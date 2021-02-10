Объявлены устройства, которые получат HyperOS от Xiaomi первыми на глобальном рынке – проверь наличие своего устройства!

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Ждете обновление?

Стало известно, какие устройства от Xiaomi первыми получат обновление в операционную систему HyperOS 1.0, которая придет на смену MIUI.

Как сообщил CEO Xiaomi Лей Цзюнь, начало глобального развертывания HyperOS 1.0 запланировано на 1 квартал 2024 года.

Первыми устройствами, получившими обновление, станут флагманы 2022-2023 годов:

- Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra

- Xiaomi 13T, 13T Pro

- Xiaomi 12T, 12T Pro

- Xiaomi 11T

- Планшет Xiaomi Pad 6

Инженеры Xiaomi уже тестируют глобальные сборки HyperOS 1.0 для этих моделей, бета сборки для этих моделей уже обнаружены в базах данных. Постепенно тестирование расширится на другие смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco. Итак, если вашего устройства в списке нет – это не значит, что его не обновят – просто обновление к вам поступит не в списке первых.

HyperOS 1.0 разрабатывается на базе Android 14. Нас ожидает немного обновленный дизайн, улучшенная производительность (по словам Xiaomi) и новые фишки для кастомизации и функционала.

Итак, насколько вы ждете данное обновление? Напишите в комментарии

Источник - gsmchina