OnePlus Nord 3: стали известны все основные характеристики

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OnePlus Nord 3 будет очередным близнецом китайской версии

Сегодня OnLeaks раскрыл все главные технические параметры будущего OnePlus Nord 3. Итак, согласно этим данным он получит 6,72" 120-Гц AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, чипсет Dimensity 9000, 8 или 16 ГБ ОЗУ, 128 или ПЗУ, тройная камера с основным модулем на 50 Мп, шириком на 8 и 2 Мп макромодулем.Спереди, в вырезе по центру, будет 16 Мп селфи камера.Аккумулятор будет емкость в 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 80-Вт. управлением OxygenOS 13 на Android 13.

OnePlus_Ace_Racing_Edition﻿

Все характеристики удивительным образом совпадают с утечками по OnePlus Ace 2 Racing Edition, из этого можно заключить, что Nord 3 будет его глобальной версией. Судя по тому, что первый и второй смартфоны выходили в июле, можно предположить, что третью версию также не следует ждать раньше лета, а вот его китайский собрат может получиться весной. Кажется, что OnePlus специально плодит двойников, чтобы уменьшить затраты на их удлиненную в этом году программную поддержку.

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Источник: mysmartprice