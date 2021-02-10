OnePlus Ace 2 для фанатов Genshin Impact выйдет 17 апреля

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OnePlus Ace 2﻿ выйдет в лимитированной версии красного цвета

Аттракцион лимитированных изданий этой весной продолжается. Не так давно мы видели уникальный OnePlus 11 Jupiter Rock и Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition. В этот раз снова компания OnePlus решила побаловать нас новым лимитированным смартфоном.

Новинка будет посвящена популярной мобильной игре Genshin Impact. За основу взяли субфлагманский аппарат OnePlus Ace 2 (подробнее о смартфоне можно прочитать в нашем анонсе ).

Основным отличием от обычной версии стала красная задняя крышка из искусственной кожи и очень необычная коробка устройства в виде подарка из игры. Новинка будет представлена в единственном варианте памяти 16/512 ГБ.

Информации о комплекте пока нет, возможно внутри нас ждет несколько сюрпризов кроме самого смартфона. По приглашению была отмечена дата анонса 17 апреля. Учитывая то, что даже дорогой в производстве OnePlus 11 Jupiter Rock продавался по той же цене что и стандартная версия, можно рассчитывать на цену до 550$.

У Genshin Impact очень большая фанатская база и потому желающих его купить точно будет достаточно. А среди вас есть те, кто хотел бы придать такой себе или в подарок?

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Источник: weibo