки.

Показатели ШИМа – еще одна сильная сторона нашего сегодняшнего гостя. ШИМ просто минимальный. Вы только посмотрите на эти параметры:

100% – 4%

75% - 4%

50% – 6%

35% – 5%

25% – 13%

10% – 14%

0% – 10%

Можно выставлять небольшую яркость дисплея и не опасаться вредного излучения. Это особенно важно для людей, чувствительных к ШИМу.

Дисплей Redmi Note 13 Pro точно получает от нас самую высокую оценку. В нем идеально совершенно все, начиная от толщины рамок и заканчивая цветопередачей. В бюджетном сегменте подобных экранов просто нет, поэтому Xiaomi большие молодцы.

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Производительность

Теперь нужно рассмотреть "начинку" Redmi Note 13 Pro. Ведь производитель порадовал нас новым процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Это среднебюджетный чип, не относящийся к начальному уровню. И в бюджетном сегменте это очень важно.

Snapdragon 7s Gen 2 значительно мощнее, чем Snapdragon 778G и Mediatek Dimensity 1080, установленный в Redmi Note 12 Pro 5G. Эти чипы 6-нанометровые, тогда как Snapdragon 7s Gen 2 выполнен по 4-нанометровому техпроцессу. И все же не стоит путать данный процессор с Snapdragon 7 Plus Gen 2, который на голову выше Snapdragon 7s Gen 2, и в бюджетник его точно не могли установить.

Мы протестировали производительность Redmi Note 13 Pro как в синтетических тестах, так и реальных тяжелых игрушках и повседневном использовании. Начнём с синтетики. Троттлинг вычислительных ядер достаточно ощутимый – падение производительности составляет около 30%. А вот видеоядра не троттлят вообще. Со всеми графиками можно ознакомиться на нижеуказанных изображениях.

Обращаем ваше внимание, что свои тесты мы проводили после обновления смартфона до последней прошивки – версии 14.0.11.0.TNRCNXM. Это важно, поскольку вы наверняка видели в интернете тесты от китайских блоггеров, которые знакомились со смартфоном раньше, на более старой сборке. В обновленной версии, как видите, с производительностью в синтетических тестах все хорошо. По крайней мере, такой результат был у нас.

При повседневном использовании мощности чипа предостаточно. На частоте обновления 120 Гц все летает, воспользоваться телефоном очень удобно (если это вообще можно сказать об устройстве с китайской прошивкой).

В играх тоже все хорошо. Вы даже сможете играть в Genshin Impact на максимальных параметрах графики, что для бюджетника просто неслыханно. Да, иногда микрофризы будут, но в целом результат превосходный.

В заключение можем сказать, что производительность Redmi Note 13 Pro значительно лучше, чем у предыдущей модели. И это не пустые слова – новый чип реально показывает себя с отличной стороны.

Вариантов памяти у Redmi Note 13 Pro очень много – от 8/128 до 16/512 ГБ. Полный список модификаций можно просмотреть в таблице с техническими характеристиками. Но надо учитывать, что не все версии появятся на глобальном рынке.

Типы памяти могли быть более новыми, особенно в постоянном накопителе. Согласитесь, что UFS 2.2 уже немного устарел. Оперативная память работает на стандарте LPDDR 5, который тоже не супер новый.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Прошивка

Как и в случае с Redmi Note 13 Pro+, новинка пока доступна только для китайского рынка. Соответственно, если вы закажете этот аппарат сейчас, то придется мириться с китайской оболочкой до глобального выхода.

Потом перепрошиться на глобалку просто необходимо, поскольку китайская оболочка вообще не способствует комфортному использованию. Здесь нет украинского языка, не установлены сервисы Google, не работает band 20 и band 7.

Если вы хотите избежать всех этих проблем, просто дождитесь глобальной версии и тогда спокойно купите смартфон в нашей стране. Конечно, цена будет значительно выше, чем на китайскую версию, но с этим ничего не поделаешь.

Камеры

Переходим к обсуждению камер Redmi Note 13 Pro. Чтобы вам было понятнее, мы сравнили с версией Plus. Казалось бы, фотографировать эти модели должны одинаково, поскольку на бумаге их камеры не отличаются. Это основной 200-мегапиксельный модуль и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный.

Но при реальном сравнении разница есть, и она существенная. К сожалению, ситуация складывается не в пользу Redmi Note 13 Pro. При дневном освещении отлично видно, что базовая модель проигрывает старшей. По всем параметрам Note 13 Pro Plus снимает лучше.

Ночью Redmi Note 13 Pro тоже проигрывает, и это отлично видно. Результаты, скажем так, достаточно средние. Note 13 Pro+ справляется лучше, но и этой модели далеко до камерофона.

Цветопередача и скинтон тоже лучше на Redmi Note 13 Pro+. Вы можете убедиться в этом, посмотрев прикрепленные фотографии.

С фото, сделанными на макрообъектив и ультраширик, ситуация аналогичная.

Даже фото с разрешением 200 Мп хуже выходят у Redmi Note 13 Pro, хотя параметры с версией Plus совершенно одинаковые. Скорее всего, дело в программной обработке, на которой здорово сэкономили.

Вы удивитесь, но даже прошлогодний Redmi Note 12 Pro 5G фотографирует лучше преемника. Момент неприятный, ведь от камеры нового Редмика мы ждали большего. Но чудес не бывает, друзья. На чем-то производитель должен был все равно сэкономить, и он выбрал камеры. Результаты не ужасающие и пользоваться камерой можно, но это средний результат.

А вот фото на переднюю камеру сильно не отличаются, и хоть здесь Redmi Note 13 Pro не проигрывает версии Plus.

Такая же ситуация и с записью видео на фронталку. Кстати, максимальное качество – всего 1080p с 60 кадрами в секунду.

Основная камера умеет записывать видео в 4K с 30 кадрами в секунду, а также оснащена гибридной стабилизацией. Но все равно мы видим, что при ходьбе картинка прыгает. На Note 13 Pro+ дрожь тоже есть, хоть и меньше. Звук пишет на среднем уровне.

Вот такие дела, друзья. Мы можем даже назвать камеры слабым местом Redmi Note 13 Pro. Если с экраном и процессором все было хорошо, то к фото- и видеосъемке уже есть претензии. Но давайте вспомним ценник в 200 долларов и не будем сильно расстраиваться.

Автономность

Поговорим о времени автономной работы Redmi Note 13 Pro. И здесь ничего нового мы вам не скажем. Смартфон получил батарею емкостью 5100 мАч, тогда как у предшественника было 5000 мАч. При реальном использовании никакой разницы не будет.

Стабильно получаем 1.5 дня работы при умеренном использовании. Можно добиться и двух дней, но тогда интенсивность использования придется снизить.

Зарядка на 67 Вт – неплохо, но такой мощностью уже никого не удивишь. Производитель заявляет, что до 100% аппарат зарядится через 44 минуты – это быстро, но не молниеносно.

Цена и итоги

Пора подводить итоги. Как уже говорили, китайская версия Redmi Note 13 Pro предлагается по цене от 190 долларов. Мы можем предположить, что глобалка в Украине будет стоить около 13-14 тысяч гривен в официальных магазинах. На «сером» рынке найти модель можно будет примерно за 12 000 грн. И это очень хороший прайс.

Но есть ли смысл вообще покупать Redmi Note 13 Pro, если можно уже сейчас заказать глобальную версию Note 12 Pro и не морочить себе голову? Ведь, по сути, единственное отличие новинки заключается в новом процессоре. Железо реально хорошее, но всю его привлекательность почувствуют только те, кто играет в требовательных играх. При повседневном использовании обе модели справляются одинаково.

Экран? Да, он лучше у Redmi Note 13 Pro, но и у предшественника качество дисплея на высоком уровне. И будьте уверены, что в реальной жизни вы не заметите всех этих технических улучшений, будь то пиковая яркость или плотность пикселей.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

По камерам предшественник даже лучше, а автономность одинаковая. Выходит, апгрейд не такой и большой. Но это ни в коем случае не делает Redmi Note 13 Pro плохим смартфоном. Он однозначно один из лучших (если вообще не лучший) в бюджетном сегменте. И единственный достойный конкурент – это по сути Redmi Note 12 Pro 5G. Вот такая интересная внутренняя конкуренция получилась у Xiaomi.

Окончательное решение, как обычно, за вами. А мы на этом прощаемся. Не забудьте посмотреть наш видеообзор и написать, понравился ли вам Xiaomi Redmi Note 13 Pro. До встречи!

Плюсы:

Полноценная комплектация с качественным чехлом;

Симпатичный дизайн;

Защитное стекло Gorilla Glass Victus;

Очень тонкие рамки вокруг экрана;

Задняя стеклянная крышка;

Наличие аудиоджека;

Разрешение экрана 1.5K;

Пиковая яркость 1600 нит;

Нет проблем с ШИМом;

Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7 s Gen 2;

Много вариантов памяти;

Отличная автономность;

67-ваттная зарядка;

Низкая цена.

Минусы:

Пластиковый каркас корпуса;

Нет полноценной влагозащиты;

Бывают проблемы с датчиком приближения;

Пока только китайская версия;

Не очень новые стандарты памяти;

Средние камеры.

Видеообзор