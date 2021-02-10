OnePlus 12 и 12R покажут 23 января на глобальном рынке: цены удивят!

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Дорого!

В преддверии глобальной премьеры новых смартфонов OnePlus – моделей 12 и 12R – появилась информация об ориентировочной стоимости устройств в США.

По данным инсайдеров, базовая версия OnePlus 12R обойдется в $499. А вот флагман OnePlus 12 в конфигурации 12/256 GB обойдется американцам в $799.

Как видим, цены заметно выше аналогичных моделей в Китае, где OnePlus 12 начинается от $660, а бюджетный Ace 3 вообще стоит $365.

Если сравнивать с OnePlus 11, запустившимся в феврале 2023 года, то OnePlus 12 повысили цену. В этом году будет еще больше Global ROM смартфонов на нашем рынке. Премьера OnePlus 12 и OnePlus 12R для мирового рынка состоится уже 23 января.

Совсем недавно мы делали текстовый обзор OnePlus Ace 3 (12R), поэтому если вы его не читали, советуем просмотреть .

Источник - techplus