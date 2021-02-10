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OnePlus 12 получит эксклюзивный датчик камеры Sony Lytia LYT-808 с двухслойной транзисторной структурой

01.11.2023 214 0

Сенсор Sony LYT-808 изготовлен специально для OnePlus 12

 

OnePlus и Sony Lytia обнародовали планы по камере флагманского смартфона OnePlus 12 – он получит первый сенсор совместной разработки. Бренд Lytia, представленный Sony Semiconductor в ноябре 2022 года, должен заменить детекторы серии IMX в смартфонах OnePlus.

 

OnePlus 12 получит эксклюзивный датчик камеры Sony Lytia LYT-808


Ли Цзе, президент OnePlus China, сделал следующее заявление: «Все будущие флагманские устройства OnePlus будут использовать датчики Sony, сочетая инновации Sony с технологией Snapdragon и опытом Hasselblad. Благодаря использованию флагманских алгоритмов OPPO Find возможности изображения флагмана OnePlus 12 превосходят предыдущие отраслевые стандарты, затмив даже грозный Pro».


В июне Sony выпустила линейку из пяти датчиков LYTIA: LYT900, LYT800, LYT700, LYT600 и LYT500. LYT900 является флагманским продуктом в линейке датчиков LYTIA. Благодаря размеру 1/0,98 дюйма и эффективному количеству пикселей примерно 50 МП LYT900 обеспечивает высокое качество изображения.

 

OnePlus 12 получит эксклюзивный датчик камеры Sony Lytia LYT-808


LYT800 имеет размер 1/1,43 дюйма и эффективное количество пикселей около 53 МП. Это первый датчик Sony с гордостью представляет свой первый датчик с двухслойной пиксельной транзисторной структурой, обеспечивающей повышенную чувствительность к свету.


OnePlus 12 получит специально разработанный сенсор Sony LYT-808. Этот датчик также имеет структуру двухслойных транзисторов. Похоже, OnePlus будет продвигать новый бренд.

 

Источник: Sparrows News

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 01.11.2023
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OnePlus 12 получит эксклюзивный датчик камеры Sony Lytia LYT-808 с двухслойной транзисторной структурой