OnePlus Ace 3 получит 6,78” 1,5K дисплей с яркостью более 4000 нит и низким ШИМ – Digital Chat Station

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Как предшественник, только лучше

OnePlus Ace 3 уже готовится к запуску. По данным Digital Chat Station, этот смартфон обещает множество интересных функций, которые привлекут энтузиастов.



Одной из особенностей OnePlus Ace 3 станет экран 1,5K. Это отличает его от OnePlus 12, у которого разрешение 2K. Дисплей 6,78”, созданный совместно OnePlus и BOE, устраняет проблемы, связанные с мерцанием экрана с помощью высокочастотного ШИМ-затмения. Автоматическое определение окружающего освещения придает комфорт пользователю.



OnePlus Ace 3 поднимает яркость дисплея на новую высоту благодаря использованию светового материала BOE X1. Благодаря пиковой яркости, превышающей 4000 нит, экран улучшает визуальные впечатления одновременно снижая энергопотребление.



Смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. Аккумулятор на 5000 мАч будет заряжаться от мощности 100 Вт. Будет иметь металлическую рамку корпуса, которая придаст ощущение премиальности.



OnePlus Ace 3 можно ожидать весной. Стратегия компании к этой линейке – лучшее качество за умеренные деньги, благодаря чему хитом в этом году стал его предшественник, OnePlus Ace 2.﻿

Источник: Sparrows News