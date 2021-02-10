OnePlus Ace 2 Pro раскупили в первые 3 минуты прямых продаж

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Потрясающий успех

Рекламная кампания OnePlus и отличные характеристики Ace 2 Pro за умеренную цену удачно подогрели ажиотаж. Когда в Китае началась прямая продажа, первая партия OnePlus Ace 2 Pro была распродана всего за 3 минуты. Это хорошо для компании, но может свидетельствовать о дефиците.



На Weibo бренд OnePlus выразил благодарность за увлекательную реакцию на свой последний смартфон. Согласно сообщению, начальная партия в 200 000 единиц была раскуплена за 3 минуты.



В частности, OnePlus Ace 2 Pro оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, 50 МП камерой с датчиком Sony IMX890, возможностью быстрой зарядки батареи на 5000 мА*ч мощностью 150 Вт и экраном 6,7“ OLED 1,5K (2772 x 124) который может достигать локальной яркости до 1600 болт с общей пиковой яркостью 1200 болт.



Ace 2 Pro обладает оперативной памятью LPDDR5x, накопителем UFS 4.0 и инновационной системой охлаждения. На борту есть революционные беспроводные возможности Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3. Европейская версия OnePlus Ace 2 Pro, вероятно, будет называться OnePlus 11T.﻿

Источник: Gizmochina