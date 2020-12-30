OnePlus обновил сразу несколько устройств: новые прошивки прилетели на OnePlus Nord и OnePlus 8T

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Среди последних обновлений смартфонов OnePlus самыми значительными можно назвать прошивки для OnePlus Nord и OnePlus 8T.

В настоящее время OnePlus активно отправляет новые обновления для двух своих последних смартфонов, 8T и Nord. Как мы можем видеть, компания все еще остается в списке производителей, которые не хотят бросать свои устройства на произвол судьбы.

Интересной особенностью станет то, что OnePlus Nord получит более свежий, декабрьский, патч безопасности, в то время как более дорогой и прокаченный OnePlus 8T будет довольствоваться только патчем от ноября.

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Затрагивая вопрос обновления OnePlus Nord, сразу уточним, что среднебюджетник получает прошивку OxygenOS с номером 10.5.10. Обновление рассылается по всему миру, как и всегда, рассылка будет разделена на несколько волн, так что если вам прошивка еще не прилетела, то придется немного подождать.

Помимо актуального патча безопасности вы также получаете обновление Сервисов Google, общие исправления ошибок и улучшенную стабильность работы.

В официальном списке изменений обновления OnePlus 8T упоминается оптимизация навигации в системе с помощью жестов, улучшение и убыстрение работы сканера отпечатков пальцев, добавление регулировки высоты клавиатуры, улучшенное качество изображения ночной фотосъемки.

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Также компания улучшила стабильность работы связи. Обновление исправляет и проблему, которая препятствовала отображению фотографий в Галерее для некоторых пользователей, а также проблему, которая приводила к сбою Wi-Fi соединения.

В Индии и Северной Америке обновление имеет номер OxygenOS 11.0.6.7, а в Европе - OxygenOS 11.0.6.8.

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Источник: XDA, XDA



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