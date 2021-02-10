OnePlus Ace 2V новые подробности и тесты в Geekbench. Что-то с ним не так.

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OnePlus Ace 2V до анонса еще неделю, а о нем уже все известно

OnePlus готовится представить смартфон OnePlus Ace 2V 7 марта в Китае. Ранее сегодня бренд подтвердил, что смартфон будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 9000. Ace 2V из Dimensity 9000 уже появился в тесте AnTuTu и там набрал заветный миллион баллов с хвостиком.

Теперь устройство также посетило Geekbench и здесь возникли некоторые вопросы. Показатели смартфона значительно ниже типичных баллов у смартфонов с этим чипом и больше похожи на Dimesity 8100. Можно было бы грешить на сырую прошивку и предрелизный прототип, но в тесте антута цифры нормальные. Возможно, имеются какие-то проблемы с охлаждением и тротлингом.

Также на новых тизерах они отдельно сделали упор на технологию установки дисплея без пластиковой прослойки между корпусом и стеклом. Это позволило сделать очень маленькие рамки 1.5мм по бокам и 2.3 мм снизу, и выглядеть более премиально. Но есть у такой технологии и недостаток – во время падения на рамку эта прослойка принимает часть удара на себя, а без прослойки почти любое серьезное падение на торец приведет к трещинам в экране. Как говорится, красота требует жертв.

Согласно утечкам, OnePlus Ace 2V будет иметь 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Чипсет Dimensity 9000, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и накопитель до 512 ГБ UFS 3.1. По слухам, телефон обладает аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 80 Вт.

Что касается камеры, устройство будет иметь 16-мегапиксельную фронтальную камеру и тройную камеру на задней панели, которая включает 64-мегапиксельный основной объектив OIS, 8-мегапиксельный ультраширокий объектив и 2-мегапиксельный макрообъектив. Android 13 из ColorOS 13 из коробки. И, конечно, еще раз напомню вам, что в июле этот смартфон выйдет на глобальный рынок под названием Nord 3.

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Источник: gizmochina