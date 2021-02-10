OnePlus Nord 3 получит значительное улучшение камеры, теперь это настоящий ТОП

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Oneplus выпустит смартфон среднего класса с флагманской камерой, процессором и рычагом режимов звука

OnePlus готовится к выпуску своего нового смартфона серии Nord, и теперь известно больше о его характеристиках. По данным, пропитавшимся на вебсайте Geekbench, OnePlus Nord 3 получит мощный процессор MediaTek Dimensity 9000 SoC и до 16 ГБ оперативной памяти.

В листинге Geekbench отмечено, что модель OnePlus Nord 3 имеет восьмиядерный процессор с максимальной тактовой частотой 3,05 ГГц. Процессор будет иметь три продуктивных ядра с тактовой частотой 2,85 ГГц и четыре эффективных ядра с тактовой частотой 1,80 ГГц. Также указано, что смартфон будет оборудован графическим процессором Mali-G710.

OnePlus Nord 3 на Geekbench набрал 1153 баллов в одноядерном тесте и 3180 баллов в многоядерном тесте. Это свидетельствует о его высокой производительности и способности обрабатывать большое количество задач одновременно. Кроме того, согласно листингу смартфон будет иметь до 16 ГБ оперативной памяти, что делает его одним из самых мощных телефонов в серии Nord.

Однако спецификации OnePlus Nord 3 не ограничиваются только процессором и оперативной памятью. Известно также, что смартфон получит 6,74-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Этот дисплей имеет тонкие рамки, обеспечит отличное качество изображения, высокую четкость и плавность при прокрутке экрана.

В смартфоне будет аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Это означает, что вы сможете быстро заряжать телефон и не тратить много времени на ожидание полной зарядки. Кроме того, согласно слухам, OnePlus Nord 3 получит очень серьезное улучшение характеристик основной камеры.

Вместо среднего модуля на 64 Мп от Omnivision он получит мощную основную камеру на 50 МП с сенсором IMX 890 (для понимания таковой стоит в Oneplus 11), ультраширокоугольную камеру на 8 МП и макросенсор на 2 МП для разнообразных фотографических возможностей. Приятным бонусом стало также наличие фирменного рычага переключения режимов звука, прям как у флагманов линейки.

Что касается программного обеспечения, OnePlus Nord 3 будет работать на Oxygen OS 13, основанном на Android 13. Это обеспечит вам обновленную интерфейсную систему и доступ к новым функциям и улучшениям.

В целом, OnePlus Nord 3 обещает быть мощным смартфоном с поразительными характеристиками.

С комбинацией мощного процессора, большого объема оперативной памяти, качественного дисплея и мощной камеры он может стать привлекательным выбором для тех, кто ищет высокопроизводительный смартфон в среднем ценовом сегменте.

Отмечено, что OnePlus Nord 3 может быть запущен в ближайшие дни в Индии 21 июня, но компания официально не подтвердила никаких подробностей относительно запуска. Остается ждать официального анонса от OnePlus для получения полной информации об этом смартфоне.

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Источник: mysmartprice