OnePlus 10R засветился на промо-изображении: где же самоидентичность?

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Отличия от Realme GT Neo 3 незначительные

OnePlus под прикрытием Oppo продолжает развивать собственную марку смартфонов. 28 апреля компания устроит очередную выставку достижений, где покажет свое видение устройств субфлагманского и доступного сегментов. В первом случае это будет OnePlus 10R, а во втором — OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.

В сети уже немало утечек о характеристиках OnePlus 10R, а известный информатор @OnLeaks успел продемонстрировать и дизайн новинки. И, похоже, что он вновь точен в своих предсказаниях, правильно передав экстерьер новинки. В пользу этого говорит промо-плакат с рекламой OnePlus 10R от Amazon.

Изображение демонстрирует, что OnePlus 10R и Realme GT Neo 3 кроме сходства в начинке будут очень схожи внешне. При взгляде на новинку OnePlus мы понимаем, что она вобрала в себя черты субфлагмана Realme. Здесь сохранили нарочито крупный блок основной камеры, исполнение и месторасположение датчиков изображения, но изменили расположение светодиодной вспышки и акцентировали внимание на главном модуле при помощи окантовки.

А еще посредством различной обработки текстуры тыльной крышки OnePlus 10R, ее визуально разделили на две части по вертикали. Кстати, у realme GT Neo 3 также есть полосы на задней стороне, но их исполнение отличается. Напомним, что OnePlus 10R должен предложить чипсет Dimensity 8100, 120-герцовый AMOLED-экран, батарейку на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 150 Вт и 50 Мп камеру Sony IMX766 в качестве главной в основной камере.

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Источник: mysmartprice