OnePlus Nord CE 3 Lite: сложное название и интересная цена

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OnePlus Nord CE 3 Lite: симпатичный смартфон с очень удивительной ценой

Выпуск новой модели OnePlus Nord CE 3 Lite намечен на 4 апреля в Индии. Благодаря утечкам мы уже знаем, как будет выглядеть новинка и ее технические характеристики. Ниже я оставлю качественные рендеры будущего смартфона компании:

Согласно утечкам и тизерам он будет оснащен основной камерой на 108 МП и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Для сравнения Nord CE 2 Lite имеет основную камеру на 64 МП и поддерживает зарядку 33 Вт.

Новая модель сохранит чипсет Qualcomm Snapdragon 695, батарею на 5000 мАч, боковой датчик отпечатков пальцев и IPS дисплей 120 Гц, но чуть большую диагональ 6,72 дюйма.

OnePlus Nord CE 3 Lite будет продаваться в одной конфигурации 8/128 ГБ памяти и двух цветах: Pastel Lime (зеленый) и Chromatic Grey (серый).

И вот мы дошли до самого интересного – цены. В Индии она будет составлять примерно 305$ и это просто некий ужас. Почему за 330$ в Китае они предлагают OnePlus Ace 2V который просто разносит героя сегодняшней новости по всем фронтам, а здесь мы видим следующее.

Хорошо, это цены для китайского рынка, но Redmi Note 12 Pro стоит именно в Индии так же и это тоже смартфоны совсем другого уровня. На что рассчитывает OnePlus с этой моделью решительно неясно.

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Источник: gizmochina