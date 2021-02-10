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OnePlus Ace 3V: новый Snapdragon 7 Gen 3 и другие характеристики. Ожидайте в феврале!

22.12.2023 196 0

Новый сезон OnePlus  ﻿

Ранее OnePlus представила на китайском рынке OnePlus 12 с новым чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, сейчас бренд готовится к запуску OnePlus Ace 3 и сообщается, по данным информатора Digital Chat Station , телефон среднего класса под брендом Ace находится в стадии разработки.

weibo

Хотя название нам неизвестно, похоже, это будет OnePlus Ace 3V. Информатор сообщил, что устройство будет оснащено свежим чипсетом Snapdragon 7 Gen 3, плоским дисплеем с разрешением 1,5K. Пока это все сведения.

Ожидается, что OnePlus Ace 3V заменит Ace 2V, дебютировавший в марте 2023 года. Поскольку большинство новых смартфонов выходят на рынок примерно месяцем раньше, чем их предшественники, Ace 3V, вероятно, дебютирует в феврале или марте 2024 года. Поэтому ждем устройство в ближайшие месяцы.

Источник: gizmochina

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 22.12.2023
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OnePlus Ace 3V: новый Snapdragon 7 Gen 3 и другие характеристики. Ожидайте в феврале!