OnePlus 12 получит эксклюзивный датчик камеры Sony Lytia LYT-808 с двухслойной транзисторной структурой

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Сенсор Sony LYT-808 изготовлен специально для OnePlus 12

OnePlus и Sony Lytia обнародовали планы по камере флагманского смартфона OnePlus 12 – он получит первый сенсор совместной разработки. Бренд Lytia, представленный Sony Semiconductor в ноябре 2022 года, должен заменить детекторы серии IMX в смартфонах OnePlus.



Ли Цзе, президент OnePlus China, сделал следующее заявление: «Все будущие флагманские устройства OnePlus будут использовать датчики Sony, сочетая инновации Sony с технологией Snapdragon и опытом Hasselblad. Благодаря использованию флагманских алгоритмов OPPO Find возможности изображения флагмана OnePlus 12 превосходят предыдущие отраслевые стандарты, затмив даже грозный Pro».



В июне Sony выпустила линейку из пяти датчиков LYTIA: LYT900, LYT800, LYT700, LYT600 и LYT500. LYT900 является флагманским продуктом в линейке датчиков LYTIA. Благодаря размеру 1/0,98 дюйма и эффективному количеству пикселей примерно 50 МП LYT900 обеспечивает высокое качество изображения.



LYT800 имеет размер 1/1,43 дюйма и эффективное количество пикселей около 53 МП. Это первый датчик Sony с гордостью представляет свой первый датчик с двухслойной пиксельной транзисторной структурой, обеспечивающей повышенную чувствительность к свету.



OnePlus 12 получит специально разработанный сенсор Sony LYT-808. Этот датчик также имеет структуру двухслойных транзисторов. Похоже, OnePlus будет продвигать новый бренд.

Источник: Sparrows News