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OnePlus 12 и Realme GT 5 получат флагманские модули камер от Sony

21.06.2023 124 0

Фотовозможности новых смартфонов значительно улучшат

Материнская компания OPPO немного ограничивает доступ своих "дочек" в плане доступа к топовым модулям камер. Очевидно, это сделано, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию с камерофонами OPPO и выделить их в премиальный сегмент.

 

Флагманы этого года OnePlus и Realme были ограничены хоть и качественным, но далеко не лучшим модулем IMX 890 размером 1/1.56”. Но информатор Digital Chat Station сообщил радостную новость для любителей этих брендов. Будущие флагманы OnePlus 12 и Realme GT 5 получат новый сенсор флагманской серии 900 от Sony.

 

Огляди та інновації екранів OnePlus 12 та OnePlus Ace 2 Pro – фото 1

 

К сожалению, это будет не дюймовый модуль IMX 989, а более скромный по размеру неанонсированный 1/1.4". Однако это все равно значительный шаг вперед, потому что сама принадлежность к флагманской 9 линейке дает понимание, что в нем будут использоваться все последние разработки компании.

 

А учитывая то, что вышеуказанным девайсам прочат наличие перископных камер, то можно смело считать, что фотовозможности будущих устройств выйдут на качественно новый уровень.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 21.06.2023
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OnePlus 12 и Realme GT 5 получат флагманские модули камер от Sony