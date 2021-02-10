OnePlus Ace 2 Dimensity Edition совсем не такой как мы ожидали

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Все ждали близнеца OnePlus Ace 2, а он совсем не похож на братика

На днях мы публиковали новость с утечкой характеристик OnePlus Nord 3, которая станет глобальной версией Ace 2 Dimensity Edition﻿. На момент выхода статьи не было информации о внешнем виде новинок и считалось, что внешность не будет сильно отличаться от обычного OnePlus Ace 2. Но сегодня в китайской социальной сети Weibo появились изображения, которые раскрыли внешность будущих новинок, и они совсем не похожи на то чего. мы ждали.

﻿Это некий франкенштейн сшит из многих смартфонов концерна. Блок камер это Realme 10 pro+ , плоские боковые рамки от младшего 10 Pro. Матовая задняя крышка очень похожа на матовое стекло OnePlus 10 Pro которая дарит невероятное тактильное ощущение при пользовании. И что очень радует, это наличие кнопки переключателя режимов звука. Раньше это была фишка топ сегмента компании, а теперь она присутствует в середняке. Точная дата анонса до сих пор неизвестна, но мы будем внимательно следить за этими аппаратами, потому что они обещают стать реальными хитами продаж.

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Источник:﻿EqualLeaks