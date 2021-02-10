OnePlus Open(Fold): известная дата презентации и характеристики первого сложного смартфона бренда

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OnePlus ворвется на рынок сложных смартфонов к концу лета

Мы уже показывали вам дизайн будущего первенца от компании OnePlus в категории складных устройств OnePlus Open . Да, именно такое название прочат этому девайсу, потому что бренд хочет выделяться даже по этому параметру. А сегодня мы узнали о точной дате презентации этого красавца благодаря инсайдеру Max Jambor.

Произойдет это событие в Нью-Йорке 29 августа. Самые модные школьники могут успеть пойти на первый звонок уже с новым крутым смартфоном от OnePlus, хотя я уверен это не основная целевая аудитория и дату выбирали без оглядки на это событие.

Также уже известны основные характеристики устройства. OnePlus Open получит два экрана: внутренний 2K на 7.8 дюймов, а внешний на 6.3 дюйма. Это будут Amoled панели с частотой 120-144 герца.

Сердцем смартфона станет хорошо известный Snapdragon 8 Gen 2 в паре с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ.

Аккумулятор не смотря на рекордно малую толщину будет приличный, на 4800 мАч, а вот зарядка скромнее чем у флагманов текущего поколения – 67 Вт. Камер будет пять: три на задней панели на 48 МП+48 МП+64 МП и две фронталки. На наружном экране на 32 МП, а на внутреннем 16 Мп. Цена пока неизвестна, но нужно готовиться где-то до $1500.

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Источник: twitter